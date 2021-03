Tangokuningas Mika Pohjosen talo syttyi tuleen – katossa ”reippaan kokoinen reikä”

Tilanne paikan päällä on rauhallinen ja raivaustyöt ovat käynnissä. Omakotitalon katossa on noin parin metrin kokoinen reikä.

Paikalla on käynnissä raivaustyö.­

Pelastuslaitos on saanut yhdeksän aikaan aamulla hälytyksen Lahden Parsikadulle nimikkeellä keskisuuri rakennuspalo. IS:n tietojen mukaan kyseessä on tangokuningas Mika Pohjosen talo.

Päivystävä palomestari Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta kertoo, että kyseessä on 1980-luvulla rakennettu yksikerroksinen omakotitalo. Palomestarin mukaan talon kattorakenteet ovat palaneet ja raivaustyöt ovat parhaillaan käynnissä.

Ilta-Sanomat tavoitti Mika Pohjosen, joka ei halunnut kommentoida asiaa.

Paikalla oleva Ilta-Sanomien avustaja Panu Rissanen kertoo, että tilanne paikan päällä on rauhallinen. Tulta tai savua ei ole enää nähtävissä ja sammutustyöt ovat ohi. Savun hajua on yhä ilmassa.

– Katossa näytti olevan ihan reippaan kokoinen reikä, joka on halkaisijaltaan noin 1,5–2 metriä. Säpäkästi se on palanut, mutta ilmeisen nopeasti sammutuskalusto on päässyt paikalle, Rissanen kertoo.

Lisäksi katon pinnoitteet ovat Rissasen havaintojen mukaan palaneet suurelta alalta. Paloautoja paikan päällä on Rissasen mukaan muutamia, ja myös poliisi on paikalla.

Mika Pohjonen.­

Pohjonen kruunattiin tangokuninkaaksi vuonna 1992. Vuodesta 2002 alkaen hän on työskennellyt Suomen kansallisoopperassa. Pohjonen on äänialaltaan tenori.

Nykyisin Pohjonen pyörittää Lahdessa autoliikettä, joka tuo ympäristöystävällisiä biokaasuautoja Suomeen.

Pohjonen osallistui viime vuonna Suurin pudottaja Suomi -ohjelmaan.

