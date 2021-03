Näyttelijä Zooey Deschanel luopui tavaramerkistään ja esitteli uuden hiustyylinsä – muuttunut ulkonäkö villitsi fanit

Näyttelijä Zooey Deschanel uudisti hiustyylinsä.

Amerikkalaisnäyttelijä Zooey Deschanelin tavaramerkki on ollut hänen otsatukkansa, joka on kehystänyt tähden kasvoja jo vuosien ajan. 41-vuotias Deschanel yllätti faninsa kertomalla Instagramissa, että hän on luopunut kuuluisasta tavaramerkistään ainakin hetkeksi.

– Teille epäilijöille todiste siitä, että minulla on otsa, näyttelijä kujeilee Instagramissaan.

Deschanelin uusi hiustyyli on kuohuttanut tähden faneja, jotka ovat tottuneet näkemään suosikkinäyttelijällään otsatukan. Deschanelin Instagramissa vitsaillaan tähden näyttävän uudessa hiustyylissään niin erilaiselta ja oudolta, että hän on kuin toinen ihminen.

– Jos haluat ryöstää pankin, niin stailaa hiuksesi näin. Kukaan ei tunnista sinua, Instagramissa leukaillaan.

– Nyt kun olen nähnyt Zooey Deschanelin ilman laseja ja otsatukkaa, niin ymmärrän, miksi kukaan ei tunnista Clark Kentiä Teräsmieheksi, kommenteissa vitsaillaan.

Zooe Deschanel tunnetaan muun muassa (500) Days of Summer -elokuvasta ja Kolme miestä ja tyttö -tv-sarjasta.­

Monille faneille Deschanelin uusi look tuo mieleen poptähti Katy Perryn. Deschanelin ja Perryn yhdennäköisyys on herättänyt Hollywoodissa paljon keskustelua, eikä asia ole jäänyt myöskään tähdiltä itseltään huomaamatta. Deschanel nimittäin nähtiin hiljattain Perryn Not the End of the World -kappaleen musiikkivideolla.

Otsatukka on ollut Zooey Deschanelin tavaramerkki jo vuosien ajan.­

Katy Perry ja Zooey Deschanel ovat hyviä ystäviä ja molemmat ovat kertoneet haastatteluissa, että he laskevat usein leikkiä yhdennäköisyydestään.

Katy Perry viihtyy nykyään vaaleissa hiuksissa, mutta tummahiuksisena hän uskotteli toisinaan ihmisille olevansa Zooey Deschanel.­

Perry paljasti viime vuonna järjestämässään Instagram Livessä, että hän esiintyi uransa alussa Zooey Deschanelina.

– Kun tulin Los Angelesiin, niin Zooeyn ura oli valtavassa nousussa. Kävin paljon klubeilla, mutta minulla ei ollut rahaa. Niinpä toisinaan huijasin olevani Zooey päästäkseni sisään klubeille, Perry nauroi.

Deschanel puolestaan on sanonut ihmisten tulevan usein juttelemaan hänelle, koska he luulevat hänen olevan Katy Perry.