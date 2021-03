Hanna Brotheruksen elämältä katosi pohja, kun pikkusisko menehtyi rintasyöpään – menetystä seurasivat rankka avioero ja piilevä syömishäiriö

Hanna Brotherus kohtasi synkät muistonsa esikois­romaaniaan kirjoittaessaan. Rankkoja hänelle ovat olleet siskon kuolema ja avio­ero, eikä syömis­häiriökään ole hänelle vierasta.

Kun Hanna Brotherus, 52, oli kaksi vuotta sitten yksin kuukauden Pariisissa, hän alkoi kirjoittaa muistilehtiöönsä ajatuksiaan. Vähitellen syntyi romaani Ainoa kotini (WSOY).

– Olen aina haaveillut määrätietoisesta kirjoittamisesta. Kirjoitin paljon nuorena, mutta työt ja lapsiarki siirsivät unelmat sivuun, Hanna kertoo.

Hanna Brotherus tunnetaan tanssijana ja koreografina. Nyt hän osoittaa olevansa lahjakas kirjailijanakin. Romaanin päähenkilössä on paljon Hannan omaa elämänkaarta, myös traagisen kipeästi kuvattuna.

– Olen tehnyt 30 vuotta tanssiteoksia, nekin ammentavat omasta elämästäni, mutta myös vuorovaikutuksesta ja mielikuvituksesta. Kirjoittaessani olin kasvokkain oman levottomuuteni, herkkyyteni ja eletyn elämäni kanssa, Hanna kertoo.

Hanna Brotherus kirjoitti romaaniinsa myös omia kipeitä kokemuksiaan, joista raskain on ollut siskon kuolema.­

Hanna Brotherus on nähty hymyilevänä ja kauniina puolisonsa Mikko Kuustosen rinnalla. Mutta ei hänen elämänsä ole ollut vain onnea, siihen on kuulunut rosoisuutta ja epätoivoakin.

”Olen itkenyt ja pelännyt lasteni, vanhempieni ja oman mielenterveyteni menettämisen pelossa”, romaanin minä-kertoja tunnustaa.

Myös Hanna on itkenyt ja pelännyt kaikenlaista, kukapa ei olisi. Eniten hänen elämäänsä on ravisuttanut pikkusiskon kuolema 2009. Vaatesuunnittelija Laura Saloheimon elämä päättyi rintasyöpään.

– Olimme lapsena aina yhtä, hän oli paras kaverini. On iso murros, kun meistä tulee minä, Hanna sanoo.

Mutta sisaruussuhteeseen kuuluu monenlaisia tunteita. Kun romaanin pikkusiskon syömishäiriö vaatii perheen huomion, sisko tuntee jäävänsä paitsioon. Mutta kiltisti hän katsoo velvollisuudekseen syödä kuihtuvan siskonkin puolesta.

– Syömishäiriö on hirveä sairaus ja valitettavan yleinen tässä ajassa, Hanna tietää.

Hanna kuvaa omaa suhdettaan ruokaan trapetsilla taiteiluksi. Hän ei pidä itseään erikoistapauksena, sillä usein vaikuttaa siltä, ettei juuri kukaan koe syövänsä normaalisti.

– Elämäntapani on ollut ortoreksinen ja hullu. Kun tanssissa treenataan ja ollaan jatkuvasti peilin edessä, tulee kasvaneeksi vertailukulttuuriin. Hoikkuus on hyve, vaikka sitä ei sanota ääneen.

– Viime vuosina olen ymmärtänyt, että tavallaan mulla on syömishäiriö, mutta diagnoosia siitä ei ole, Hanna kertoo.

Kirjan päähenkilö ajattelee jopa niin rankasti, ettei hän pidä lihavista ihmisistä. Ehkä siksi, että hän pelkää muuttuvansa itse lihavaksi. Hänen sisällään on vielä se tyttö, joka söi siskonkin puolesta.

