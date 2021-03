Sofia Belórf yrittää perua hänestä kirjoitetun kohukirjan rekisteröinnin – asianajaja epäilee identiteettivarkautta

Asianajajan mukaan rikosilmoitus Hesburgerking-kirjasta lähtee poliisille perjantaina.

Fitnessmallina ja sosiaalisen median vaikuttajana tunnettu Sofia Belórf tekee poliisille tutkintapyynnön Hesburgerking-nimisestä kirjasta.

Belórfin asianajaja Paul Perovuo kertoi torstaina, että tutkintapyyntö koskee epäiltyä kunnianloukkausta ja identiteettivarkautta. Lisäksi he aikovat selvityttää, onko kirjalta mahdollista vetää pois painotuotteiden virallinen ISBN-tunnus, joka mahdollisti sen päätymisen isojen verkkokauppojen myyntilistoille.

– Aineistoa kerätään vielä, mutta tarkoitus on tehdä ilmoitus huomenna (perjantaina), Perovuo kertoi.

Tutkintapyynnöstä kertoi ensimmäisenä MTV:n Rikospaikka-ohjelma keskiviikkona.

Hesburgerking on kirjana erikoinen sekoitus tarua ja totta. Sen kirjoittajaksi on merkitty nimimerkki ”Sofia Belorf”. Kirjan kirjoittaja on nettisivuillaan puolustautunut, että kyse on hänen mukaansa salanimestä. Siitä puuttuu tunnetun Belórfin heittomerkki. Lisäksi oikean Belórfin virallinen nimi on kaksiosainen aiemman avioliiton peruina.

– Tämä on silkkaa saivartelua. On selvää, että tässä pyritty hyödyntämään oikean Sofia Belórfin julkisuusarvoa, Perovuo sanoo.

Kirjojen ja muiden painotuotteiden ISBN-tunnukset myöntää kansallinen ISBN-keskus, joka toimii Kansalliskirjaston yhteydessä. Tunnuksen avulla kirja päätyi käytännössä automaattisesti isojen ketjujen myyntilistoille. Suomalainen Kirjakauppa veti kirjan pois heti kuultuaan asiasta viime viikon perjantaina. Prisma seurasi perässä tällä viikolla julkisen kohun noustua.

– Haluamme selvittää, voidaanko ISBN-tunnus perua, jos kirja katsotaan rikoksentekovälineeksi, Perovuo sanoo.

Ennakkotapausta ei ole tiedossa.

Perovuo on itse tutustunut kirjaan. Hän kertoo, että heidän toimistolleen tullut kappale oli varustettu omistuskirjoituksella ”Juristin kappale”.