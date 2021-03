Pia Lambergin elämä Los Angelesissa mullistui totaalisesti – tällaista arki on Amerikassa keskellä pandemiaa

Los Angelesissa asuva Pia Lamberg eristi itsensä lähes vuodeksi kotiin, kun pandemia iski Yhdysvaltoihin. Autotallista tuli kuntosali ja uuden kodin takapihasta henkireikä.

Pia Lamberg ei käynyt kuukausiin edes ruokakaupassa. Nyt elämä on kuitenkin onneksi jo hieman vapaampaa.­

Tapahtui tasan vuosi sitten Los Angelesissa Yhdysvalloissa: koko kaupunki meni pandemian vuoksi äkillisesti kiinni ja suomalaismalli ja entinen Miss Suomi Pia Lamberg jäi avomiehensä Keithin ja Boba-kissansa kanssa jumiin kerrostaloasuntoonsa Santa Monicassa.

– Meille tuli silloin ihan täydellinen lockdown, eli kaikki paikat menivät kiinni ja me jäimme kotiin. En käynyt edes ruokakaupassa pitkään aikaan, vaan tilasimme kaikki ruuat kotiin, Pia kertoo.

– Nyt kävin ensimmäistä kertaa kaupassa moneen kuukauteen. Aika hurjaa!

Kaikkialla on ollut jo pitkään voimassa maskipakko.

– Kaupoissa, ravintoloissa, julkisissa liikennevälineissä.. en pääse ruokakauppaan, jos minulla ei ole maskia.

Pandemiatilanne on ollut Amerikan länsirannikolla jatkuvasti paljon pahempi kuin se on ollut missään vaiheessa Suomessa.

– Välillä kaikki sairaalat ja ruumishuoneet ovat olleet aivan täynnä. Pahimpina aikoina rannat ja puistot suljettiin ja aidattiin kiinni, ja kävellä sai ainoastaan kadulla, Pia kertoo.

– Kuntosalit menivät kiinni, mutta ulkosalit ovat olleet auki. Ravintolat olleet välillä kiinni, mutta nyt ravintoloiden ulkoterassit on avattu, hän jatkaa.

Tilanne on rajoituksista huolimatta ollut monin paikoin vaikea.

– Kaikki kontaktit on rajoitettu, mutta silti koronan ilmaantuvuusluvut ovat olleet todella korkeita. Esimerkiksi amerikkalaisen Kiitospäivän jälkeen luvut olivat taas ihan järkyttäviä, kun ihmiset olivat tavanneet sukulaisiaan ja ystäviään.

Pariskunnan kerrostaloasunto alkoi käydä rajoitusten aikana ahtaaksi ja ahdistavaksi, joten lopulta Pia ja Keith vuokrasivat oman paritalon Playa Del Reysta läheltä Santa Monicaa.

Pia esittelee uutta kotiaan videopuhelun avulla: keittiö-olohuone löytyy yläkerrasta, josta avautuvat upeat merimaisemat, ja alakerrassa on kaksi makuuhuonetta.

Pihalla on erillinen vierastalo, jossa Pian sijoitusalalla työskentelevä avomies tekee päivät töitä, kun Pia työskentelee olohuoneessa.

– On aika luksusta, että nyt meillä on oma piha, jossa voimme viettää aikaa. Olemmekin kutsuneet välillä ystäviä takapihallemme tai sitten olemme nähneet heitä rannalla, Pia kertoo.

– Ystäviä on tosin tullut nähtyä paljon vähemmän kuin aiemmin. Monet ovat muuttaneet tai saaneet lapsia ja ovat kiireisiä perheen kanssa. Muutamat ystävämme ovat lääkäreitä, joten he ovat tosin todella tarkkoja kaikista tapaamisista.

Pia Lamberg viettää paljon aikaa kotinsa pihalla ja läheisellä rannalla.­

Myös Pian elämä Los Angelesissa oli aiemmin todella hektistä, sillä hän teki runsaasti mallintöitä ja opiskeli samanaikaisesti personal traineriksi ja hyvinvointivalmentajaksi.

Mallintyöt loppuivat pandemian alkaessa lähes täysin.

– Onneksi olin päättänyt jo ennen pandemiaa, että haluan työskennellä hyvinvoinnin parissa. Nyt olen voinut keskittyä täysillä siihen, Pia kertoo.

Tällä hetkellä Pia tekee nettivalmennuksia ja -treenejä livenä kotoaan, ja niitä katsovat sekä amerikkalaiset että suomalaiset.

– Livenä tehtävät treenit ovat siitä hyviä, että niiden avulla voi motivoida ihmisiä ihan eri tavalla ja olla vuorovaikutuksessa asiakkaideni kanssa. Voin myös antaa suoraan vinkkejä tekniikasta, jotta ihmiset osaavat tehdä treeninsä turvallisesti ja oikeaoppisesti.

Kotona työskentely sopii Pialle.

– Olin toki tottunut työskentelemään kotoa käsin jo aiemmin, joten sinänsä tässä tilanteessa ei ole itselleni hirveästi uutta.

Pia rakensi itselleen myös oman kuntosalin heidän uuden kotinsa autotalliin.

– Autotalli osoittautui niin pieneksi, ettei sinne olisi mahtunut edes autoa kunnolla, joten tein siitä itselleni salin. Vedän sieltä käsin nettijumppia ja välillä teen treenivideoita rannalla.

