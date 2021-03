Roope Salminen podcastissa: ”Olen alkoholisti” – elokuisen päivän tapahtumat vuonna 2019 antoivat elämälle uuden suunnan

Juontaja Roope Salminen kertoo ensimmäistä kertaa alkoholismistaan uudessa podcastissaan. – Join aina niin paljon, että sammuin ja filmi meni poikki, Salminen sanoo.

”Olen Roope Salminen ja olen alkoholisti”. Nämä sanat juontaja-näyttelijä Roope Salminen, 31, lausuu uudessa luotsaamassaan Kolme käännekohtaa -podcastissa.

”Sen myöntämiseen meni mulla tosi pitkään. Tiesin sen jo pari vuotta ennen kuin lopetin alkoholinkäytön. Ajattelin loppuun asti, että saan sen haltuun” Salminen sanoo podcastissa.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Salminen puhuu asiasta julkisesti. Hän myöntää IS:lle, että aiheesta puhuminen oli vaikeaa. Sen kuulee myös podcastista, kun Salminen pitää pitkiä taukoja, huokaa syvään ja pohtii, miten asettelisi sanansa. Aiheen arkuuden voi aistia myös puhelimen välityksellä, sillä Salminen punnitsee sanojaan tarkkaan. Hän ei kuitenkaan nähnyt muuta vaihtoehtoa kuin kertoa ongelmastaan. Podcastissaan Salminen haastattelee julkisuuden henkilöitä, jotka kertovat kolme elämänsä käännekohtaa. Hän koki reiluksi kertoa myös oman elämänsä käännekohdat.

Yllä olevalla videolla katkelma Roope Salmisen uudesta Kolme käännekohtaa -podcastista.

Raitistuminen elokuun 4. päivä vuonna 2019 on yksi Salmisen elämän käännekohdista. Toiseksi käännekohdaksi Salminen valitsi sen, kuinka ala- ja yläasteen välisenä kesänä muutti persoonansa ääripäästä toiseen. Kolmas on se, että hänet tuomittiin viime syyskuussa Helsingin käräjäoikeudessa pakottamisesta seksuaaliseen tekoon.

Salminen sanoo suoraan, että hän rakasti juomista. Hän nautti siitä, millainen hänestä tuli tietyssä vaiheessa humalaa: hauska ja hurmaava. Kaikki tuntui mahdolliselta ja tuntui, että hän oli maailman siistein tyyppi. Hän joi aina niin paljon, kunnes sammui.

Salminen nautti alkoholia ensimmäisen kerran yläasteella. Hän joi kotibileissä niin pitkään, kunnes sammui kissanhiekkalaatikkoon. Se oli kaikkien mielestä hulvatonta, myös hänen itsensä. Rakkaus alkoholiin syttyi välittömästi.

Hän ei usko muiden ihmisten tietävän, kuinka hallitsevassa asemassa alkoholi hänen elämässään vuosien ajan oli. Jos hän ei juonut, hän oli krapulassa. Välillä hän päätti pitää taukoa juomisesta, kerran jopa vuoden verran. Välillä hän päätti olla juomatta kirkkaita, mutta joi sen sijaan 28 olutta ja lopputulos oli sama. Koskaan hän ei ajatellut lopettavansa juomista kokonaan.

– En osaa sano tarkkoja määriä siitä, kuinka paljon join, mutta join aina niin paljon, että sammun ja filmi meni poikki. Elämässäni on paljon hetkiä, joista en muista yhtään mitään. Se hävettää minua todella paljon, Salminen sanoo IS:lle.

–Olen raitistuttuani saanut soittaa tai laittaa viestiä aika monelle ihmisille ja pyytää anteeksi käytöstäni. Se on ollut tärkeä osa tätä prosessia, Roope Salminen sanoo.­

Roope Salminen & Koirat -yhtyeen tunnetuin biisi Madafakin darra käsittelee ryyppäämistä ja krapulaa. Sekin perustuu Salmisen omaan käytökseen. Hän kertoo podcastissa, kuinka oli lähdössä bändinsä ja musiikkialan asiantuntijoiden kanssa ensimmäiselle biisileirilleen. Hän oli tiennyt leiristä useita viikkoja. Lähtö olisi maanantaina. Siitä huolimatta Salminen joi putkeen edellisviikon tiistaista sunnuntaihin. Humalassa ja krapulassa katosi puhelin ja lompakko. Kun Salminen noukittiin mukaan reissuun krapulaisena, asia kuitattiin hyvänä läppänä.

