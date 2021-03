MTV: Sofia Belórf tekee rikosilmoituksen nimissään kirjoitetusta oudosta kirjasta

MTV:n Rikospaikka-ohjelman mukaan Sofia Belórf tekee rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta ja identiteettivarkaudesta.

MTV:n keskiviikkoiltaisessa Rikospaikka-ohjelmassa paljastettiin, että Sofia Belórf tekee rikosilmoituksen nimissään kirjoitetusta Hesburgerking-kirjasta. Ohjelman mukaan Belórf tekee rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta ja identiteettivarkaudesta.

Rikospaikan juontajat rikostoimittajat Pekka Lehtinen ja Jarkko Sipilä keskustelivat ohjelmassa lyhyesti Hesburgerking-teoksesta, jonka kertoivat saapuneen heidänkin pöydällensä. Kirjan kirjoittajaksi on merkitty Sofia Belorf, mutta Belórf on aiemmin kieltänyt IS:lle ettei ole ollut missään tekemisissä kirjan kanssa.

– En missään tapauksessa halua, että nimeäni yhdistetään tällaiseen kirjaan, Belórf sanoi IS:lle tiistaina.

Yli 300-sivuinen kirja ilmestyi viime viikolla. Se on erikoinen sekoitus keksittyä materiaalia sekoitettuna tiedossa oleviin tosiasioihin. Kirja sisältää erittäin henkilöön käypiä väitteitä joistakin Katiska-vyyhtiin liittyvistä henkilöistä.

Kirjan nimi Hesburgerking on Katiska-syyttäjien mukaan Janne ”Nacci” Tranbergin huumekaupassa käyttämä nimimerkki. Tranberg on kieltänyt oikeudessa kaikki huumesyytteet. IS:n tietojen mukaan myöskään Tranbergilla ei ole mitään tekemistä uuden kirjan kanssa. Kaksi toisistaan riippumatonta lähdettä on varmistanut tämän IS:lle. Heidän lisäkseen näin sanoo Tranberg itse.

Rikospaikka-ohjelmassa Pekka Lehtinen vihjaa kuulleensa huhua siitä, kuka kirjan mahdollisesti olisi kirjoittanut.

– Vähän sellaista huhua kuultiin, että olisiko Nacin pitkäaikainen ystävä kirjoittanut tuon kirjan, Pekka Lehtinen sanoo.

– Kovasti siinä kyllä Nacin syyttömyyttä todisteltiin, Jarkko Sipilä kommentoi kollegalleen.

Myös IS selvitti kirjan kirjoittajaa, josta ei ole 100-prosenttista varmuutta. IS:n tietojen mukaan jäljet johtavat Espanjan Aurinkorannikolle.

Kirjan kustantaja on upouusi kustantamo nimeltään Costa del Crime. Kustannusyhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin vasta helmikuussa. Kyseessä on ensimmäinen sen kustantama kirja.

Rekisterissä yhtiön ainoaksi vastuuhenkilöksi on merkitty 48-vuotias helsinkiläismies. Perustamisvaiheessa mukana on ollut hallituksen varajäsenenä myös 50-vuotias mies, joka vuosituhannen alussa oli sotkeutunut isoon talousrikosjuttuun.

Hän ei kuitenkaan enää ole yhtiössä vastuuasemassa, vaan ero vastuuasemasta astui voimaan jo viikon kuluttua.

Kummallakaan kustantamon vastuuhenkilöistä ei ole henkilökohtaista kytköstä Katiska-vyyhtiin.