Sofia Belórf -valekirjan taustalta löytyy Janne Tranbergin entinen liivitoveri

Kustannusyhtiötä perustanut mies on syytteessä törkeästä veropetoksesta Janne ”Nacci” Tranbergin jutussa.

Salanimellä ”Sofia Belorf” julkaistu kirja Hesburgerking nostatti tällä viikolla suurta hämmennystä. Kirjoittajan salanimi johdattaa ajatuksen siihen suuntaan, että kirjoittaja olisi fitnessmallina ja sosiaalisen median vaikuttajana tunnettu Sofia Belórf.

Todellisuudessa oikealla Belórfilla ei ole mitään tekemistä kirjan kanssa. Hän on ilmoittanut tekevänsä kirjasta rikosilmoituksen. Kauppaketjut ovat vetäneet kirjan pois myynnistä.

Oikealla Sofia Belórfilla ei ole mitään tekemistä kirjan kanssa.­

Kustantajan nettisivuilla kirjan kerrotaan käsittelevän Katiska-huumevyyhtiä ja kertovan ”sen mitä kukaan muu ei kerro”. Kirjan nimi viittaa nimimerkkiin, jolla syyttäjät väittävät Katiskan toisen pääsyytetyn Janne ”Nacci” Tranbergin myyneen huumeita verkossa.

Kirjan kustantaja on helmikuussa perustettu yhtiö Costa del Crime Oy. Sen hallituksen ainoa jäsen on 48-vuotias mies. Vielä pari päivää sitten mies oli hallituksen jäsen myös eräässä lvi-yrityksessä, mutta sen yhtiön vastuuasemista hän on rekisteritietojen mukaan tällä viikolla eronnut.

Molemmat Suomessa kaupparekisteriin ilmoitetut yhtiöt ilmoittavat osoitteensa Espanjan Marbellaan.

Vielä kiinnostavampi on yhtiön perustamisessa mukana ollut 50-vuotias mies. Hän on tällä hetkellä syytteesä erittäin laajassa moottoripyöräkerho Cannonballiin liittyvässä alv-veropetosjutussa.

Cannonballin entinen johtaja, nykyinen Katiska-syytetty Janne Tranberg on jo tuomittu vankeuteen samassa veropetosjutussa.­

Cannonballin entinen johtaja, nykyinen Katiska-syytetty Janne Tranberg on jo tuomittu vankeuteen samassa veropetosjutussa. Tranberg sai vankeustuomion vuosi sitten järjestetyssä tunnustamisoikeudenkäynnissä.

50-vuotiaalle kustantamon perustajalle syyttäjä vaatii rangaistusta törkeästä veropetoksesta. Syyttäjän mukaan hän teki rikoksen Cannonballissa osana järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa. Verohallinto vaatii häneltä ja kahdelta muulta syytetyltä yhteisvastuullisesti yli 122 000 euron korvauksia.

Rikos olisi syytteen mukaan tapahtunut vuonna 2014. Syytteen perusteella 50-vuotias ja Tranberg olivat tuolloin liivitovereita Cannonballissa. Tranberg oli jengin johtohahmo, mutta hän ja kerho ajautuivat välirikkoon vuonna 2017.

Alv-petosjuttu kokonaisuudessaan on miljoonien eurojen suuruinen ja sitä on käsitelty oikeudessa osissa. Kesken se on vielä useiden muidenkin syytettyjen kuin 50-vuotiaan osalta.

50-vuotiaalla on talousrikostaustaa ennestäänkin. Hänet on tuomittu kahden vuoden vankeuteen Helsingin hovioikeudessa vuosina 2011 ja 2013.

Molemmat Suomessa kaupparekisteriin ilmoitetut yhtiöt ilmoittavat osoitteensa Espanjan Marbellaan.­

Sosiaalisessa mediassa mies on ilmaissut tykkäyksensä mm. Cannonball MC Estonialle, salatulle Protonmail-sähköpostipalvelulle, Marbellassa sijaitsevalla Starbucks-kahvilalle ja helsinkiläiselle tatuointistudiolle, jossa ainakin aiemmin työskenteli eräs Katiska-huumejutussa syytetty entinen cannonballilainen.

Costa del Crimen perustamisvaiheessa 50-vuotias ilmoitettiin rekisteriin yhtiön hallituksen varajäseneksi. Hän erosi tehtävästä jo viikon kuluttua.

IS tavoitti kustannusyhtiön välityksellä sähköpostitse henkilön, joka sanoo olevansa yksi kirjan kirjoittajista. Henkilöllisyyttään hän ei paljastanut IS:lle.

Sosiaalisessa mediassa mies on ilmaissut tykkäyksensä mm. Cannonball MC Estonialle.­

Useisiin kysymyksiin hän jätti ainakin toistaiseksi vielä vastaamatta, mutta esimerkiksi kysymykseen kirjan kirjoittamisen motiivista hän vastasi näin:

”Motiivit on mitä on kirjoissa yleensä. Ehkä osaltaan selviävät Hollannin yhteys -osasta. Ken tietää.”

Hollannin yhteys -osalla viitataan Hesburgerking-kirjan jatko-osaan, jollainen kustantajan mukaan on tulossa.

Sähköpostissaan henkilö väitti, että kirjalla olisi peräti seitsemän eri kirjoittajaa. Hänen mukaansa kukaan heistä ei kuitenkaan olisi Tranberg, jonka osuudesta IS kysyi erikseen. Myös kustannusyhtiön hallituksen jäsen sanoi, ettei hänen tietääkseen Tranberg ole mukana.

Tranberg hänkin itse kiisti IS:lle tiistaina olevansa kirjan kirjoittaja.

– Minä kirjoitan aina kaiken omalla nimelläni, Tranberg sanoi. Hän on paraikaa suorittamassa tuomiota Helsingin vankilassa.

Katiskan huumesyytteet Tranberg kiistää. Tuomiota Katiska-jutussa odotetaan huhtikuussa.