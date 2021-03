Aku Hirviniemen kihlattu Sonja Kailassaari taltioi viikkonsa tapahtumat kuvina – juontaja yllätettiin hammaslääkärin tuolista

Toimittaja Sonja Kailassaari kuvasi viikkonsa tapahtumat.

Toimittajana ja Efter nio -ohjelman juontajana tunnettu Sonja Kailassaari taltioi viikkonsa kuvina. Viikon aikana Kailassaari yllätettiin muun muassa hammaslääkärin tuolista, ulkoilemasta koiransa kanssa sekä Efter nion kulisseista. Kailassaari vastasi samalla kysymyksiin elämästään ja urastaan.

Olet Efter nio -ohjelman toimittaja (Yle Teema Fem maanantaisin klo 21). Miten kiteyttäisit oman tarinasi?

– Olen syntynyt Helsingissä. Oma tarinani tv-alalla alkoi 2001, kun olin 20 ja pääsin tekemään Subtv:lle Sessions-nimistä kaupunkikulttuuriin keskittyvää makasiiniohjelmaa. Ajattelin, että alan opiskella, kun työt loppuvat. Työt eivät loppuneet. Matkalle on mahtunut erilaisia tv- ja radiotuotantoja. 11 vuotta sitten minut pestattiin Yle Femman aamuohjelman juontajaksi, ennen sitä olin pääosin esiintynyt suomeksi. Aamuohjelma muuttui syksyllä 2014 keskusteluohjelma Efter Nioksi. En unelmoinut toimittajan urasta, se vain osui kohdalleni. Kova työnteko on ollut kouluni. En kadu päivääkään. Rakastan työtäni! Jos työt jossain vaiheessa loppuvat, olisi ehkä aika opiskella. Tosin ehkä ihan jotain toista alaa.

–Entinen ulkoministeri Pär Stenbäck muisteli Kylmän sodan aikaisia kokemuksiaan ja haastattelussa hän kohtasi Vuoden journalistin Anna-Lena Laurénin, joka kertoi tämän päivän Venäjästä.­

–Kun emme osaa päättää minkä sarjan katsomme seuraavaksi, annamme arvan päättää. Seuraavana vuorossa ruotsalainen sarja Kalifaatti.­

–Sunnuntai meni hiiren kakkaa siivotessa. Tulipa samalla tehtyä inventaario kaapeissa.­

Kuka olisi unelmahaastateltavasi?

– Tätä kysytään usein ja vastaukseni muuttuu jatkuvasti. On mahtavaa haastatella yhtä henkilöä, mutta jotain maagista tapahtuu, kun kaksi ihmistä kohtaa. Kutsuisin studioon edesmenneet isoisäni ja elokuvaaja Felix Forsmanin sekä Charlie Chaplinin. Koska rakastan elokuvia, haastattelisin mielelläni David Lynchia tai Sofia Ford Coppolaa. Minua kiinnostaa, mistä ihmiset ovat innostuneet ja inspiroituneet.

–Kun ei tällä hetkellä pääse ravintolaan, ravintola tilataan kotiin. Kätevää ja omaa kotiruokarepertuaaria laajentavaa.­

–Etäpäivä. Paras kollegani Elsa, jonka kanssa käymme palavereiden välissä haukkaamassa raitista ilmaa.­

–Ei vissiin, kun suosikkilastut loppu...­

Muutit Riihimäelle avopuolisosi, näyttelijä Aku Hirviniemen luokse. Mitä uutta se toi?

– Pidemmät työmatkat, mahtavat ulkoilumahdollisuudet ja oman puutarhan!

–Jouduin piilokameran uhriksi hammaslääkärillä, kun rakas kollegani Janne oli pukeutunut sählääväksi hoitaja-assistentiksi. Selkeesti olen helposti huiputettava, en huomannut mitään.­

Sonja Kailassaari on pitänyt yhtä näyttelijä Aku Hirviniemen kanssa jo useamman vuoden ajan. Pariskunta esiintyi ensimmäistä kertaa yhdessä julkisuudessa vuonna 2018 ja tuolloin he kertoivat viihtyneensä yhdessä jo tovin.

Aku Hirviniemi on yksi Suomen tunnetuimpia näyttelijöitä, joka on tähdittänyt muun muassa Putousta, Possea ja Keihäsmatkoja ja useita elokuvia, joista yksi kehutuimpia on rooli vuoden 2017 Tuntemattomassa sotilaassa.

Nykyään pari on kihloissa ja he asuvat yhdessä Riihimäellä, joka on Hirviniemen kotikaupunki.