Poliisiopisto-tähti tahkoaa edelleen sievoisen omaisuuden 80-luvun hittikomedioilla – tilille kilahtaa ”erikoisia summia”

Poliisiopisto, Kolme miestä ja baby sekä lukuisat muut hittielokuvat tuottavat Steve Guttenbergille edelleen muhkean summan rahaa.

Amerikkalaisnäyttelijä Steve Guttenberg muistetaan erityisesti 1980-luvun ja 1990-luvun alun legendaarisista Poliisiopisto-komediaelokuvista. Guttenberg esitti Carey Mahoneya peräti neljässä Poliisiopisto-komediassa. Poliisiopisto oli aikansa suurimpia kassamagneetteja, jonka menestys näkyy edelleen näyttelijän lompakossa.

62-vuotias Guttenberg on uransa aikana tehnyt yli sata roolia niin tv:ssä kuin elokuvissakin, mutta näyttelijä myöntää Page Sixin haastattelussa, että 80-luvulla tehdyt hittikomediat tuottavat näyttelijälle edelleen muhkean summan vuosittain.

Steve Guttenberg ja myöhemmin Sinkkuelämää-sarjasta supertähdeksi noussut Kim Cattrall kuvattuna ensimmäisessä Poliisiopisto-elokuvassa vuonna 1984.­

Guttenberg nimeää vuonna 1987 julkaistun Kolme miestä ja baby -hittikomedian olleen hänelle taloudellisesti erittäin kannattava. Guttenberg tähditti elokuvaa yhdessä Tom Selleckin ja Ted Dansonin kanssa. Elokuvassa miehet esittivät sinkkuelämästä nauttivia kaveruksia, joiden elämä mullistuu kun he saavat vauvan hoidettavakseen.

– Me kolme omistamme elokuvan osaksi. Se oli vuoden 1987 katsotuin elokuva ja tuotti 151 miljoonaa euroa. Nykyrahassa mitattuna summa olisi miljardiluokkaa. Se tuottaa yhä hedelmää, Guttenberg myhäilee lehdelle.

Monet tähtinäyttelijät saavat prosenttiosuustuottoja elokuvan teatteriesityksistä, dvd-julkaisuista ja tv-esitysoikeuksista, joten yksi hittielokuva voi tuottaa rahaa vuosikymmeniä elokuvan julkaisun jälkeen.

Steve Guttenberg (vas.), Tom Selleck ja Ted Danson kuvattuna elokuvassa Kolme miestä ja baby.­

Guttenberg sanoo Page Sixille, että myös Poliisiopisto (1984), Cocoon: Nuoruuden lähde (1985) ja Robotti rakastuu (1986) kartuttavat mukavasti hänen palkkapussiaan vielä yli 30 vuotta ilmestymisensä jälkeenkin.

– Jack Nicholson lausui kerran mainiosti, että ”käsikirjoitus, raha ja lokaatio”. Niistä on kyse. Todellakin on olemassa elokuvia, joita tekee pelkästään ammatillisesta näkökulmasta, mutta on myös elokuvia, joita tekee ammatillisesta näkökulmasta ja rahasta, Guttenberg kuvailee.

Steve Guttenberg kokee olevansa etuoikeutetussa asemassa, sillä hänellä on ollut urallaan jättihittejä, jotka tuottavat hänelle edelleen rahaa.­

Guttenberg sanoo olevansa tarkka raha-asioissa ja ymmärtävänsä sen, että hänellä on käynyt urallaan parempi onni kuin monilla muilla.

– Shekki tulee postissa ja ne summat ovat erikoisia. En ole ainoa, joka tienaa niistä (elokuvista) rahaa.

– Jos vaimoni haluaa ostaa luomukananmunia, niin voimme ostaa niitä, Guttenberg kuvailee pilke silmäkulmassa taloudellista tilannettaan.

Guttenberg huomauttaa Page Sixille, että harvat näyttelijät pystyvät nykyään elättämään itsensä pelkästään näyttelemällä. Siksi hän sanoo olevansa kiitollinen siitä, mitä kaikkea hän on saavuttanut urallaan.

– Pystyn auttamaan taloudellisesti perhettäni ja ystäviäni. Pystyn parantamaan läheisteni elämänlaatua. Parasta menestyksessä on se, että sitä voi jakaa. Olen hyvin onnekas ja kiitollinen, sillä näyttelemisellä eläminen on vaikeaa.