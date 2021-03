Miss Plus Size Marjaana Lehtinen laihdutti 20 kiloa – julkaisi paljon­puhuvan kuvaparin elämäntapa­remonttinsa tuloksista

Marjaana Lehtinen kertoo tulosten syntyneen vain muutamassa kuukaudessa ilman ”kitudieettiä”.

Marjaana Lehtinen on pudottanut painoaan hurjaa vauhtia.­

Vuoden 2017 Miss Plus Size Marjaana Lehtinen, 38, julkaisi maanantaina Instagram-tilillään kuvaparin, jossa esittelee elämäntapa­remonttinsa tuloksia. Lehtinen kertoo laihtuneensa yli 20 kilogrammaa ja samalla vyötäröltä on kadonnut 20 senttimetriä. Myös vaatekoko on pienentynyt ainakin kahdella.

– Molemmissa kuvissa hehkuu kaunis onnellinen nainen! Tän hetken mimmi on ehkä astetta energisempi, Lehtinen kirjoittaa kuvansa yhteydessä.

Lehtisen mukaan tulokset suinkaan ole syntyneet tuosta noin vain. Taustalla on pitkäjänteistä ja järjestelmällistä työtä, johon kuuluvat muun muassa aikaiset aamuheräämiset ja kuntosalikäynnit. Lehtinen julkaisikin tilinsä stories-osiossa kuvan kuntosalilta varhain aamulla.

– Kitudieetille en ole suostunut, vaan oon syönyt tavallista kotiruokaa muun perheen kanssa, mutta annoskokoon ja lautasmalliin olen kiinnittänyt enemmän huomiota, Lehtinen kertoo.

Aikaiset aamut kuntosalilla kuuluvat Marjaana Lehtisen arkeen.­

Lehtinen kertoo, että viidessä kuukaudessa hänen painonsa on tippunut 18 kiloa. Hän kiittelee vuolaasti personal traineriaan ja sanoo, ettei olisi selvinnyt urakasta yksin, vaikka onkin aiemmin pudottanut painoaan jopa 80 kilon verran.

– Halusin vaan tulla sanomaan sulle, joka jojoilet painon kanssa, että tiedän tunteen ja sekin kuuluu elämään.

Lehtinen muistuttaa, ettei motivaatio tule pakottamalla vaan silloin, kun on oikea aika ja paikka. Hän kertoo toivovansa, että tämä olisi hänen viimeinen muutosmatkansa kohti terveempää elämää.

– Toivon, että omaksun nämä elämäntavat pysyvästi arkeeni, koska tätä energistä oloa ei halua hukata.