Pia Nykäsen 19-vuotias poika joutui teho-osastolle: ”Tämä on yhtä painajaista”

Matti Nykäsen Pia-lesken 19-vuotias poika on joutunut sairaalahoitoon haimatulehduksen vuoksi. Matti Nykäseltä pitkäaikainen haimatulehdus vei hengen.

Pia Nykäsen 19-vuotias Miska-poika on ollut jo kolmatta päivää Etelä-Karjalan keskussairaalan teho-osastolla Lappeenrannassa.­

Helmikuussa 2019 edesmenneen mäkihyppylegenda Matti Nykäsen Pia-lesken viime päivät olleet ”kauhunsekaisia”. Pia Nykäsen 19-vuotias Miska-poika on ollut jo kolmatta päivää Etelä-Karjalan keskussairaalan teho-osastolla Lappeenrannassa.

– Tämä on yhtä painajaista, Pia kertoo IS:lle.

Joutsenossa asuvan Pian Miska-poika joutui sairaalahoitoon viime sunnuntaina voimakkaiden vatsakipujen äidyttyä sietämättömiksi. Pian kertoman mukaan Miskalle tehtiin paksusuolen tähystysoperaatio, jonka jälkeen hän oli sairaalan vuodeosastolla keskiviikkoon asti.

– Miskan paksusuoli todettiin tähystyksessä haavaiseksi. Keskiviikkona hän pääsi kotiin, ja kaikki vaikutti olevan parempaan päin, kunnes tilanne paheni yllättäen keskiviikon ja torstain välisenä yönä, Pia selvittää.

– Miskan ylävatsan kivut vaikuttivat olevan kello kolmen jälkeen yöllä niin järkyttävän kovia, että minun oli pakko soittaa ambulanssi. Syy selvisi sairaalassa: nyt Miskalla oli vuorostaan iskenyt haimatulehdus päälle, ja koska tulehdusarvot olivat hurjat, hän joutui saman tien teholle.

Äidin mukaan nuori mies on tosi väsynyt ja laihtunut lyhyessä ajassa jo lähes kymmenen kiloa.

– Miska on onneksi ollut koko ajan tajuissaan, ja minulla on se käsitys, että kaikki tulee kuntoon. Nyt on vaan saatava tulehdusarvot hallintaan, Pia sanoo herkistyneenä.

Kaksi viime vuotta ovat olleet Pia Nykäselle tuskallisia. Pia ei omien sanojensa mukaan ole missään vaiheessa toipunut kunnolla miehensä Matti Nykäsen kuolemasta.

Mäkihypyn nelikertainen olympiavoittaja kuoli pitkäaikaiseen haimatulehdukseen, raskaan päihdehelvetin jälkeen. Hän sairastui haimatulehdukseen useamman kerran värikkään elämänsä aikana.

– Minulla on tunteet tosi pinnassa, kun nyt myös omalla pojallani on todettu haimatulehdus. Muistot vievät väkisinkin Mattiin, ja se tekee tästä tilanteesta entistä vaikeamman, kauhean. Onneksi Miskan haimatulehdus ei kuitenkaan johdu ainakaan alkoholista, se on varma juttu, Pia alleviivaa.

– Miskan kohdalla kyse on varmaan ikävien sattumien summasta. Olen kuitenkin varma, että hän voittaa tämänkin taistelun.