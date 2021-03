Sofia Belórfin nimissä kirjoitettiin outo kirja – kauppa veti heti pois myynnistä

Hesburgerking-kirjan väitettiin olevan Sofia Belórfin kirjoittama.

Fitnessmallina ja sosiaalisen median vaikuttajana tunnetun Sofia Belórfin nimissä on julkaistu valekirja, joka väittää kertovansa ”totuuden” Katiska-huumevyyhdistä.

Belórfilla itsellään ei tosiasiassa ole mitään tekemistä kirjan kanssa.

– En missään tapauksessa halua, että nimeäni yhdistetään tällaiseen kirjaan, Belórf sanoo IS:lle.

Yli 300-sivuinen kirja ilmestyi viime viikolla. Se on erikoinen sekoitus aivan ilmeisen keksittyä materiaalia sekoitettuna tiedossa oleviin tosiasioihin. Kirja sisältää erittäin henkilöön käypiä väitteitä joistakin Katiska-vyyhtiin liittyvistä henkilöistä.

Kirja oli parin päivän ajan ennakkomyynnissä Suomalaisen Kirjakaupan verkkosivuilla. Suomalainen Kirjakauppa poisti sen sivuiltaan viime perjantaina.

Toimitusjohtaja Minna Kokka kertoo, että kirjakauppojen verkkosivuille päätyvät käytännössä automaattisesti kaikki teokset, joille on myönnetty niin sanottu ISBN-tunnus. Niitä jakaa Suomen kansallinen ISBN-keskus, joka toimii Kansalliskirjaston yhteydessä.

– Vedimme kirjan pois sivuiltamme heti kun kuulimme, millaisesta asiasta on kysymys. Varsinaisessa valikoimassamme kirja ei ole ollut missään vaiheessa, Kokka sanoo.

Ainakin yhden toisen ison kauppaketjun verkkosivuilla teos oli myynnissä vielä tiistaina.

Jotkut ovat arvuutelleet, että kirjoittaja voisi olla Katiska-jutun toinen pääsyytetty Janne ”Nacci” Tranberg, joka on jo aiemmin kirjoittanut yhden kirjan.

Nimimerkki ”Sofia Belorfin” kirjoittaman tuoreen kirjan nimi on ”Hesburgerking”, joka syyttäjien mukaan oli Tranbergin huumekaupassa käyttämä nimimerkki. Tranberg itse on oikeudessa kiistänyt kaikki huumesyytteet.

IS:n tietojen mukaan myöskään Tranbergilla ei ole mitään tekemistä uuden kirjan kanssa. Kaksi toisistaan riippumatonta lähdettä on varmistanut tämän IS:lle. Heidän lisäkseen näin sanoo Tranberg itse.

– Minä kirjoitan aina kaiken omalla nimelläni, Tranberg sanoo IS:lle.

Nimimerkillä laaditun kirjan kirjoittajan henkilöllisyys ei ole 100-prosenttisen varma, mutta IS:n tietojen mukaan jäljet johtavat Espanjan Aurinkorannikolle.

Kirjan kustantaja on upouusi kustantamo nimeltään Costa del Crime. Kustannusyhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin vasta helmikuussa. Kyseessä on ensimmäinen sen kustantama kirja.

Rekisterissä yhtiön ainoaksi vastuuhenkilöksi on merkitty 48-vuotias helsinkiläismies. Perustamisvaiheessa mukana on ollut hallituksen varajäsenenä myös 50-vuotias mies, joka vuosituhannen alussa oli sotkeutunut isoon talousrikosjuttuun.

Hän ei kuitenkaan enää ole yhtiössä vastuuasemassa, vaan ero vastuuasemasta astui voimaan jo viikon kuluttua.

Kummallakaan kustantamon vastuuhenkilöistä ei ole henkilökohtaista kytköstä Katiska-vyyhtiin.