Marja Kihlströmin puhelin pirisi ja langan päästä kuului ”epämääräistä huokailua” – sitten seksuaaliterapeutille esitettiin härski toive

Erityistason seksuaaliterapeutti Marja Kihlström kertoo Instagramissa joutuneensa toistuvien häirikkösoittojen kohteeksi. Kihlströmin puhelin on pirissyt viime viikkoina useita kertoja. Kun hän sitten vastaa puhelimeen, esitetään hänelle ahdistavia ehdotuksia.

– Soittajat ovat mies oletettuja. Puhelut alkavat epämääräisellä huokailulla ja ensimmäiseen lauseeseen liittyy toive seksistä. Tunnelma on ahdistava ekoista sekunneista saakka ja lopetan puhelun alkuunsa, Kihlström kertoo Instagramissa.

Vain muutamia sekunteja kestävistä puheluista huolimatta Kihlström epäilee tietävänsä, mitä langan toisessa päässä tapahtuu. Kihlström uskoo, että soittaja masturboi samalla, kun tämä soittaa hänelle.

– Jokainen noista soitoista rikkoo rajojani.

Kihlströmin mukaan on tärkeää muistaa, ettei kenenkään naisen tarvitse kestää ahdistavia puheluja, vaikka he olisivat julkisuudessa tai somessa, työskentelisivät seksuaaliterapeuttina tai heidän puhelinnumeronsa löytyisi netistä.

– Se on yksinkertaisesti väärin ja seksuaalista häirintää! hän kirjoittaa Instagramissa.

Vaikka puhelut ahdistavat Kihlströmiä, hän muistuttaa, ettei kyse ole vain hänen kokemuksistaan ja tuntemuksistaan. Myös moni muu kokee erilaista häirintää.

– Etenkin somen välityksellä lapset ja nuoret ovat kohteina. Seksuaalinen häirintä ja houkuttelu seksuaalisiin tekoihin tapahtuu vaivatta viestillä ja yhdellä klikkauksella somessa sekä pelimaailmassa.

Kihlström sai hiljattain kuulla, että erään hänen seuraajansa alakouluikäinen tyttö oli saanut tuntemattomalta mieheltä kuvan tämän peniksestä.

– Myös seksistinen vihapuhe, kuten esimerkiksi huorittelu tai raiskauksella uhkailu, kohdistuu pääasiassa naisiin.

Kihlström muistuttaa, että häiriöpuhelujen soittelu, intiimialueista kuvien lähettely ja seksististen ehdotusten lähettäminen tutuille tai tuntemattomille on väärin, mikäli he eivät ole antaneet suostumustaan asialle. Myös moni muu asia on häirintää.

– On väärin kysyä, mitä sinulla on päällä ja pyytää laittamaan kuvaa. Ja tämä lista vain jatkuu. Häirinnänmuotoja on monia!

Kihlström korostaa pitkässä kirjoituksessaan, etteivät seksuaalisen häirinnän kohteena ole vain naiset ja tytöt, vaan myös muut sukupuolet. Hänen mukaansa on ensiarvoisen tärkeää, että asia tunnistetaan ja siihen puututaan.

Marja Kihlström tunnetaan Sex Tape Suomi- ja Naked Attraction Suomi -sarjoista. Niissä hän opastaa suomalaisia pareja intiimielämässä ja auttaa sinkkuja löytämään deittikumppanin alastomien ihmisten joukosta.

Kihlström on myös kirjoittanut useita seksuaalisuutta ja seksiä käsitteleviä teoksia ja tehnyt suosittua Puhu muru -podcastia. Hän tarjoaa myös erityistason seksuaaliterapeutin palveluita.