Laulaja Nelli Matula, 25, kirjoitti yllättäen vaikeasta suhteestaan liikuntaan – hävettävä ongelma koskettaa todella monia suomalaisia

– Olin melkein vihainen ihmisille, jotka puhuu liikkumisen ilosta, Matula kirjoittaa rehellisesti. THL:n mukaan vain kolmasosa suomalaisista liikkuu suositusten mukaan.

Laulaja Nelli Matula julkaisi sosiaalisessa mediassa rehellisen kirjoituksen siitä, miten vinoutunut suhde liikuntaan hankaloittaa hänen elämäänsä.

25-vuotias Matula kertoo, että ei ole ennen nykyhetkeä oikeastaan koskaan nauttinut liikunnasta.

– Mul on ollu aika vinoutunut suhde liikuntaan. Urheilin aikasemmin oikeestaan vaan jotta muut ei ajattelis, et mä oon huono, laiska, tai epäviehättävä. Olin melkeen vihanen ihmisille jotka puhuu liikkumisen ilosta. Mitä se on? Matula kirjoittaa.

– Sit pari vuotta sitten tuli vaihe etten liikkunu ollenkaan. Olin jotenki hypertietonen siitä, et mun motivaationa urheiluun toimi itseinho. Koko homma ahisti.

Nykyään tilanne on kääntynyt positiiviseen suuntaan. Matula kertoo innostuneensa tankotanssista ja kokeilleensa jopa kuntosalilla käymistä.

– Nyt tuntuu et ekaa kertaa alan löytää sellasta balanssia liikunnan suhteen. Oon kokeillu kuumotuksesta huolimatta uusia lajeja (tankotanssi on best!) ja hapuillu tietä punttisalille.

Matula ei ole ainoa julkkis, joka on avautunut liikunnan haasteista. Esimerkiksi sometähti ja Miss Suomi Sara Sieppi on kertonut monesti siitä, miten haasteellista liikunnan säännöllinen harrastaminen hänelle on.

Esimerkiksi viime elokuussa Sieppi kirjoitti suositulla Instagram-sivuillaan siitä, miten kesän jälkeen housut puristavat ja ”fiilis on ällöttävä”.

– Viime aikoina mun jalassa on ollut useammin korkkarit kuin lenkkarit. Vihersmoothieita oon katsellut mainoksista ja kuntosalilla en oo käynyt muuten kuin omissa ajatuksissa. Aamulenkit oon hoitanut virtuaalisesti silmät sirrillään katsellen muiden aerobista IG-ssä.

– Oon keksinyt ainakin 34 erilaista tekosyytä mieluummin kuin lähtenyt tsekkaa uudet lenkkipolut. ”Aloitan sitten huomenna” -viikot on käyty moneen kertaan läpi epäonnistumisella, Sieppi kirjoitti päivityksessään tuolloin.

Sara Sieppi on monesti puhunut julkisuudessa liikunnasta ja sen haastavuudesta.­

Nelli Matula esiintymässä Suomi Love -konsertissa 2019.­

Julkkikset eivät ole yksin treeni-innon etsimisen kanssa. THL:n mukaan vuonna 2017 vain noin joka kolmas 25–64-vuotias mies ja nainen raportoi harrastavansa vapaa-ajalla vähintään kohtuukuormittavaa liikuntaa vähintään 3 tuntia viikossa.

Koronakriisin puhjettua useiden arkiliikunta väheni huomattavasti entisestään, kun töitä siirryttiin tekemään kotoa käsin.

UKK-instituutin liikuntasuunnittelija, liikuntatieteiden maisteri Katriina Ojala kertoi IS:n jutussa tammikuussa vinkkejä liikunnan aloittamiseen, jos liikunnasta on ollut pitkä tauko tai jos siitä ei ole koskaan nauttinut. Ojalan mukaan kaikkein tärkeintä olisi säännöllisyys ja liikunnan mielekkyys.

– On paljon jojo-liikkujia, jotka vetävät pari viikkoa täysillä ja lopettavat taas. Kuntoa ei kuitenkaan voi kerätä pankkiin. Jotta liikunnasta tulisi elämäntapa, kannattaa miettiä tapoja, jotka sopivat itselle ja joita pystyy noudattamaan joka viikko, hän sanoo.

Laihtuminen on Ojalan mukaan usein huono motivaatio liikunnalle, ja moni yliarvioi liikunnan tehon laihduttamisessa. Liikunnasta on paljon hyötyä, vaikka paino ei tippuisi.

– Liikunnalla on muita, paljon parempia hyötyjä kuin laihtuminen. Kannustan liikkumaan ilon ja terveysvaikutusten takia ja laihduttamaan sitten halutessaan ruokavaliolla.

Jos liikunnan harrastaminen ei tunnu luontevalta, arki-liikunta voi olla lähes yhtä hyödyllistä kuin kuntoliikuntakin. Pihalla puuhailu ja ystävän kanssa pitkällä kävelyllä käyminen toimivat mainioina liikunnan keinoina. Kauppaan kannattaa suunnata auton sijaan reppu selässä reippaasti kävellen.