Hän myös joi jokaisella bändin keikalla ja niiden jälkeen kuin myös improvisaatiokeikoilla. Tv-lähetyksiä hän ei koskaan tehnyt humalassa, mutta kärsi usein kovasta krapulasta.

”Niitä kertoja on aika paljon, kun oon vetänyt mynthonia ja pessyt hampaita aamulla kuusi kertaa. Ja miettinyt tasoittavan ottamista, mutten ole voinut suoran lähetyksen vuoksi.”

Samaan aikaan Salminen alkoi menestyä urallaan ja se alkoi nousta hattuun.

– Ajattelin olevani tosi kova jätkä. Olin ylimielinen ja inhottava. Siihen oli turha tulla kenenkään mussuttamaan, että juot liikaa, Salminen sanoo.

Lopulta juominen loppui, kun Salminen tajusi, ettei näin enää voisi jatkua. Hän kuvailee podcastissa tapahtumien sarjaa, joka johti lopettamispäätökseen. Oli 3. elokuuta 2019 ja Salminen oli puhunut terapiassa mielensä päällä olevia asioita. Hänellä oli stressitön ja rakastettu olo. Terapian jälkeen hän näki ystäviään terassilla, jossa joi 6–7 olutta, jonka jälkeen hän lähti kotiin.

Seuraavana päivänä oli aamulento bändin keikalle. Hän oli yksin kotona ja olo oli hyvä. Mitään syytä juomiseen ei ollut, mutta hän tahtoi silti juoda. Siispä hän pyysi ystäväänsä ”vielä yhdelle.” Ystävykset istuivat baarissa pilkkuun asti, kunnes vaihtoivat toiseen baariin, jossa tuli pilkku myöhemmin. Tämän jälkeen kaverit menivät Salmisen asunnolle, jossa he joivat kirkasta viinaa siihen saakka, kunnes Salmisen olisi pitänyt lähteä lentokentälle.

Kun hän aamulla heräsi, lento oli lähtenyt jo aikoja sitten. Puhelin oli täynnä vastamaattomia puheluita ja huolestuneita viestejä bändikavereilta.

”Silloin tajusin, että enää ei ole mitään tekosyitä. Juominen ei enää korjaannu millään. Oli hyvä olo ja ei mitään syytä juoda ja silti vaan join. Tärkein askel oli, että en voi syyttää mitään ulkopuolista.”

Aiemmin Salminen oli aina nähnyt syyn juomiseensa jossain muualla: oli väärä parisuhde, sitten oli kipeä ero, sitten taas jokin muu syy, miksi juoda. Hän ajatteli aina, että kun hoitaa nämä muut asiat kuntoon, sen jälkeen hän lopettaa juomisen. Kun kaikki muut asiat olivat kunnossa ja juominen ei loppunut, hän havahtui.

Salminen latasi puhelimeensa applikaation, joka laski päiviä siitä, kuinka kauan hän oli ollut juomatta. Aluksi hän katsoi puhelintaan päivittäin. Nyt hän muistaa avata sovelluksen silloin tällöin ja katsoa, kuinka paljon selviä päiviä on kertynyt.

– Tiesin, että minun on pakko lopettaa tai muuten kuolen. Kysyin itseltäni haluanko elää. Ymmärsin elämän olevan siistiä ja elämisen arvoista, Salminen sanoo.

– Tiesin, etten elä seitsemänkymppiseksi, jos juon niin paljon koko ajan. Elämäni oli vaarassa mennä ohi. En ollut nauttinut elämästäni pitkään aikaan. Elämässäni oli isoja osia, joita en muistanut ollenkaan. Sellaiset hienotkin hetket olivat sen värittämiä, että olin joko krapulassa tai olisin halunnut olla kännissä.

