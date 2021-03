Jukka Hildén katkaisi välit isänsä puolen sukuun vuosia sitten – saa tv-ohjelmassa vihdoin selityksen isoisänsä käytökselle

Varo juonipaljastuksia! Jukka Hildén toivoo saavansa selville Sukuni salat -ohjelmassa tietoa isänsä suvusta.

Seuraavassa Sukuni salat -ohjelman jaksossa kurkistetaan Duudsonit-ryhmästä tutun Jukka Hildénin suvun historiaan. Hildén toivoo ohjelman auttavan häntä ymmärtämään hänen isoisäänsä Olavia ja sitä, miksi hän oli sellainen kuin oli.

Hildén kertoo ohjelmassa juontaja Marja Hintikalle katkaisseensa välit isänsä puolen sukuun sen jälkeen, kun isoisä Olavi oli kohdellut hänen pikkuveljeään epäoikeudenmukaisesti.

– Epäoikeudenmukaisuus on asia, jota en voi sietää, Hildén korostaa.

– Löin välit poikki isän puolen sukuun, koska he kohtelivat pikkuveljeäni epäreilusti. He antoivat mulle syntymäpäivälahjaksi sähkökitaran ja pikkuveljelle jalkapallon. En ottanut sähkökitaraa vastaan ja löin välit poikki. Olin silloin ehkä 10-vuotias. En ole sen jälkeen isovanhemmille puhunut kuin vasta mummon kuolinvuoteella, hän taustoittaa.

Hän pohtii ohjelmassa, että isoisän taustojen selvittäminen voisi auttaa häntä ymmärtämään nyt jo edesmennyttä Olavia paremmin.

– En halua pitää tällaista katkeruutta sisälläni, vaan haluaisin ymmärtää.

Suvun salojen tutkiminen vie Hintikan ja Hildénin Akaalle, jossa Hildén saa kuulla Olavi-isoisänsä vanhemmista ja etenkin isoisoisästään.

Ohjelmassa paljastuu, että Olavi-isoisän isä Vihtori toimi Suomen sisällissodassa punaisten joukossa osastopäällikkönä. Hänet tuomittiin vuonna 1918 valtionpetoksesta kahdeksaksi vuodeksi kuritushuoneeseen.

Hildén kauhistuu kuullessaan, että Vihtori-isoisoisää oli epäilty kolmesta murhasta, joita ei kuitenkaan voitu lopulta todistaa hänen tekemikseen.

– Pahin mahdollinen, Hildén vakavoituu.

Jukka Hildénille tieto Olavi-isoisän isän saamasta tuomiosta tulee järkytyksenä.­

Vihtori armahdettiin kolmen vuoden jälkeen ja perhe muutti Puistolaan, Helsinkiin. Vuonna 1924 Perheeseen syntyi Olavi-poika, Jukka Hildénin isoisä.

– Jos mietit, millaisiin oloihin isoisäsi syntyi. Isä on ollut sisällissodassa, häntä on syytetty kolmesta murhasta ja hän on ollut kuritushuoneella kolme vuotta. Valottaako tämä yhtään asiaa? Hintikka kysyy Hildéniltä.

Jukka Hildén sanoo ymmärtävänsä nyt isoisänsä Olavia paremmin.

– Kyllä tämä tuo sen helpotuksen ja ymmärryksen. Lapset syntyvät maailmaan viattomina ja tahrattomina. Me aikuiset kasvatamme heidät ja tahraamme. Millaiseen ajankohtaan Olavi on syntynyt. On se aika jättänyt jälkensä, Hildén pohtii ohjelmassa.

Hän sanoo Olavin perheen taustojen selvittämisen auttavan häntä antamaan isoisälle anteeksi.

– Nyt ymmärrän Olavia ja annan hänelle anteeksi sen pahan ja vihan, jota hän on tuonut maailmaan ja isälleni.

– On tosi helpottunut olo siitä, että pystyn antamaan anteeksi, Hildén herkistyy.

Sukuni salat maanantaisin MTV3-kanavalla kello 20.00.