”Suomella on aika hyvä maine ihmisoikeuksien maana, mutta...” – taiteilija Niillas Holmbergin mukaan saamelaisten ja Suomen välisistä suhteista vaietaan yhä

Esikoiskirjansa julkaisseelle Niillas Holmbergille alkuperäiskansojen oikeudet, ympäristö ja kulttuuri ovat kaiken ilmaisun perusta.

Áilegas-tunturin mastoa ei näy, ei Kalkujokivaaran ylhöä. Sumu on tuonut taivaan lähemmäksi.

Tämä seutu vain on sellaisten vastakkaisuuksien luvattu maa, joitten yhtäaikainen olemassaolo tuntuu äkkiseltään yllättävältä, järjenvastaiselta…

Katkelmat ovat saamelaisen kirjailijan Niillas Holmbergin, 30, esikoisromaanista Halla Helle. Teoksessa mies jättää etelän taakseen ja muuttaa Saamenmaalle saavuttaakseen myyttisen ja mystisen pohjoisen – tuon vastakkaisuuksien maan. Utsjoella hän tapaa kuuluisan saamelaisen taiteilijan, jonka unia alkaa tulkita.

Holmberg ei ole tarttunut kynään ensimmäistä kertaa. Ennen Halla Helle -romaania häneltä on julkaistu kuusi runoteosta. Romaanin kypsyttely vaati kuitenkin eri tavalla aikaa kuin runojen rustaus.

– Olihan se aivan eri juttu. Hommassa oli omat haasteensa. Projekti oli työläs, todella työläs. En sano, etteikö runoteos olisi työläs, mutta kyllä tähän meni enemmän tunteja, Holmberg kertoo IS:lle.

Romaanin päähenkilö alkaa tulkita ihastuksensa kohteen unia. Hän joutuu pohtimaan, mitä toisen kulttuurista on omaksuttava ymmärtääkseen sen symboleja. Apuun tarvitaan pian sekä Freud, että Jung. Kirjoittaminen vaati myös kirjailijalta erityistä perehtymistä.

– Tein paljon taustatutkimusta. Tutkin historiaa, tutustuin psykoanalyysiin, uniin, niiden tulkintaan ja mitä unista on sanottu eri puolilla maailmaa. Romaanissa on myös paljon meidän saamelaisten ja valtaväestöjen välistä historiaa.

Symbolismi syntyi kirjallisuudessa 1800-luvun lopulla. Taustalla oli teollinen vallankumous ja siitä seurannut materialismi, joka sai symbolistit kapinoimaan runouden perinteisiä konventioita, mutta myös yhteiskuntarakenteita vastaan.

Holmberg ei halua kategorisoida teostaan, mutta myöntää sen sisältävän vastareaktioita realismiin.

– Halla Helle käsittelee monipuolisesti ristiriitoja ja tunteiden kaksinaisuutta. Romaanissa se tarkoittaa sitä, että tarkastellaan järjen ja järkivoittoisuuden vastapuolta ja niiden välisiä suhteita. Olen pyrkinyt tuomaan näkökulmaa molempiin.

Holmberg kasvoi saamelaisessa kulttuurikodissa. Hänen isänsä on kirjoittanut lastenkirjoja ja työskennellyt kääntäjänä. Edesmennyt äiti oli saamenkielisen päiväkodin opettaja.

– Olen kotoisin utsjokelaisesta perheestä. Äidinkieleni on pohjoissaame. Molemmat vanhempani olivat aktiivisia kulttuurityöntekijöitä. Minuun ei ole vaikuttanut pelkästään perhe, vaan myös vahva saamelaisympäristö. Meillä pätee vahvasti se, että yhteisö kasvattaa lapsen. Sieltä mie olen pinkaissut.

16-vuotiaana Holmberg pakkasi kassinsa ja muutti Tampereelle, jossa hän hankki valkolakin ilmaisutaidon lukiosta.

Opiskeluaika ei mennyt vain päntätessä. Holmberg oli mukana Ylen minisarjassa Lopun alku, juonsi saamenkielistä lastenohjelmaa, näytteli Norjan Koutakeinossa toimivassa saamelaisten kansallisteatterissa ja esiintyi norjalaisessa saamenkielisessä lastenohjelmassa.

– Taidehommat ovat kiinnostaneet jo lapsesta. Lukioaika oli loistava juttu monelta osin, ja se oli mulle henkilökohtaisesti tärkeää aikaa. Muutin nuorena pois kotoa, enkä tuntenut yhtään ihmistä Tampereelta. Koti tuli lähemmäksi kuin koskaan ennen. Näin taustani uusin silmin. Se laukaisi tosissaan runoilun. Olin toki kirjoitellut aiemminkin, mutta silloin aloitin tosissani. Esikoiskokoelmani nimikin oli Dego livččen oaidnán iežan, eli Kuin olisin nähnyt itseni.

Romaanin päähenkilö matkustaa pohjoiseen. Myös Holmberg palasi sinne koulun loputtua

– Paluu pohjoiseen oli aina selvä asia. Tampereella oli hyvä olla, mutta ymmärsin mikä olen ihmisiäni: en pelkästään kuulu pohjoiseen, vaan sopeudun luonteeltani sinne paremmin.

Vahva voima ja pitkä historia pitävät miehen Utsjoella.

– Mulla on siellä niin pitkät juuret, ettei niitä voi oikein edes mitata. Suku on sieltä ja mummolan kotitila on nyt minun nimissäni. Siellä se on Tenon rannalla, vähän eri paikassa kuin romaanin mummola.

