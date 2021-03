Muokatun kohudokumentin ikäraja arvioitiin uudelleen – Lost Boys poistuu Yle Areenasta K18-leiman vuoksi

Yle luokitteli alunperin elokuvan ikärajaksi K16. Alennetulla ikärajalla elokuvaa voitiin näyttää Yle Areena -palvelussa, jossa sitä katsottiin 10 vuorokaudessa yli puoli miljoonaa kertaa.

Lost Boys -dokumenttielokuva poistuu Yle Areenasta päivitetyn ikärajaluokituksen vuoksi, tiedottaa SF Studios.

Alun perin K16-luokiteltu versio on nyt Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) päätöksellä luokiteltu K18-elokuvaksi, joten sen esittäminen Yle Areena -sovelluksessa ei ole mahdollista.

Muokattu versio esitettiin 16. maaliskuuta Ylellä kello 21.15 ja on ollut siitä alkaen nähtävissä Yle Areenassa. K18-elokuvien esittäminen televisiossa on sallittua vasta kello 23 jälkeen. Elokuvaa on katsottu Areenasta yli 500 000 kertaa.

Muokatun version luokitteli KAVIn kouluttama Yleisradion ikärajaluokittelija. Uuden tarkistuspäätöksen on tehnyt KAVIn oma ikärajaluokittelija.

Alkuperäisestä elokuvateatterilevityksessä olleesta Lost Boys -elokuvasta tehtiin myöhemmin tuotantoyhtiöiden toimesta noin seitsemän minuuttia lyhyempi versio, jossa oli vähemmän päihteiden käyttämiseen liittyvää kuvastoa ja dialogia sekä muuta, tuotantoyhtiön mahdollisesti ahdistavaksi arvioimaa materiaalia. Myös tuotantoyhtiöiden tekemät arviot ovat perustuneet KAVIn laatimiin luokittelukriteereihin.

Lyhentämispäätöksen taustalla oli halu saada tärkeää aihetta käsittelevä ja paljon keskustelua herättänyt dokumentti mahdollisimman laajan yleisön ulottuville sen jo kerättyä runsaasti yleisöä elokuvateattereissa ja muissa tallennepalveluissa.

Elokuvaa on katsottu Yle Areenasta yli 500 000 kertaa.­

Lost Boys -elokuvan tuottaja Miia Haavisto hämmästelee KAVIn päätöstä. Hänen mukaansa lyhennetty versio täyttää KAVIn asettamat ahdistavuuskriteerit K16-elokuvalle. Hän ihmettelee, onko pelkkä kovien huumeiden käyttö aihepiirinä sellainen, että se ansaitsee K18-leiman.

– Miksi on ok tarjota huumeisiin liittyvää sisältöä nuorille kaikilta eri alustoilta niin kauan, kun se on sepitettyä ja usein myös kaunisteltua ja siten nimenomaan ihannoitua? Miksi sisältö muuttuu ahdistavaksi ja samalla nuorilta kielletyksi silloin, kun elokuvan kuvasto nousee todellisuudesta ja kertoo oikeista ihmisistä, Haavisto kysyy.

Haavisto huomauttaa lisäksi, että lyhennettykin versio on saanut saman ahdistavuus­ikäraja­luokituksen kuin kauhuelokuvat, joissa syödään ihmisiä.

– Tähänkö kovien huumeiden käyttö meillä todella vertautuu, hän kysyy.