Krapulapäivät olivat synkkiä. Silloin Salmista hävetti, ahdisti ja hän peitteli ongelmiaan valehtelemalla itselleen siitä, kuinka paljon oli juonut.­

Läheiset yrittivät kyllä puuttua Salmisen juomiseen, mutta heikoin tuloksin.

– Kukaan ei pysty toisen puolesta lopettamaan juomista. Parasta, mitä alkoholistin läheisenä voi tehdä on se, että ilmaisee olevansa huolissaan ja että on tukena, jos toinen on valmis ottamaan apua vastaan. Läheisen on tärkeä myös tietää omat rajansa.

Salminen on joutunut kokemaan myös millaista on olla päihderiippuvaisen läheinen. Salminen on ollut julkisuudessa vaitonainen katkenneista väleistään näyttelijä-äitinsä Minna Turusen kanssa. Turusta ei ole vuosiin nähty teatterissa tai elokuvissa, mutta esimerkiksi Seiska on kertonut tämän päihdeongelmista.

Onko Salminen tuntenut katkeruutta siitä, ettei ole ollut äidilleen tarpeeksi suuri syy raitistua?

– Olen käyttänyt paljon elämässäni aikaa siihen, että olen yrittänyt pelastaa läheisiä ihmisiä, joita ei voi pelastaa. Nyt olen tehnyt rauhan sen asian kanssa. En ole katkera kenellekään. Minulla on paljon ymmärrystä kaikille, joilla on jokin päihdeongelma ja se on ensisijaisesti heidän oma tragediansa.

Salminen sanoo podcastissa suoraan, ettei myöskään usko, että olisi itse raitistunut lopullisesti pelkästään oman lapsensa vuoksi. Muutama viikko sen jälkeen, kun Salminen oli päättänyt lopettaa juomisen, hän sai kuulla, että hänestä tulee isä. Salmisen ja näyttelijä Helmi-Leena Nummelan lapsi syntyi huhtikuussa 2020. Salminen on kiitollinen siitä, ettei tiennyt tulevansa isäksi silloin, kun päätti lopettaa juomisen.

Silloin hän olisi nimittäin lopettanut juomisen jonkun muun kuin itsensä takia.

”Jos en olisi lopettanut juomista silloin, kun lopetin, en enää koskaan olisi saanut tilaisuutta lopettaa itseni takia. Olisin pystynyt pistämään isyyden viinan edelle, mutta se olisi ollut tauko. Mitä sitten olisi käynyt, kun lapsi on 12 ja vaikka kaverin luona yötä ja olisin voinut juoda? Tai kun hän muuttaa pois kotoaan?”

Salminen on päättänyt olla juomatta koko loppuikänsä. Hän tiedostaa, että voi ratketa juomaan, mutta toivoo syvästi, ettei niin tapahdu.

Kun Salminen sitten lopetti juomisen, hänen mielensä kirkastui. Se ei tapahtunut hetkessä. Aluksi hän oli hyvin surullinen siitä, ettei saanut juoda.

– Meni noin kolme kuukautta, kunnes aloin tuntea oloni normaaliksi. Kun se tapahtui, tajusin kuinka huono olo minulla oli ollut monta vuotta.

– Kun aivoni alkoivat päästä kuona-aineista eroon, oloni oli todella uskomaton. Tajusin yhtäkkiä, että elämä voi olla sellaista, että aamulla herään innostuneena ja hyvällä mielellä uuteen päivään.

– En ollut kokenut sellaista olotilaa moneen vuoteen.

Yksi isoimpia syitä siihen, miksi Salminen tahtoi kertoa alkoholismistaan on se, että hän toivoo voivansa tarinallaan auttaa samassa tilanteessa kamppailevia.

– Kaipaamme enemmän esimerkkejä alkoholismista, jossa ihminen ei ole vielä ehtinyt menettää aivan kaikkea ja joutunut ojaan. Alkoholismi voi olla paljon arkisempaa, mutta se voi olla silti todella hallitsevaa.

Kursiivilla merkityt kohdat Kolme käännekohtaa -podcastista.

Kolme Käännekohtaa -podcast on 26.3. alkaen kuunneltavissa yleisimmistä podcast-sovelluksista kuten mm. Spotify, iTunes ja Google podcasts.