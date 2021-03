Aki Manninen lataa suorat sanat feministeistä Aki Linnanahteen talk show’ssa – kertoo nyt, miksi ei kadu naisista laukomiaan kommentteja

Aki Manninen kertoo Aki Linnanahteen talk show’ssa seisovansa sanojensa takana.

Hyvinvointiyrittäjä ja tv-persoona Aki Manninen kertoo tuoreessa Aki Linnanahde Talk Show’n jaksossa mietteitään julkisuudesta. Manninen joutui hiljattain valtavan kohun keskelle, kun hän latasi Selviytyjät Suomi -ohjelmasta pudottuaan täyslaidallisen leirin naisista.

Manninen kutsui heimonsa naisten liittoumaa ”leidien kiiltokuvakerhoksi” ja kertoi tv-kameroille, ettei hän voinut juonitella naisten kanssa, koska ”hänellä on munat”.

Mannista syytettiin sosiaalisessa mediassa sovinismista ja naisvihasta.

Aki Linnanahde kysyy YouTubessa julkaistussa talk show -jaksossa mitä mieltä Manninen on nyt sanomisistaan.

– Täytyy kyllä sanoa, että jos maailma menee tällaiseen malliin, niin mitä reality-ohjelmissa enää uskaltaa puhua? Eihän se ole realitya tai viihdettä, jos sitä ei väritä yhtään, Manninen kertoo Aki Linnanahteelle.

– Eli haluatko sanoa sitä, että tietyllä tapaa vedät Aki Mannisen roolin mukaan? Linnanahde tiedustelee.

Manninen selventää Linnanahteelle olevansa kotona hyvin erilainen kuin tv:n viihdeohjelmissa.

– Tässä istuu Aki Manninen, yrittäjä ja isä, suoraselkäinen kaveri, joka ei halua kenellekään mitään pahaa, Manninen sanoo ja jatkaa:

– Kun heitän reality-viitan päälleni ja hyppään asemiin tekemään viihdettä, niin Aki Manninen tekee tietyt kielikuvat, jotka eivät satuta siellä (kuvauksissa) ketään. Ne ymmärretään helposti tässä harhaanjohtavassa maailmassa väärin, hän kuvailee.

Aki Linnanahde kysyy Manniselta, että värittikö hän sanojaan tarkoituksella Selviytyjät Suomessa.

– Oliko se tietyllä tapaa tietoinen valinta nämä kohupuheet? Et mene sen taakse, että olit väsynyt tai oli univelkaa? Linnanahde kysyy.

– Kyllä kaikki oli rehtiä Aki Mannista ja seison edelleen jokaisen sanan takana, Manninen vastaa.

–Olen herkkä ja lämmin koti-isä. Tänne lähtiessä suutelin tyttöjä otsalle, koiraakin suutelin otsalle. Rakastan olla kotona ja rakastan perhettäni yli kaiken, Aki Manninen sanoo Linnanahteen talk show’ssa.­

Hän sanoo talk show’ssa lähteneensä tekemään viihdeohjelmaa ja markkinoimaan hyvinvointiyritystään.

– Totta kai siihen piti saada tuotannolta väriä ja draamaa, mikä oli ihan fine. Olin äärimmäisen hyvä kilpailija, mutta ennen kaikkea lähdin brändäämään yritystäni ja itseäni, sekä luomaan kielikuvia ja sitä kautta jäämään ihmisten mieleen.

”Minäkin ymmärrän feministejä”

Aki Manninen sanoo Aki Linnanahteen talk show’ssa yllättyneensä siitä, kuinka häntä syytettiin Selviytyjien jälkeen naisvihasta.

– Mulle tuli yllätyksenä feminismikulttuuri. Se, miten he yrittävät saada ääntään kuuluviin tässä pimenevässä maailmassa ja väärällä tavalla, Manninen sanoo ohjelmassa.

– Se oli miesvihaa heidän puolelta mua kohtaan. Mikä on ajanut ihmisen siihen pisteeseen, että pitää miehen sanomisista hakea negatiivisuutta? hän hämmästelee.

Aki Manninen ja hänen puolisonsa Rita Niemi-Manninen nousivat julkisuuteen alunperin Temptation Island -ohjelmasta. Sen jälkeen pari on nähty lukuisissa tv-ohjelmissa.­

Manninen kertoo Linnanahteelle kannattavansa tasa-arvoa, eikä hän kuvittele olevansa naisten yläpuolella.

– Jos jos jokainen pysyisi lestissään. Jos minä olen valkoinen, lihaa syövä heteromies, niin muakin tarvii ymmärtää. Minäkin ymmärrän feministejä, hän sanoo Linnanahteelle.

Aki Linnanahde sanoo Manniselle suoraan pitävänsä tämän naisista laukomia kommentteja typerinä.

– Mun mielipiteeni on se, että sun maalaaminen naisten vihaajaksi on täysin överiä. Se ei mene edes takalaittomaksi, vaan pitkälle mäntymetsään. Se on minun näkemykseni tästä. Samaan aikaan mun mielestä siinä oli paljon sellaista lausuntoa, jotka oli juntteja ja typeriä, Linnanahde sanoo ohjelmassa.

– Varmasti. Sieltä löytyy sitä väriä. Jos kiiltokuvakerhoksi nimeäminen on junttia, niin seison senkin takana tänään. Seison jokaisen lausunnon takana. Olen seiskavitonen, en mikään kakstonninen, 45-vuotias Manninen sanoo ja viittaa syntymävuoteensa.