Suositun Sisarvaimot-sarjan tähti joutui koronan takia poikkeukselliseen tilanteeseen neljän vaimonsa kanssa – yksi vaimoista teki päätöksen, joka raivostuttaa miestä

Polyamorisessa suhteessa elävä kuuluisa tv-perhe joutui jakaantumaan eri koteihin. Nyt yksi vaimoista ei halua miestään enää käymään luonaan.

Arizonalainen Kody Brown, 52, törmäsi koronavuoden aikana piinalliseen ongelmaan, jota ei voi väittää kovin yleiseksi korona-ajan haasteeksi. Hän joutui jakaantumaan perheensä kanssa neljään eri asuntoon koronan välttämiseksi.

Brown tähdittää Suomessakin suosittua Sisarvaimot-tv-ohjelmaa yhdessä neljän vaimonsa kanssa. Polyamorisessa liitossa asuva perhe eli aiemmin 18 lapsensa kanssa yhdessä Flagstaffin kaupungissa Arizonassa.

Kun korona pyyhkäisi Flagstaffin yli, perheen vaimot jakaantuivat kukin omien lastensa kanssa omiin asuntoihin koronariskin pienentämiseksi. Brown puolestaan liikkuu talosta taloon asuen vuorotellen kunkin vaimonsa kanssa.

– Tällä hetkellä suurin huoleni on, että joutuisin olemaan erossa perheenjäsenistäni pitkän ajanjakson. Kun on sairaana, iso osa paranemisprosessia on hoiva ja huolenpito, jota saa läheisiltään. Minä en voi mennä huolehtimaan vaimostani, jos hän sairastuu, koska silloin muutkin sairastuisivat, Brown selittää sarjan Yhdysvalloissa vastikään ilmestyneessä jaksossa.

Sarjaa esittää TLC-kanava.

Kody Brownilla on neljä vaimoa: Meri vuodesta 1990, Janelle vuodesta 1993, Christine vuodesta 1994 ja Robyn vuodesta 2010.

People-lehti kertoo nyt, että korona-arki ei ole ollut perheelle muutenkaan kovin rattoisaa aikaa.

Brown valittaa, että vaimot riepottelevat häntä ”kuin räsynukkea”. Mies ei ole mielissään siitä, että kukin vaimo sanoo mielipiteitään hänen aikatauluihinsa. Lisäksi jokainen vaimo pyörittää omaa taloaan mielensä mukaan, eikä miehellä ole mielestään tarpeeksi vaikutusvaltaa asioihin.

– Se tuntuu minusta vain oudolta. Joudun vain olla, että ok, te teette näin. Niin kuin että hetkinen, eikö minulla ole tähän mitään sanottavaa, mies tilittää People-lehdelle.

Pahin kriisi pamahti päälle, kun Janelle ilmoitti puhelinsoitolla, että ei halua miehensä tulevan käymään luonaan korona-aikana.

Janellella ja Kodylla on yhdessä peräti seitsemän lasta.

Kody ehdotti sen jälkeen välittömästi perheneuvottelua videopuhelun välityksellä.

Janelle ei olisi halunnut muiden vaimojen puuttuvan asiaan. Kody kuitenkin jyräsi läpi, että keskustelu on käytävä kaikkien kuullen.

– Se on yksi niistä kerroista, kun todella toivoin, että voisin vain määrätä vaimoilleni, miten me teemme, Kody kuvailee.

Mies ja vaimot kokoontuivat keskusteluun videopuhelun välityksellä. Jokainen vaimo jakoi puhelussa ajatuksiaan.

Janelle, 51, ensin perusteli, että ei haluaisi Kodyn vierailevan hänen luonaan, koska yksi hänen lapsistaan käy töissä ja he ovat siksi riski muille. Muiden vaimojen lapset olivat kaikki vain kotona.

Sitten Christine, 48, ehdotti, että Kody voisi pysyä yhdessä talossa kerrallaan aina muutaman päivän ajan, kunnes voitaisiin nähdä, että onko kenelläkään koronaoireita, ja vasta sitten siirtyä seuraavaan taloon, kun hyvinvoinnista voitaisiin varmistua. Christine myös käski, että Kodyn pitäisi heti heittää vaatteensa pesuun ja mennä suihkuun, kun hän tulee uuteen taloon.

Tässä vaiheessa Kody oli jo silmin nähden ärtynyt.

– Miksi olet niin kiukkuinen? Christine kyseli mieheltä.

– Siksi koska te puhutte vartalostani. Minusta tuntuu, että minua heitellään ympäriinsä kuin räsynukkea, kuului vastaus.

42-vuotias Robyn oli taas sitä mieltä, että koko tilanne on haasteellinen heidän perheensä periaatteille.

– Emme voi tehdä niin, että Kody ei mene Janellen luo. Me olemme perhe. Miten voisimme ratkaista tämän oikein? Hän murehti.

Janelle kuitenkin pysyi päätöksessään ja kielsi Kodya tulemasta taloonsa.