Sharon Stone heräsi leikkauksesta järkyttävään löytöön – kirurgi oli tehnyt kaikessa hiljaisuudessa salakavalan päätöksen

Maailman tunnetuimpiin näyttelijöihin kuuluva Sharon Stone heräsi leikkauksesta elämänsä yllätykseen.

Näyttelijätähti Sharon Stone, 63, on avautunut traumaattisesta leikkauskokemuksestaan The Timesille.

Stone joutui kirurgin veitsen alle vuonna 2001, kun häneltä poistettiin hyvälaatuisia kasvaimia. Leikkaus itsessään sujui mainiosti, vaikka hyvälaatuiset kasvaimet olivatkin isokokoisia. Herätessä näyttelijää odotti kuitenkin karmaiseva yllätys.

– Kun siteeni irrotettiin, huomasin, että minulla oli yhden kuppikoon suuremmat rinnat, Stone väittää.

Selitystä vaatinut ja järkyttynyt Stone sai kuulla kirurgiltaan, että hänen mielestään Stone näytti huomattavasti paremmalta isommilla rinnoilla.

– Kirurgin mukaan ne sopivat paremmin lantioni kokoon, Stone muistelee.

– Hän muutti vartaloani ilman lupaani, Stone toteaa.

Sharon Stone vuonna 2019.­

Sharon Stonen tunnetuimpiin töihin kuuluva Basic Instinct -elokuva kohautti aikanaan rohkeilla kohtauksillaan. Vuonna 1992 ensi-iltansa saanut elokuva muistetaan erityisesti kuulustelukohtauksesta, jossa Stone esiintyi ilman alushousuja ja paljasti intiimialueensa kameralle.

Elämäkertakissaan The Beauty of Living Twice Stone muisteli hetkeä, jolloin hän näki kohutun kohtauksen ensimmäistä kertaa. Stonen mukaan hänet kutsuttiin katsomaan kohtausta huoneeseen, joka oli täynnä agentteja ja lakimiehiä – ihmisiä, joilla ei ollut mitään tekemistä itse elokuvan kanssa.

– Siinä hetkessä näin tuon vagina-kohtauksen ensimmäistä kertaa. Minulle oli kerrottu, ettei kuvasta näe mitään. Minun vaan piti ottaa alushousuni pois, koska valkoinen heijasti valoa ja näemme, että sinulla on alushousut jalassa, Stone kertoi kirjassaan.

– Tilanteesta on esitetty monia eri näkökulmia. Mutta koska minä olen se, jonka vagina on kyseessä, kerron teille, että nämä näkökulmat ovat valheellisia. Siellä olin minä ja minun ruumiinosani, Stone tilitti.

Michael Douglas ja Sharon Stone elokuvassa Basic Instict vuonna 1992.­

Aiemmin lähinnä sivurooleissa näytelleestä Stonesta tuli Basic Instict -elokuvan myötä supertähti ja seksisymboli. Kolmekymppinen Stone esiintyi elokuvassa lukuisissa hyvin intiimeissä kohtauksissa yhdessä vastanäyttelijänsä Michael Douglasin kanssa.

Stone on sittemmin näytellyt lukuisissa tv-sarjoissa ja elokuvissa. Näyttelijä voitti Golden Globe -palkinnon roolistaan Casino-elokuvassa vuonna 1996. Stone sai samaisesta roolista myös Oscar-ehdokkuuden.

Basic Instict 2 -elokuva ei ollut ensimmäisen osan kaltainen menestys. Kuvassa David Morrissey ja Sharon Stone.­

Vuonna 2006 Stone yritti paluuta elokuvamaailman huipulle Basic Instinctin jatko-osan Basic Instinct 2:n avulla. Elokuva oli kuitenkin kaupallinen floppi ja sai murska-arvosteluita kriitikoilta.