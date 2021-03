90-luvun poptähti palasi parrasvaloihin lähes tunnistamattomana – laulajan raju syöksykierre herättää syvää huolta

East 17 -yhtyeestä tuttu Brian Harveyn ura lähti syöksykierteeseen 90-luvun lopulla päihdeongelmien takia.

Laulaja Brian Harvey muistetaan brittiläisestä East 17 -poikabändistä, joka villitsi nuoria 90-luvulla. Yhtye tahkosi huippuvuosinaan hittejä toisensa perään, jotka soivat yhä radiossa. East 17 -yhtyeen tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa House of Love, Deep ja Stay Another Day.

Harvey, 46, on pitänyt viime vuodet matalaa profiilia julkisuudessa, mutta laulaja palasi yllättäen parrasvaloihin kotimaassaan Britanniassa perjantaina, kun brittilehdet uutisoivat poliisin pidättäneen tähden.

Daily Mail kertoo Harveyn jostain syystä jopa taltioineen pidätyksensä puhelimellaan ja julkaisseen videon sosiaalisessa mediassa. Harveyn kuvaamalla videolla nähdään, kuinka hänen ovelleen kolkuttaneet kuusi poliisia ilmoittavat, että laulajan on lähdettävä Leytonin poliisiasemalle kuulusteluihin.

– He ovat taas täällä, Harvey kertoo YouTubessa julkaistulla videolla kameralle.

– Aiotteko tappaa minut? Harvey kysyy nyt jo poistetulla videolla poliiseilta.

Brittilehtien tietojen mukaan Harveyn epäillään lähettäneen uhkaavia viestejä. Tähden entinen tyttöystävä näyttelijä Dannielle Westbrook kertoi aiemmin hakeneensa lähestymiskieltoa ex-puolisolleen. Westbrook ei ole kertonut julkisuudessa, että onko hän hakenut lähestymiskieltoa Brian Harveylle.

Brian Harveyn ura lähti rajuun syöksykierteeseen vuonna 1997, kun hän sai potkut East 17 -yhtyeestä huumeiden takia. Kaikki sai alkunsa, kun Harvey kertoi brittilehden haastattelussa avoimesti huumeidenkäytöstään ja ilmoitti, ettei hänellä ole aikomustakaan lopettaa. Poptähti kertoi napsivansa ekstaasia ja rehvasteli, kuinka hän pystyi hyppäämään auton rattiin päihtyneenä.

East 17 -yhtyeen laulajat Brian Harvey (vas.), Terry Coldwell ja John Hendy.­

Pian kohuhaastattelun jälkeen yhtyeen muut jäsenet Tony Mortimer, Terry Coldwell ja John Hendy ilmoittivat, etteivät he hyväksy huumeiden käyttöä. Niinpä Harvey sai lähtöpassit yhtyeestä. Tapaus oli valtava skandaali Britanniassa ja useat radiokanavat laittoivat East 17 -yhtyeen kappaleet pannaan.

Elää sosiaalituilla

Potkujen jälkeen Harvey kokeili soolouraa, joka ei ottanut tuulta alleen. Laulaja on kertonut avoimesti myös mielenterveysongelmistaan. Vuonna 2005 hän joutui sairaalahoitoon itsetuhoisuuden takia. Samana vuonna hän loukkaantui vakavasti oudossa onnettomuudessa.

Tähden manageri kertoi tuolloin BBC:lle, että laulaja oli ollut matkalla levytysstudiolle, kun hän oli jostain syystä pudonnut liikkuvasta autosta ja jäänyt oman autonsa alle.

Brian Harvey on viihtynyt viime vuosina otsikoissa pidätystensä takia.­

Harvey on kertonut haastatteluissa, ettei 90-luvulla tahkotusta omaisuudesta ole jäljellä enää penniäkään. Laulaja on kritisoinut kärkkäästi erityisesti sitä, ettei hän saa lainkaan rojalteja East 17 -yhtyeen Stay Another Day -megahitistä, joka soi Britanniassa radiossa jouluisin lähes taukoamatta.

– Olemme myyneet 18 miljoonaa levyä. On turhauttavaa, että minun täytyy joka joulu kuunnella omaa lauluani, eikä minulla ole rahaa edes jouluruokaan, Harvey sanoi LBC-radiokanavan haastattelussa ja kertoi elävänsä sosiaalituilla.

Katso alla olevalta videolta East 17 -yhtyeen Stay Another Day -kappaleen musiikkivideo:

Mirror-lehti kertoo, että musiikkiuran hiipuminen on ollut kova pala laulajalle ja tähden somevideot ovat herättäneet syvää huolta faneissa. Laulaja on aikaisemmin julkaissut videoita, joissa hän tuhoaa East 17 -yhtyeen saamia palkintoja ja haistattelee levy-yhtiöille.