Yksi hänen nettivalmennuksistaan kulkee nimellä ”Californian Dream Body” eli kalifornialainen unelmavartalo. Sellainen Pialla itsellään myös on, sillä hän on aivan huippukunnossa.

– En tee itsekään viikon aikana mitään muuta kuin nämä omat livetreenini kolme kertaa viikossa. Pysyn niiden avulla kunnossa. Välillä käyn myös juoksemassa vuoristossa.

Pia Lamberg pitää itsensä kunnossa lenkkeilemällä ja työnsä avulla. Hän vetää onlinetreenejä kotoaan käsin.­

Yksi henkireikä pandemian keskellä onkin ollut erilaiset luonto- ja eräretket.

Pia pyrkii tekemään avomiehensä kanssa viikonloppuisin retkiä vuoristoon, jossa voi liikkua pandemian aikana vapaammin.

He tekivät talvella telttaretken muun muassa Grand Canyonille ja päättivät käydä alhaalla kanjonissa yhden päivän aikana.

– Kävimme kanjonin pohjalla ja palasimme takaisin ylös kahdeksassa tunnissa. Siellä oli tosi kuuma, eikä sellaista reissua suositella heikompikuntoisille. Valmistauduimme reissuun hyvin ja meillä oli onneksi tarpeeksi juotavaa, ruokaa ja energiageelejä mukana.

Viimeisin reissu suuntautui parin tunnin ajomatkan päähän Big Bearin vuoristoon, jossa oli hivenen vielä luntakin, kun he pääsivät perille sieltä vuokrattuun mökkiin.

– Siellä iski se fiilis, että on pakko päästä hiihtämään, Pia nauraa.

– Ne olivat kyllä aivan viimeiset päivät, kun siellä pystyi hiihtämään, sillä lämpöä oli jo yli kymmenen astetta ja lumi oli ihan mössöä. Mutta pakko sitä oli silti testata, vaikka olosuhteet eivät olleet kovin ideaalit.

Big Bear on Pialle rakas kohde, sillä siellä hän kokee olevansa kuin kotonaan Suomessa.

– Vuokraamme mökin mökkikylästä, jonka keskellä on järvi ja siellä on havupuita ympärillä. Se on hyvin Suomen tyyppinen paikka. Keith maastopyöräilee ja minä juoksen perässä, Pia nauraa.

Lamberg pyrkii tekemään avomiehensä kanssa viikonloppuisin retkiä vuoristoon, jossa voi liikkua pandemian aikana vapaammin.­

Luonto ja siellä liikkuminen ovat Lambergille tärkeitä.­

Suomessa Pia kävi viimeksi juuri ennen pandemian alkua, eikä hänellä ole tietoa, milloin hän pääsee taas käymään kotikonnuillaan Juuassa. Hän on asunut Yhdysvalloissa jo lähes kymmenen vuotta, vuodesta 2012 saakka.

– Onneksi nämä videopuhelut on keksitty. Puhun perheen ja ystävien kanssa usein näköpuheluita. Emme ole nähneet lainkaan myöskään Keithin vanhempia, jotka asuvat maan itärannikolla.

Aiemmin Pia reissasi paljonkin työkseen. Pandemia-aikana reissaaminen ei tulisi Pialle mieleenkään, ja hän onkin ihmetellyt sitä, miten Suomessa osa vaikuttajista suhtautuu pandemiatilanteeseen huomattavasti kevyemmin.

– En ymmärrä turhaa matkustamista – se on mielestäni edesvastuutonta. Kun muut yrittävät tehdä kaikkensa ja puhaltavat yhteen hiileen, joidenkin toiminta tuntuu lepsun oloiselta. Joidenkin elämästä voisi päätellä, että he elävät elämäänsä täysin normaalisti.

Pia korostaa miettivänsä kaikessa toiminnassaan yhteistä hyvää, ja hän haluaa olla esimerkillinen myös somessa.

– Onhan tämä kaikille henkisesti raskasta, kun pitää olla niin paljon kotona. Kyllä sen täälläkin huomaa, että osa porukasta on jo kyllästynyt tähän kaikkeen.

Pia huomauttaa, että vuosi on ollut monella muullakin tavoin kuormittava Yhdysvalloissa.

– Oli presidentinvaalit ja sitä seuranneet mielenosoitukset.. on tämä ollut aikamoinen vuosi.

Vuosi sitten Los Angelesissa riehui myös vakavia metsäpaloja, jonka vuoksi liikkumista rajoitettiin myös Pian naapurustossa.

Pia uskoo, että tässä erikoisessa ajassa on kuitenkin ollut myös jotain hyvää.

– Yritän ottaa tästä ajasta ne hyvät asiat ja erilaiset mahdollisuudet käyttöön, ja olen jo nyt tehnyt paljon sellaisia positiivisia asioita, mitä en olisi muutoin tehnyt, Pia pohtii.

– Ennen kaikkea tärkein havainto on jälleen ollut se, että liikunta auttaa joka kerta, kun ahdistaa. Se antaa hyvää energiaa ja buustia päivään.

Kuvaaja Dylan Perlot, stylisti Oretta Corbelli, vaatteet Particle Fever ja Brooklyn PR.