Main ContentPlaceholder

Viihde

Tv:n suosikkikuuluttaja Arja Tuomarila kuoli viime kesänä – nyt leski Kai Lind puhuu raskaasta surustaan: ”Juttelen Arjan kanssa koko ajan”

Kai Lind on opetellut viime kesästä lähtien elämää ilman Arja-vaimoaan. Suru on hitusen helpottanut, mutta ikävä on yhä viiltävän kova.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

–En olisi voinut löytää parempaa naista. Olin onnenpekka, myönnän. Ketään en hae hänen tilalleen, sanoo kesällä leskeksi jäänyt Kai Lind.­

Laulaja Kai Lind, 83, ikävöi viime kesäkuussa kuollutta vaimoaan Arja Tuomarilaa. – Arja lähti ja se on edelleen kova pala, saakeli sentään, ei siitä pääse ikinä yli. Tulen ikuisesti kaipaamaan Arjaa, en unohda häntä koskaan, Kai Lind kertoo. Hän sanoo suoraan, että aluksi menetys tuntui niin musertavalta, että mieleen tuli, mitä merkitystä koko elämällä enää on. – Kaikesta tuli merkityksetöntä. Millään ei ollut enää väliä, kun puolet minusta lähti. Hän odotti pitkään vaimoaan takaisin. – Tiesin järjellä, ettei niin voi tapahtua, mutta silti odotin ihmettä. En voinut uskoa, että kaikki oli loppu. Kielsin sen, koska ei sen haluaisi olevan totta. Suru on nyt alkanut hitusen helpottaa. – On vaan hyväksyttävä, että näin se nyt on. Koetan mennä vähän vähemmän tunteen mukaan, mutta ei tämä suru koskaan poistu. Eikä tarvitsekaan poistua, Lind miettii. – En olisi voinut löytää parempaa naista. Olin onnenpekka, myönnän. Ketään en hae hänen tilalleen. Arja Tuomarila teki pitkän uran lentoemäntänä, mutta siinä ohessa hän tuli tutuksi tv-kuuluttajana ja laulajana. – Olimme Arjan kanssa yhdessä melkein 60 vuotta. Arjalla todettiin viitisen vuotta sitten syöpä, mutta ei sitä kukaan huomannut. Niin Arja halusikin. Kai Lind ja Arja Tuomarila vuonna 1994.­ Pariskunta viihtyi aina tiiviisti yhdessä. Isku oli aivan kauhea, kun rakas puoliso yllättäen menehtyi kotona kesäkuisena lauantaina. – Hänen kehonsa ei enää kestänyt voimakkaita lääkkeitä. Lääkäri mietti viimeisintä lääkettä aloitettaessa, että mahdatteko jaksaa tätä lääkettä. Ei jaksanut. Kai Lind uskoo muistavansa ikuisesti, kuinka hän laski vaimonsa uurnan hautaan. – Kun pitelin uurnaa, mietin, että tässäkö tämä nyt on. Kaikki, mitä on jäljellä koko elämästä, ilosta, ihmisestä. Silloin meni tunteisiin, laulajan ääni värähtää. Kai Lind kertoo kuulumisiaan ajellessaan pariskunnan ainoan pojan luota takaisin kotiin. – Kotona ei ole ketään, on vain tyhjää. Surullista on, Kaitsu huokaa. Arjan kuva on pöydällä. Aina lähtiessään laulaja kertoo Arjalle, minne on menossa, ja palatessaan kertoo, mitä tuli tehtyä. Myös huomenet ja hyvät yöt tulee toivoteltua. – Juttelen hänen kanssaan koko ajan. Hän hymyilee kuvassa minulle kuten aina ennenkin. Tuntuu lohdulliselta pitää kotona kaikki muuttumattomana. – Voin halutessani leikkiä ajatuksella, että hän on vain käymässä kaupassa. Joku voi pitää sitä naurettavana, mutta saan näistä ajatuksista voimaa ja ne ovat osa minun surutyötäni. Jokaisella on oma tapansa surra. – Suru ja siitä selviytyminen on kaikille omanlaistaan. En ole poistanut yhtäkään Arjan vaatetta. Olisi hurjaa hävittää kaikki. Tuntuisi niin lopulliselta. Arja Tuomarila vuonna 2017.­ Aluksi mielessä oli muutto kodista, jossa ehdittiin asua yhdessä 40 vuotta, mutta ainakin toistaiseksi muuttomietteet ovat jääneet. – Asunnon kanssa ei koskaan tiedä mihin päätyy. Asuntoa ei voi koeajaa kuten autoa. Asunnon ympäristössä tai naapureissa voi tulla esiin ikäviä yllätyksiä, ja sitten sitä on siinä jumissa. Raskaan surutyön ohessa on pitänyt sopeutua uuteen elämään. – Jäin heikoille jäille, koska ennen minun ei tarvinnut hoitaa mitään. Nyt on tullut paljon uusia asioita. Onneksi poika ja lapsenlapset ovat olleet avuksi. Tekeväisenä ihmisenä Arja Tuomarila hoiti kodin. – Hän oli niin tarkka ja touhukas. Arja hoiti kaiken, minä en osaa muuta kuin musiikkihommia. –En olisi voinut löytää parempaa naista. Olin onnenpekka, myönnän. Ketään en hae hänen tilalleen, sanoo kesällä leskeksi jäänyt Kai Lind.­ Lind muistaa vaimonsa joskus sanoneen, että olisi helisemässä, jos vaimo kuolee ensimmäisenä. – Nyt olen monta kertaa huutanut kohti kattoa, että oikeassa olit. Vaimo hoiti pankkiasiat ja muut viralliset jutut. – Minun ei tarvinnut miettiä mitään, sillä Arja tiesi, milloin auto piti katsastaa tai renkaat vaihtaa. Kotityöt ovat alkaneet pakon edessä hiljalleen sujua. Ruuanlaitto hoituu lämmittämällä valmiita annoksia. – Jos yrittäisin laittaa ruokaa, se olisi hyvien ainesten tuhlaamista, koska ei siitä tulisi mitään syötäväksi kelpaavaa. Pojan perheen kanssa käyn välillä syömässä, kuten nytkin. Kivasti he huolehtivat minusta. Vaimon lisäksi ympäriltä lähtee myös ystäviä. Lind esiintyi Four Cats -lauluyhtyeessä yhdessä Pentti Lasasen kanssa, joka menehtyi pari viikkoa sitten. – Pidimme yhteyttä, mutta ei enää viime aikoina, koska hän oli pitkään sairaana. Kai Lind on hyvässä kunnossa, mieli on kirkas ja juttu juoksee sutjakasti. Hän olisi edelleen valmis esiintymislavoille, mutta konsertit yhdessä Pirkko Mannolan, Lasse Liemolan ja Dannyn kanssa ovat siirtyneet koronan takia. – Niitä on siirretty jo monta kertaa. Saa nähdä, onnistuuko kiertue syksylläkään, vähän epäilen. Lind sai ensimmäisen koronarokotuksen helmikuun alussa, jälkimmäinen tulee toukokuussa. – Korona hermostuttaa, mutta nyt saatuani yhden piikin en enää pelkää niin hirveästi, laulaja tuumii. – Olen hyvin tietoinen, etten minäkään elä ikuisesti. Se on ihan varma. Hautakivi on suunniteltu sillä tavalla, että minun nimeni mahtuu siihen Arjan viereen, Lind lisää.