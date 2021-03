Kotiäitiydestä haaveileva Sara Chafak tietää, että hänen on vaikea tulla raskaaksi – asiaa tutkitaan lääkärissä

Sara Chafak ja Jeffrey Lawman haluaisivat perustaa perheen. Suuri unelma ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys.

Vuoden 2012 Miss Suomi ja malli Sara Chafak, 30, kuvailee syntyneensä kodinhengettäreksi. Hän haaveileekin voivansa jonain päivänä jäädä pidemmäksi aikaa kotiäidiksi.

– Nautin siitä tosi paljon, että saan olla kotona. Samalla tahtoisin tehdä omia projekteja, mennä omalla aikataululla ja hoitaa perhettä.

– Olisi ihanaa olla kotiäiti, jos se ikinä on mahdollista. Siihenkin tarvitaan tietenkin pääomaa ja ylipäänsä mahdollisuus saada lapsia.

Sara toteaa, että hän tahtoisi edelleen kotiäitinä tehdä pienempiä työprojekteja, mutta perheeseen keskittyen.

– Oma visioni ei ole koskaan ollut olla mikään uraäiti. Tahdon keskittyä perheeseen. Itse kasvoin perheessä, jossa yksinhuoltajaäidin aika oli usein kortilla ja lomaa oli aina vain kolme viikkoa vuodessa. Tuskin koskaan näin äitiäni, hän tuli aina töistä väsyneenä ja menimme melkein saman tien nukkumaan. En silti koskaan valittanut ja äitini on tehnyt hienoa työtä meidän eteemme. Hän ansaitsee hatunnoston ja olen äidilleni ikuisesti kiitollinen.

– Haluan, että jos minulla on lapsia, että aikaa lasten kanssa olemiseen jää paljon, Sara sanoo.

Sara Chafak ei ole koskaan haaveillut loisteliaasta urasta, enemmän häntä kiinnostaa viettää aikaa läheistensä kanssa.­

Saran ja hänen puolisonsa Jeffrey Lawmanin, 26, haaveissa onkin perustaa yhteinen perhe. Lapsirakas Jeffrey tunnustaa poteneensa vauvakuumetta jo useamman vuoden ajan ja toivoisi kahta lasta. Sara toppuuttelee ja toteaa, ettei lasten saaminen ole itsestäänselvyys.

– Tiedän jo nyt, etten varmasti tule helposti raskaaksi. Asiaa tutkitaan parhaillaan lääkärissä ja saa nähdä, mitä tapahtuu.

Sara on käynyt useamman lääkärin luona ja etsinyt asioista itse tietoa. Aihe on arka ja hän ei myöskään tahdo maalata piruja seinille.

– Yksi lääkäri sanoi minulle, että on mahdollisuus, että minulla voi olla ennenaikainen menopaussi, mikä on kuulemma lisääntynyt maailmalla. Siihen pitäisi aloittaa keltahormonihoito ja ties mitä kaikkea.

– Moni ottaa raskauden ja lasten saamisen itsestäänselvyytenä. Tavallaanhan se onkin, kun se on luonnossamme. Sitten on myös tällaisia tapauksia, että tutkitaan, mikä on vialla.

Jeffrey ja Sara toivovat, että he voivat perustaa yhdessä perheen.­

Yksi asia on varma, tuli mitä tuli, Sara ja Jeffrey ovat toistensa tukena. Heille parisuhteessa tärkeintä on keskinäinen kunnioitus ja arvostus. Joka päivä he myös nauravat yhdessä, eikä kumpikaan ole pitkävihainen. Riitojakin on, mutta niiden he kuvailevat olevan hölmöistä arkisista asioista. Tärkeää on, että riitatilanteessakaan toista ei isketä arkaan paikkaan.

– Ei ole mitään, mitä en voisi sanoa Saralle ilman, että hän yrittäisi ymmärtää minua. Sara aina kuuntelee minua ja ottaa minut huomioon. Tiedän, että hän aidosti välittää minusta, Jeffrey sanoo.

Myös Sara sanoo arvostavansa Jeffreyssä tämän avuliaisuutta, vilpittömyyttä, hauskuutta ja kunnioitusta.

– Ihastuin Jeffreyssa kokonaisuuteen. Hän on kohtelias, mutta samalla hauska hölmöilijä. Myös silloin, kun Jeffrey on ärsyttävä, hän on ihana, Sara sanoo.

– Tuo on ensimmäinen kerta, kun kuulin tuon, Jeffrey virnistää vieressä ja pian kaksikko jo sanaileekin keskenään, mutta Sara ei ota sanojaan takaisin.