– Kirjoittaessani mietin vakavasti sitä, kuka lopulta olen. Miten olen tällaiseksi päätynyt? Ja kuka on minulle tärkeä? Olen ajatellut aina, että tietenkin lapset, puoliso, sisarukset ja vanhemmat, Hanna kertoo ajatuksistaan, joista hän unohti itsensä.

Neljän lapsen äitinä Hanna oli omistautunut emo, joka leipoi, ompeli ja siivosi, kunnes kaatui sänkyyn. Hän rakasti tanssimista, mutta vielä enemmän hän rakasti äitinä olemista.

– Olin ylisitoutunut ja ylihuolehtiva äiti. Ajattelin, että lasten paikka on aina minun lähelläni. Olisi pitänyt ymmärtää, että pelkkä oleminen riittää, mutta sen sijaan survoin luomusoseita ja silitin lasten pyykit alushousuja myöten.

Hanna voi vaikuttaa boheemilta tanssitaiteilijalta, mutta oikeasti hän rakastaa arjen kurinalaista rytmiä. Hän on haka organisoimisessa – ja myös kontrolloinnissa.

Hanna Brotherus ja Mikko Kuustonen kuvattuna elokuussa 2020. Pari avioitui vuonna 2018.­

Yhtäkkiä asiat eivät enää olleet Hannan kontrollissa, kun tuli avioero, muutto ja lapsille rankkoja ongelmia. Romaanissa päähenkilö kohtaa muun muassa lapsensa huumeongelman, mikä sekään ei ole harvinaista.

– Avioero on aliarvostettu kriisi, tosin jokainen ero on erilainen. Kipeä ero on helvetillinen kokemus, mutta parempi ratkaisu kuin näivettynyt liitto, Hanna toteaa erostaan.

Hänelle kävi kuten kirjan päähenkilöllekin: kun kaikkea oli liikaa, oli mentävä hetki kerrallaan, jotta pää ei hajoaisi.

– Ihminen selviää kaikesta, kunnes ei enää selviä. Itse sain kokea vahvana ystävien tuen. Ja kyllä tässä yhteiskunnassa saa apua, jos vain jaksaa sitä hakea, Hanna tietää.

Tanssijana Hanna aistii surun myös fyysisesti, se lokeroituu kaikkialle kehoon, mutta sen tiedostaminen auttaa myös vapautumaan kivusta.

Hanna kohtasi muusikko Mikko Kuustosen 2013. He avioituivat kolme vuotta sitten. Romaani on romaani, mutta tämä päähenkilön ajatus puolisostaan tuskin on fiktiota: ”En kyseenalaista hänen rakkauttaan. Haluan elää hänen kanssaan mysteereistä tai hurjista yhteenotoistamme huolimatta.”

Hanna Brotherus voi vaikuttaa boheemilta tanssitaiteilijalta, mutta oikeasti hän rakastaa arjen kurinalaista rytmiä.­

Sitä Hanna ei osaa kuvitella, millaista hänen elämänsä olisi, jos he eivät olisi kohdanneet toisiaan.

– Hän on niin tärkeä ja rakas, etten osaa kuvitella muuta. Meillä oli alusta asti syvä sielujen yhteys. Tässä iässä molemmilla on myös oma pitkä historiansa, joka pakottaa valppauteen ja toisen kuunteluun.

Sen Hanna on oppimassa, että aina ei tarvitse olla mielensäpahoittajana, jos asiat eivät mene oman mielen mukaan. Heillä on Mikon kanssa erilainen rytmi: kun Mikko vielä pohtii, Hanna on jo tekemässä.

– Tärkeätä on kiinnostus, kunnioitus ja uteliaisuus toista kohtaan, Hanna miettii.

Ovat he myös toistensa kannustajia. Kun Hannan esikoisromaani tuli painosta, se oli puolisolle yhtä iso hetki kuin hänelle itselleen.