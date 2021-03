Suoruudestaan tunnettu Diili-Sointu kommentoi käytöstään ohjelmassa: selittää, miksi saattoi loukata muita kilpailijoita

Diili-kilpailija Sointu vastasi Instagramissa seuraajiensa kysymyksiin ja kertoi ohjelman tekemisestä.

Sointu Borg on yksi Diili-kauden puhutuimmista kilpailijoista.­

Diili-ohjelmassa kilpaileva Sointu Borg, 28, on puhuttanut tv-katsojia suorapuheisuudellaan. Borg vastasi lauantaina seuraajiensa kysymyksiin ja kertoi ohjelman tekemisestä Instagram-tilillään.

Eräs seuraajista kysyi, onko joku loukkaantunut hänen suoruudestaan.

– Diilissä jotkut kilpailijat ovat voineet loukkaantua. Jokaisella kilpailijalla on oma totuutensa ja jokainen on omaan totuuteensa oikeutettu. Mielipiteeni ovat subjektiivisia, tämä on hyvä muistaa, Borg vastasi Instagraminsa Stories-osiossa.

Borg korosti kirjoituksessaan, että hän halusi olla ohjelmassa täysin rehellinen ja oma itsensä.

– Halusin olla 100% suora, koska tätä kautta myös katsoja ymmärtää ajatuksenjuoksuani paremmin. Kuka haluaa katsoa ohjelmaa, jossa kukaan ei puhuisi suoraan? En minä ainakaan, hän kirjoitti nauruhymiön kera.

Borgin mukaan ohjelmassa haetaan myös vastakkainasettelua. Hän muistutti seuraajiaan, että kyseessä on kilpailu ja hän käyttäytyi sen mukaisesti.

– En mennyt paikan päälle myöskään nöyristelemään, vaan kisaamaan kunnolla. Toki katsojalla saattaa hämärtyä se, että enhän minä arkielämässä heittele tuolla ihmisten toimintatavoista tuollaisia analyysejä, hän painotti.

– En tykkää loukata ihmisten tunteita yleisesti. Olen pohjimmiltani tunneherkkä ja haluan, että ympäristöllä on emotionaalisesti turvallinen olo.

Borgilta kysyttiin myös, pelkäsikö hän Diilin kilpailija Helenaa.

– En. Helena on yksi koko tuotannon kirkkaimmista tähdistä. Helenassa on korostettu tiettyjä piirteitä. Sanotaanko, että hän on nainen, joka ei pelkää mitään tai ketään.

Borg on tuttu myös Bimbo Oy -tosi-tv-ohjelmasta. Kuvassa ohjelman tähdet Borg ja Alina Välimäki vuonna 2015.­

Suosittu Diili-ohjelma on edennyt yli puolen välin, ja Borg on yhä kilpailussa mukana. Kauppatieteiden maisteri Borg pyörittää omaa yritystään, joka välittää hosteja erilaisiin tapahtumiin.

Borg tunnusti aiemmin IS:n haastattelussa, ettei hän monien silmissä vaikuta perinteiseltä yrittäjältä.

– En ole stereotyyppinen yrittäjä ja olen aika räväkkä suustani. Sanoin ohjelmassakin muutamaan otteeseen, että ei sitä täytettä rintoihin aivosoluista oteta. Mä toivon, että edustan kaikkia niitä nuoria naisia, jotka kohtaavat työelämässä ennakkoluuloja, Borg sanoi painokkaasti.

Diilin lisäksi Borg tunnetaan Bimbo Oy -tosi-tv-ohjelmasta. Borg on myös suosittu sosiaalisessa mediassa: hänellä on kuvapalvelu Instagramissa yli 45 000 seuraajaa.