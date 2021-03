Räppärin suunnittelemat kengät aiheuttivat valtaisan kohun – ”paholaisen kenkien” väitetään sisältävän oikeaa ihmisverta

Raptähti Lil Nas X:n suunnittelemat ”paholaiskengät” mukailevat Niken kuuluisia Air Maxeja. Nike on irtisanoutunut jyrkästi koko tempauksesta.

Räppäri Lil Nas X, oikealta nimeltään Montero Lamar Hill, on suunnitellut uuden kenkämalliston, joka on herättänyt runsaasti huomiota Yhdysvalloissa, kertoo CNN. Räppäritähden kengät kantavat nimeä ”Satan Shoes”, jolla viitataan paholaiseen.

Mustan ja punaisen sävyisissä kengissä on useita aihepiiriin liitettäviä symboleja, kuten pronssin värinen pentagrammi, väärinpäin käännetty risti ja jopa tippa oikeaa ihmisverta.

Lil Nas X on esitellyt kenkiä omissa sosiaalisen median kanavissaan.

Kenkiä on CNN:n tietojen mukaan tulossa myyntiin 666 kappaletta. Kenkien pohjassa on punaista väriainetta, mutta myös ”yksi tippa” aitoa ihmisverta. MSCHF:n tiedottajan mukaan ihmisveri on saatu lahjoituksena taideyhteisön jäseniltä.

– Rakastamme uhrautua taiteen vuoksi, CNN:lle kommentoitiin.

Kengillä on hintaa 1018 dollaria eli noin 865 euroa. Hinta on suora viittaus Luukkaan evankeliumiin 10:18, jossa sanotaan, että ”Saatana sinkoutui taivaasta kuin salama”.

Kenkien design mukailee kuuluisia Nike Air Max -kenkiä, ja ne tehty yhteistyössä newyorkilaisen MSCHF-brändin kanssa Nike on kuitenkin julkisesti irtisanoutunut räppärin kenkämallistosta ja korostaa, ettei heillä ole mitään tekemistä kenkien kanssa.

– Meillä ei ole mitään suhdetta Lil Nasiin tai MSCHF-brändiin. Nike ei ole suunnitellut tai julkaissut näitä kenkiä, emmekä hyväksy niitä, Nikelta kommentoidaan CNN:lle.

Lil Nas Grammy-gaalassa tammikuussa 2020.­

Kengät aiheuttivat valtaisan palautevyöryn viikonlopun aikana. Useat julkisuudestakin tutut henkilöt kritisoivat kenkiä sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Etelä-Dakotan kuvernööri Kristi Noem ja pastori Mark Burns tyrmäsivät kenkien idean täysin. Burnsin mukaan kengät ovat puhdasta pahuutta ja harhaoppia. Lil Nasin fanit puolestaan tukivat räppäriä.

Kohun seurauksena Lil Nas päätti kommentoida asiaa omalla Youtube-kanavallaan. Hän otsikoi videonsa ”Lil Naz pyytää anteeksi”. Videon alussa Lil Nas aloittaa puheensa, mutta pian anteeksipyyntö katkeaa ja videolla alkaa pyöriä räppärin uusi musiikkivideo Montero (Call Me By Your Name), jossa hän tanssii provosoivaan tyyliin paholaiseksi pukeutuneen näyttelijän kanssa. Videolla räppäri riistää paholaisen hengen ja vie hänen kruununsa. Videota on katsottu jo 1.8 miljoonaa kertaa.

Kengät toteuttanut MSCHF on tunnettu skandaalinhakuisista tempauksistaan. Vuonna 2019 he julkaisivat rajoitetun erän Jeesus-teemaisia kenkiä, joissa oli teräksinen krusifiksi ja ”pyhää vettä”.