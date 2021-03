Netflixin Tiger King -kohusarjan tähti Joe Exotic eroaa 33 vuotta nuoremmasta aviomiehestään

Netflixin kohusarjan tähden avioliitto on tullut tiensä päähän.

Vankilassa viruva Joe Exotic on eronnut 33 vuotta nuoremmasta aviomiehestään.­

Netflixin Tiger King -dokumenttisarjasta ilmiöksi lähes yhdessä yössä singahtaneen Joe Exoticin ja hänen aviomiehensä Dillon Passagen avioliitto on ohi.

Passage, 25, kertoo Instagramissaan hänen ja Joe Exoticin, 58, hakevan avioeroa yhteisymmärryksessä. Pari oli naimisissa kolmen vuoden ajan.

– Kyllä, minä ja Joe olemme eronneet. Tämä ei ollut helppo päätös, mutta me molemmat ymmärrämme, että tilanne ei ole reilu, Dillon Passage kirjoittaa Instagramissaan.

Joe Exotic, oikealta nimeltään Joseph Maldonado-Passage, istuu parhaillaan telkien takana. Hänet tuomittiin 22 vuodeksi vankeuteen Big Cat Rescue -järjestöä pyörittävän eläinaktivisti Carole Baskinin murhan yrityksestä ja eläimiin kohdistuneista rikoksista.

– Olemme Joen kanssa hyvissä väleissä ja tuen häntä parhaani mukaan tulevissa oikeustaistoissa, Passage kirjoittaa Instagramissaan.

Passage tutustui tiikerikuninkaaksi kutsuttuun Exoticiin deittisovelluksessa. Parin ensitreffit olivat Exoticin omistamassa eläintarhan lähellä sijaitsevassa baarissa. Siellä Exotic lauloi treffikumppanilleen ensitöikseen karaokekappaleen.

– Ensimmäisenä mietin vain, että jestas mitkä hiukset miehellä, Passage kertoi Ilta-Sanomille parin ensitapaamisesta viime vuonna.

– Hän vaikutti hyvältä tyypiltä, ja hänestä välittyi hyvä energia, mikä veti minua puoleensa.

Joe Exotic haluaa vapauteen

Joe Exotic on valittanut tuomiostaan. Tammikuussa ”tiikerikuningas” joutui pettymään pahemman kerran, kun Donald Trump ei armahtanutkaan häntä kautensa loppusuoralla. Exotic oli niin varma vapautumisestaan, että hän oli tilannut Texasissa sijaitsevan vankilan edustalle limusiinin odottamaan häntä. Trump armahti vielä viime hetkellä ennen virkakautensa päättymistä pitkän listan tuomittuja.

Nimien joukossa ei kuitenkaan ollut Joe Exoticia.

Exotic on väittänyt amerikkalaismedialle olevansa vankilassa hengenvaarassa. Exoticin mukaan hänen ”sielunsa on kuollut” ja elämä telkien takana on kaikinpuolin kurjaa.

Joe Exotic nousi maailmanmaineeseen Netflixin Tiger King: Villi ja vaarallinen tiikeribisnes -dokumenttisarjan kautta vuonna 2020. Sarja ilmestyi maaliskuussa 2020, ja sitä katsottiin vain ensimmäisten kymmenen päivän aikana yhteensä yli 34 miljoonaa kertaa ympäri maapalloa.­

Exotic on muun muassa väittänyt, ettei hän saa vankilassa tarvitsemaansa hoitoa ja lääkitystä sairauksiinsa. Exotic on verrannut vankilatuomiotaan kuolemantuomioon.

– Tulen kuolemaan 2-3 kuukauden päästä, Exotic ennusti marraskuussa julkaisemassaan kirjeessä.