Britney Spearsin fanit uskovat, että poptähti lähettää somen kautta salaisia hätäviestejä – hälyttivät apuun jopa FBI:n

#FreeBritney -liikkeen aktiivit ovat sitä mieltä, että Britney on pulassa ja kertoo sen somepäivitystensä välityksellä.

Britney Spearsin vannoutunut fanijoukko on ottanut asiakseen selvittää, mikä on totuus popartistin elämää varjostaneen edunvalvontasotkun takana. Mediatietojen mukaan Britney on viime vuosina pyristellyt irti edunvalvontasopimuksesta, jonka mukaan hänen isällään on päätösvalta liki kaikista hänen asioistaan.

Fanijoukot ovat käynnistäneet #FreeBritney-liikkeen, jonka tavoite on vapauttaa artisti isänsä kahleista. Nyt fanit ovat päätelleet, että supertähti pyytää yleisöltä apua tilanteeseensa lähettämällä salaviestejä sosiaalisessa mediassa.

Britney julkaisi tiistaina Instagramissa kuvan, jonka kryptinen kuvateksti sai fanit suorastaan sekoamaan.

– Kieroutunutta eleganssia... esittelyssä PUNAINEN!!! Britney kirjoittaa kuvatekstissä.

Mutta koska kuvasta ei löytynyt ainuttakaan punaista elementtiä, fanit olivat vakuuttuneita: kyseessä on salainen viesti Britneyltä heille.

– Mitä punainen merkitsee? Mitä yrität kertoa meille, joku seuraajista kyselee.

– Kuvassa ei ole mitään punaista. Mitä tämä tarkoittaa?

– Me näemme ja kuulemme sinut, vakuuttaa eräs.

Erään teorian mukaan kuvateksti viittaa Janet Jacksonin vuonna 1997 julkaistuun albumiin, jonka hän teki vaikean masennusjakson jälkeen. Albumin avauskappale on nimeltään Twisted Elegance (kieroutunut eleganssi).

Helmikuussa fanit miettivät päänsä puhki, mitä Britneyn julkaisema sanapelikuva mahtaa oikeasti tarkoittaa. Artisti julkaisi Instagramissa kuvan Scrabble-pelilaudasta, johon on muodostettu sekä oikeita sanoja että sanoja, jotka eivät tarkoita mitään. Britneyn someseuraajat olivat varmoja, että pelilaudalle oli kirjoitettu avunhuuto.

– Kunpa joku ratkaisisi tämän arvoituksen, hän yrittää kertoa meille jotain, joku kommentoi.

Fanit poimivat laudalla lukevia sanoja ja yrittävät löytää niille merkityksiä. Joku huomasi, että pelilaudalle on kirjoitettu takaperin sana ”lopettaa”, joka monen mielestä viittaa siihen, että Britney haluaa päästä vapaaksi isältään.

Salaliittoteoriat ryöpsähtivät käyntiin viime heinäkuussa, kun fani lähetti idolilleen sosiaalisen median välityksellä pyynnön: Jos tarvitset apua, pukeudu seuraavalla videollasi keltaiseen. Muutaman päivän kuluttua Britney julkaisi Instagram-tililläään videon, jossa hän tanssahtelee kukkakimpun kanssa. Yllään tähdellä on keltainen paita.

– Floristini yllätti minut tekemällä minulle kukkakimpun kaikista mahdollisista väreistä. Olin niin innoissani, että puin ylleni keltaisen suosikkipaitani ja päätin jakaa tämän teille, Britney kirjoittaa päivityksessä.

Kyseisen videon julkaisu sai fanit sekoamaan totaalisesti. Kommenttiboksi täyttyi huolestuneista kommenteista ja villeimmissä teorioissa moni uskoo, että poptähteä pidetään vankina.

Moni on yhtä mieltä siitä, että video olisi salainen avunhuuto.

– Britney! Mitä ihmettä? Minusta tuntuu, että tämä on jonkinlainen avunpyyntö. Onko kaikki okei?

Erikoinen edunvalvontasaaga on saanut fanit nousemaan barrikadeille.­

Tilanne eskaloitui siihen pisteeseen, että Britneyn someseuraajat tägäilivät julkaisuun toinen toistaan vaikutusvaltaisempia tahoja, kuten FBI:n ja presidentti Joe Bidenin. Fanit ovat varmoja, että joka kerta kun supertähti näyttäytyy keltaisessa, hän pyytää apua.

– FBI, tehkää jotain, fanit ulvovat.

Vain muutamaa viikko keltakohun jälkeen joku esitti idolilleen vastaavan pyynnön. Tällä kertaa häntä pyydettiin jakamaan kuva kyyhkysistä, mikäli hän todella on pulassa.

Kun Britney sitten julkaisi kuvan itävaltalaistaiteilija Hans Zatzkan teoksesta, jossa on nainen ja viisi kyyhkyä, fanit olivat vuorenvarmoja asiastaan: Britney todella lähettää heille salaisia avunhuutoja.

Fanien keskuudessa paniikki yltyi ja he pommittivat FBI:ta viesteillä entistä vimmatummin. Britney ei ole itse kommentoinut asiaa miltään kantilta eikä ole varmaa, että artisti on koskaan edes nähnyt fanien erikoisia julkaisupyyntöjä.

Artistin sosiaalisen median manageri Cassie Petrey on puolestaan yrittänyt parhaansa mukaan hiljentää salaliittoteoreetikot vakuuttelemalla, ettei Britneyn postauksiin ole piilotettu salaisia viestejä. Hänen mukaansa Britneyn Instagram-tilin takana on kokonainen tiimi, joka vastaa hänen imagostaan.

– Britney ei pyydä apua tai jätä salaviestejä sosiaalisen median kautta. Hän kirjaimellisesti vain elää elämäänsä ja koettaa pitää hauskaa Instagramissa, Petrey sanoo.

Asiasta uutisoivat muun muassa Daily Mail ja Mirror.

Britneyn tukijoukot kokoontuivat Los Angelesissa 17. maaliskuuta.­

Vielä 2000-luvun alussa Britney Spearsilla oli kaikki, mitä nuori poplaulaja voi toivoa. Hänellä oli rahaa, mainetta ja listaykkösiä toisensa perään, kun hitit Toxic, Oops... I Did It Again ja Baby One More Time olivat kukin vuorollaan soittolistojen kärjessä ympäri maailman.

Maailmankuulun hermoromahduksen vuonna 2008 saanut tähti on kamppaillut pitkään mielenterveysongelmien kanssa, ja hän on ollut isänsä Jamie Spearsin holhouksen alaisena jo 12 vuoden ajan. Laillisena edunvalvojana isä on vastuussa 39-vuotiaan laulajan kaikista asioista, mukaan lukien tämän 60 miljoonan dollarin omaisuudesta.

Sittemmin on tullut ilmi, että Britney on viime vuosien ajan yrittänyt irtautua isänsä holhouksesta. Isä puolestaan on koettanut vahvistaa vallankahvaansa entisestään siinä kuitenkaan onnistumatta.

Britney Spearsin tilanne on ollut paljon esillä julkisuudessa sen jälkeen, kun New York Timesin ja suoratoistopalvelu Hulun tuottama dokumentti Framing Britney Spears ilmestyi helmikuussa. Dokumentissa pureudutaan yksityiskohtaisesti maailmankuulun laulajan ja tämän isän erikoiseen holhoussuhteeseen.