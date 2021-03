Kohuräppärin luksuslenkkarit aiheuttivat rajut seuraukset – Nike haastaa ”paholaiskenkien” takana olevan yhtiön oikeuteen

Nike kiistää edelleen jyrkästi olevansa missään tekemisissä räppäri Lil Nasin ja MSCHF-yhtiön suunnittelemien ”paholaiskenkien” kanssa.

Yhdysvaltalainen urheilukenkä ja -vaatebrändi Nike on nostanut syytteen räppäri Lil Nasin suunnittelemista ”paholaiskengistä”, kertoo NBC. Nike aikoo haastaa kengät julkaisseen MSCHF-yhtiön oikeuteen tavaramerkin loukkaamisesta.

Niken mukaan tavaramerkin loukkaaminen täyttyy, sillä räppärin suunnittelemat ”paholaiskengät” ovat malliltaan samanlaiset kuin Niken kuuluisat Air Max 97 -kengät. Nike kiisti jo maanantaina jyrkästi osallisuutensa asiaan, mutta NCB:n mukaan yhtiö nosti syytteen useiden erehdyttyä luulemaan kuuluisan kenkäbrändin olevan mukana malliston suunnittelussa.

Valtavasti kohua aiheuttaneet kengät ovat poikineet runsaasti palautetta. NCB:n mukaan syytteessä korostetaan, että Nike haluaa suojella brändiään tarkasti ja tuoda syytteellä kantansa näkyväksi.

– Meillä on paljon todisteita siitä, että kengät ovat aiheuttaneet merkittävää hämmennystä ja sekaannusta asiakkaiden keskuudessa, mukaan lukien kehotuksia boikotoida Nikea. Nämä ovat perustuneet erehdykseen, jonka mukaan Nike olisi jotenkin hyväksynyt kengät, syytteessä sanotaan.

– Meillä ei ole enempää sanottavaa tästä. Korostamme, ettei meillä ole mitään tekemistä MSCHF:n tai Lil Nasin kanssa, Nikeltä kommentoitiin NCB:lle.

Sosiaalisessa mediassa aktiivinen Lil Nas oli huomioinut lakisyytteen. Hän julkaisi Twitterissä lyhyen klipin Paavo Pesusieni -animaatiosta, jossa sanotaan ”minä vain vitsailin... kai te tiedätte, että minä vain vitsailin?”.

Lil Nasin ”Satan Shoes” -nimeä kantavia kenkiä tuli myyntiin 666 kappaletta. Niillä on hintaa 1018 dollaria eli noin 865 euroa. Hinta on suora viittaus Luukkaan evankeliumiin 10:18, jossa sanotaan, että ”Saatana sinkoutui taivaasta kuin salama”.

NCB:n mukaan kengät myytiin loppuun heti maanantaina.

Rajoitetusta kenkäerästä löytyy paholaiseen viittaavia symboleita, kuten pentagrammi, väärinpäin käännetty risti ja jopa tippa oikeaa ihmisverta. MSCHF:n mukaan ihmisveri on saatu lahjoituksena taideyhteisön jäseniltä.

Lil Nasin kengät aiheuttivat melkoisen mylläkän sosiaalisessa mediassa.­

Kengät aiheuttivat valtaisan palautevyöryn viikonlopun aikana. Useat julkisuudestakin tutut henkilöt kritisoivat kenkiä sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Etelä-Dakotan kuvernööri Kristi Noem ja pastori Mark Burns tyrmäsivät kenkien idean täysin. Burnsin mukaan kengät ovat puhdasta pahuutta ja harhaoppia. Lil Nasin fanit puolestaan tukivat räppäriä.

Kohun seurauksena Lil Nas päätti kommentoida asiaa omalla Youtube-kanavallaan. Hän otsikoi videonsa ”Lil Naz pyytää anteeksi”. Videon alussa Lil Nas aloittaa puheensa, mutta pian anteeksipyyntö katkeaa ja videolla alkaa pyöriä räppärin uusi musiikkivideo Montero (Call Me By Your Name), jossa hän tanssii provosoivaan tyyliin paholaiseksi pukeutuneen näyttelijän kanssa. Videolla räppäri riistää paholaisen hengen ja vie hänen kruununsa. Video on kerännyt miljoonia katselukertoja.

Kengät toteuttanut MSCHF on tunnettu skandaalinhakuisista tempauksistaan. Vuonna 2019 he julkaisivat rajoitetun erän Jeesus-teemaisia kenkiä, joissa oli teräksinen krusifiksi ja ”pyhää vettä”.