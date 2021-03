Britney Spears julkaisi yhtäkkiä karmaisevan kuvan – epäilykset leimahtivat heti valloilleen

Britney Spears aiheutti mylläkän Instagramissaan tummanpuhuvalla luurankokuvallaan.

Poptähti Britney Spears on julkaissut Instagram-tilillään kuvan, joka on saanut fanien hälytyskellot soimaan. Holhouksen alaisena oleva Spears julkaisi erittäin suositulla Instagram-tilillään mustavalkoisen ja tummasävyisen kuvan, jossa nainen pitelee sylissään luurankovauvaa.

– Paholaisen löytää yksityiskohdista... En haluaisi tämän vauvan iskevän minua vielä yhtä kertaa! Spears naureskelee hymiöiden kera.

Spears viittaa lausahduksellaan yhteen kaikkien aikojen hittikappaleeseensa ...Baby One More Time, joka julkaistiin vuonna 1998. Kappaleessa lauletaan, että ”hit me baby one more time” viitaten entiseen rakkaaseen, jonka toivotaan ottavan vielä yhteyttä.

Poikkeuksellisen rajun näköinen kuva ja Spearsin erikoinen viesti järkyttivät useita faneja ja herättivät välittömästi huolta. Kommenttikenttä täyttyi useista fanien ihmettelevistä viesteistä.

– Oletko ihan ok?

– Siis, että mitä?

– Mitä siellä tapahtuu?

– Tämä ei voi olla Britneyn julkaisema.

– Britney ei ikinä, koskaan julkaisisi tällaista.

– Tämä on 100% varmasti merkki.

Spears jatkoi poikkeuksellisen sisällön julkaisemista, kun Daily Mailin mukaan hänen Instagramin tarinat-osioon ilmestyi vielä video. Videolla Spears tanssahteli ja kertoi mystisesti olevansa ”erityisen ilkeältä näyttävä vampyyri, mutta se onkin koko jutun pointti”.

Fanit ovat aiemminkin olleet huolissaan isänsä holhouksen alla olevan Spearsin tilanteesta ja epäilleet hänen lähettävän salaisia viestejä Instagram-tilinsä kautta. Fanijoukot ovat jopa käynnistäneet #FreeBritney-liikkeen, jonka tavoite on vapauttaa artisti isänsä kahleista.

Vain viikko sitten Spears julkaisi kuvan, jonka kryptinen kuvateksti sai fanit suorastaan sekoamaan.

– Kieroutunutta eleganssia... esittelyssä PUNAINEN!!! Britney kirjoittaa kuvatekstissä.

Kuvasta ei löytynyt ainuttakaan punaista elementtiä, joten fanit olivat vakuuttuneita: kyseessä on salainen viesti heille.

– Mitä punainen merkitsee? Mitä yrität kertoa meille.

– Kuvassa ei ole mitään punaista. Mitä tämä tarkoittaa?

– Me näemme ja kuulemme sinut.

Britney Spearsin tilanne on ollut paljon esillä julkisuudessa sen jälkeen, kun New York Timesin ja suoratoistopalvelu Hulun tuottama dokumentti Framing Britney Spears ilmestyi helmikuussa. Dokumentissa pureudutaan yksityiskohtaisesti maailmankuulun laulajan ja tämän isän erikoiseen holhoussuhteeseen.