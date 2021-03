Valko-Venäjä heitettiin ulos tämän vuoden Euroviisuista – kappale olisi vaarantanut kilpailun maineen

Uusikaan tarjokas ei EBU:n mukaan mahdu Euroviisujen sääntöihin.

Valko-Venäjän tarjoama kappale ei kelpaa Euroviisuihin. Perusteena on se, että kappaleen teksti on poliittinen. Euroopan yleisradioliitto (EBU) tiedotti eilen illalla, että se on sulkenut Valko-Venäjän ulos tämän vuoden Euroviisuista.

EBU pyysi Valko-Venäjää maaliskuun puolivälissä muuttamaan Euroviisuihin tarjoamaansa kappaletta tai lähettämään kokonaan uuden kappaleen. EBU katsoi, että Valko-Venäjän kappale vaarantaa Euroviisujen epäpoliittisen luonteen sekä Euroviisujen maineen.

Uusikaan kappale ei EBU:n mukaan mahdu Euroviisujen sääntöihin.

– EBU ja kilpailun hallitus tarkastelivat uutta kappaletta huolellisesti määrittääkseen sen kelpoisuuden kilpailuun, todetaan tiedotteessa.

Euroviisut on tarkoitus järjestää Hollannin Rotterdamissa toukokuussa.

Kuvassa Ahoy-areena Rotterdamissa, jossa viisut on tarkoitus järjestää. Kuva maaliskuulta 2020.­

Mitä kohtia rikottiin, ihmettelee Valko-Venäjä

Valko-Venäjä on suivaantunut EBU:n päätöksestä. Maan yleisradioyhtiön BTRC:n puheenjohtaja Ivan Eismant kommentoi päätöstä venäläiselle uutistoimistolle RIA Novostille ja moittii päätöksen takana olevan poliittisia syitä. Edustajan mukaan EBU:n kirjeestä ei pysty ymmärtämään, mikä kappaleessa oli EBU:n mielestä vikana.

– Saimme kirjeen, josta ei pysty ymmärtämään muuta kuin että joitain kohtia on rikottu. Mutta mitkä sanat laulussa niitä rikkoivat – siitä ei ole tietoa.

Laulun esittäjäyhtyeen Galasy ZMestan keulahahmo puolestaan ei pidä EBU:n päätöstä yllätyksenä, RIA Novosti uutisoi. Hänen mukaansa uudessa laulussa laulettiin jänöstä, ketusta ja kanoista ja sen ajatus on ilmiselvä.

Saman yhtyeen lauluja

Helsingin Sanomien mukaan molemmat hylätyt kappaleet ovat nimenomaan Galasy ZMesta -yhtyeeltä. Yhtye on lehden mukaan julkaissut lauluja, joissa arvostellaan maan itsevaltaista johtajaa Aljaksandr Lukashenkaa vastustavia mielenosoituksia.

Iltalehden mukaan monet valkovenäläiset ovat kommentoineet, että kansa ei valinnut alkuperäistä kappaletta ja että kappale on häpeällinen. Valko-Venäjällä ei viisuedustajan tai kappaleen osalta ollut lainkaan yleisöäänestystä, vaan BTRC ilmoitti, että Galasy ZMesta edustaa maata Rotterdamissa.

Valko-Venäjän ensimmäisen ehdokaskappaleen nimi oli Ja Nautshu Tebja eli suomeksi Opetan sinua. Kappaleessa laulettiin muun muassa: "opetan sinut tottelemaan".

Valko-Venäjällä puhkesi elokuussa presidentinvaalien vuoksi jättiprotesteja. Vaalit olivat opposition ja länsimaiden mukaan vilpilliset. Lukashenkan hallinto tukahdutti viikkoja jatkuneet protestit kovakouraisesti. Useita mielenosoittajia kuoli, tuhansia pidätettiin ja sadat on tuomittu vankeusrangaistuksiin.