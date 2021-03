Mika Pohjonen kertoo nyt dramaattisesta hetkestä, kun tajusi kotinsa palavan – edessä kuukausien evakko

Tangokuningas Mika Pohjonen ei tiedä, joudutaanko perheen kotitalo purkamaan lattiaa ja kattoa myöten. Joka tapauksessa edessä on kuukausien evakko.

Vuoden 1992 tangokuningas Mika Pohjonen joutui keskelle painajaista keskiviikkona, kun perheen kotitalossa Lahdessa syttyi mittava tulipalo. Päijät-Hämeen pelastuslaitos sai tiedon palosta yhdeksältä keskiviikkoaamuna.

– Ei siinä ehtinyt muuta miettiä kuin että saisi mahdollisimman nopeasti palokunnan paikalle ja soitin pelastuslaitokselle. Sisällä ollessa paloa ei huomannut, mutta siinä vaiheessa kun palohälytin alkoi soimaan, niin katto oli jo aivan savua täynnä, Pohjonen muistelee dramaattista hetkeä IS:lle.

Pohjosen mukaan palon tarkkaa syttymisaikaa on mahdotonta sanoa, mutta palovaroittimen lauetessa rakennuksessa oli yhteensä kuusi henkilöä, mukaan lukien Pohjosen lapset sekä kaksi ulkopuolista rakennusmiestä. Perheen talossa on tehty remonttia viimeiset kuukaudet ja projektin oli määrä valmistua tällä viikolla.

– Jossakin vaiheessa se palo on siellä syttynyt. Sitten menimme ulos ja tajusimme, että täällähän on savua ja katosta tulee savua. Lapset olivat kotona, he kun ovat päivät etäkoulussa, mutta he olivat onneksi toisessa päässä taloa, Pohjonen kertoo IS:lle.

– Meillä on pari kuukautta ollut remontti käynnissä ja olimme ihan loppusuoralla, remontti olisi tällä viikolla ollut valmis. Nyt se kaikki meni sitten niin sanotusti ovista ja ikkunoista. Vielä on epäselvää, että mikä se tilanne on. Voi olla, että talo joudutaan purkamaan ihan kivijalkaan tai voi olla, että siitä saa vielä jotakin aikaiseksi, hän harmittelee.

Mika Pohjonen soitti itse palokunnan paikalle.­

Tällä hetkellä palon aiheuttajaksi epäillään sähkövauriota, mutta sataprosenttista varmuutta palon syttymissyystä ei Pohjosen mukaan toistaiseksi ole. Pohjonen ei myöskään osaa arvioida, kuinka mittaviksi tulipalon aiheuttamat vahingot lopulta osoittautuvat.

– Tänään pelastustyöt jatkuvat varmaan pitkälle iltaan. Tässä on itse joutunut hoitamaan meille paikkaa, johon mennä, ja lapset on pitänyt viedä muualle. Jonkinlaista hotelliratkaisua tässä on nyt kehitetty ensihätään. Ei sinne kotiin ole mitään asiaa moneen kuukauteen, jos ollenkaan, Pohjonen toteaa.

– Odotamme nyt arviota siitä, että onko talo edes korjattavissa. Voi olla, että joudutaan purkamaan talo lattiasta kattoon.

Pelastustyöt jatkuvat Pohjosen mukaan pitkälle iltapäivään.­

Päivystävä palomestari Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta kertoi IS:lle aiemmin tänään, että talon kattorakenteet ovat palaneet ja raivaustyöt ovat parhaillaan käynnissä.

Palomestarin mukaan palo sai alkunsa autotallin ja katon reunasta sähkökeskuksen välittömästä läheisyydestä. Tarkempaa syttymissyytä päästään kuitenkin tutkimaan vasta myöhemmin, mutta tällä hetkellä syyksi epäillään sähkövikaa.

Paikalla olleen Ilta-Sanomien kuvaajan Panu Rissasen mukaan tilanne paikan päällä oli keskiviikkoiltapäivänä rauhallinen. Tulta tai savua ei ollut enää nähtävissä ja sammutustyöt olivat ohi. Savun hajua oli yhä ilmassa.

– Katossa näytti olevan ihan reippaan kokoinen reikä, joka on halkaisijaltaan noin 1,5–2 metriä. Säpäkästi se on palanut, mutta ilmeisen nopeasti sammutuskalusto on päässyt paikalle, Rissanen kertoi.

Pohjonen kruunattiin tangokuninkaaksi vuonna 1992. Vuodesta 2002 alkaen hän on työskennellyt Suomen kansallisoopperassa. Pohjonen on äänialaltaan tenori.

Nykyisin Pohjonen pyörittää Lahdessa autoliikettä, joka tuo ympäristöystävällisiä biokaasuautoja Suomeen. Pohjonen osallistui viime vuonna myös Suurin pudottaja Suomi -ohjelmaan.