Romaanin päähenkilön ja hänen sukunsa tiedetään asuneen samassa paikassa niin kauan kuin henkikirjoja on pidetty. Holmberg kertoo, että myös hänen sukunsa on pysynyt samoilla asuinsijoilla niin pitkään, ettei sen mittaaminen onnistu peruskalenterilla.

– Se on ihan totuudenmukainen juttu, sillä mummolassani tehtyjen arkeologisten tutkimusten perusteella ihmisasutusta on ollut niillä sijoilla vähintään 6 000 vuotta. Kun Egyptissä rakennettiin pyramideja, niin täällä syötiin lohta siinä missä nykyäänkin.

Suvun tutkiminen laajensi Holmbergin perspektiiviä ja veti nöyräksi.

– Eniten tulee sellainen suunnaton kunnioitus ja vastuuntunto lähiympäristöä kohtaan. Tajuaa sen symbioottisen yhteyden maihin ja vesiin.

Holmberg tunnetaan suorasukaisena alkuperäiskansojen oikeuksien puolustajina. Hän on ollut mukana useissa liikkeissä, jotka vastustavat kestämätöntä luonnonvarojen käyttöä Saamenmaalla.

– Meiltä saamelaisilta ei ole juuri koskaan kysytty mitään – ja kun on kysytty, ei ole kuunneltu. Yksi esimerkki on Rástegáisán tunturialueella sijaitseva tuulipuistohanke. Grenselandet AS, jonka osakkaana on ST1, aikoo rakentaa Euroopan viimeiselle ehjälle tunturialueelle. Paikka on sikäläisten poronhoitoaluetta ja se on laajalti mielletty myös tärkeäksi ja pyhäksi paikaksi.

Holmbergin ääni kiristyy.

– Keissi on selvä esimerkki itsemääräämisoikeuden toteutumattomuudesta. Saamelaiskäräjät ja -neuvosto, sekä enemmistö lähikunnista ovat ilmaisseet kieltävän kannan hankkeeseen. Samaa ovat sanoneet Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF. Hanke ei ole ekologisesti järkevä. Ympäristö ja -ilmastoministeri Krista Mikkosen mukaan muitakin paikkoja olisi ollut. Ilmaston lämmetessä nämä tunturiylängöt tulevat olemaan kylmien lämpötilojen lajeille suojapaikka. Ja nyt niitä halutaan lähteä tuhoamaan.

– Kolonialismi on tätä päivää.

Siitä lähtien kun Holmberg on tehnyt taidetta, hän on halunnut herättää keskustelua. Ympäristö ja kulttuuri ovat hänen taiteellisen ilmaisunsa pääteemoja.

– Mistä on vaiettu? Holmberg kysyy ja vastaa heti perään:

– Saamelaisten ja Suomen välisistä suhteista ei ylimalkaan puhuta. Suomella on aika hyvä maine maailmalla ihmisoikeuksien ja tasa-arvon maana, mutta meidän välinen historia on kauneusvirhe joulupukin puhtaan valkean parran alla.

Holmberg painottaa, että saamelaisten ongelmat ovat tätä päivää.

– Meidän itsemääräysoikeutemme on luokattomalla tasolla. Meillä ei ole vaikutusvaltaa siihen, miten meidän maitamme ja vesiämme käytetään. Maankäyttöhankkeita on vaikea vastustaa, ja on paljon sellaisia hankkeita, jotka me katsotaan asiattomiksi kulttuurisesta sekä ekologisesta näkökulmasta.

Saamelaiset elävät arvoiltaan kahden erilaisen kulttuurin välissä. Holmbergin mukaan se aiheuttaa jännitteitä niin yhteisöissä kuin yksilöissäkin. Myös miehen romaanissa käsitellään samaa problematiikkaa.

– Modernissa jälkiteollisessa maailmassa eläminen on vaikeaa. Yhteiskunta ikään kuin velvoittaa panostamaan itseensä täysillä. Ihan vain, että pysyy mukana. Monesti se velvoittaa päinvastaisten elämänarvojen omaksumista kuin meillä on perinteisesti ollut. Ja se aiheuttaa yksilöiden elämässä isojakin haasteita.

Otetaan esimerkki: maiden väliset rajat.

– Nykyinen raja meillä päin on vedetty vuonna 1751 Tanska-Norjan ja Ruotsi-Suomen sopimuksessa. Siinä olleen lisäpöytäkirjan nojalla saamelaiset saavat ylittää rajan elinkeinon nimissä. Porojen kanssa sai kulkea, mutta vuonna 1852 tuli rajasulku, ja silloin se vain tylysti kiellettiin.

Raja ja sen rajoitukset mursivat perinteisen poronhoidon. Kesällä piti mennä Jäämeren rantaan ja talveksi takasin sisämaahan. Nykyään porotalous pyörii pienemmillä alueilla, eikä noudata luonnollista elämänmuotoa.

– Puolet suvustani on Tenon toiselta puolelta. Meillä on sama kieli. Minun maailmankuvassani ei ole rajoja. Ne ovat näennäisiä ja tässä tapauksessa aika absurdi juttu. Meidän kohdilla raja on Teno, vaikka Tenohan on ollut aina se, mikä on yhdistänyt ihmisiä. Se on ollut se syy, miksi sinne on asetuttu ja siellä vuosituhansia eletty. Nyt siitä on tehty kansan kahtia jakava asia. Siitä ei ole pitkä matka hajota ja hallitse -ajatuksiin.