Trumpin ex-asianajaja yritti pidätyttää kohuelokuvan tekijät – kuvausryhmä piilotti kuvatun materiaalin housuihinsa

Rudy Giuliani soitti poliisit ja syytti kuvausryhmää kiristämisestä, kun tilanteen luonne valkeni hänelle.

Donald Trumpin ex-asianajaja Rudy Giuliani yritti pidätyttää uuden Borat-elokuvan kuvausryhmän kohukohtauksen jälkeen, kertovat muun muassa Huffington Post ja Deadline.

– Hän soitti poliisit ja syytti meitä kiristämisestä, vaikka emme olleet vailla mitään, elokuvan tuottaja Monica Levinson sanoo.

Levinsonin mukaan heidät häädettiin huoneesta, jossa Giuliania oli kuvattu, eivätkä he päässeet hakemaan sieltä tavaroitaan. He olivat kuitenkin ehtineet kuljettaa kuvatun materiaalin ulos huoneesta ennen tätä. Levinsonin mukaan se on aina ensisijainen toimenpide ja tarkoittaa käytännössä esimerkiksi nauhojen piilottamista housujen sisään.

Kuvauskalusto jäi kuitenkin lukkojen taakse, ja kuvausryhmä joutui hoitamaan tiukasti aikataulutetun päivän loppuun vuokrakaluston turvin. Levinsonin mukaan se oli hyvin stressaavaa.

– Hotelli ei antanut meidän hakea huoneesta yhtään mitään, hän kertoo.

Rudy Giuliani yritti saada Borat-kuvausryhmän pidätetyksi vetoamalla kiristykseen.­

Viime lokakuussa julkaistusta elokuvasta nousi kohu, kun kävi ilmi, että Rudy Giuliani esiintyy elokuvassa varsin epäilyttävässä valossa. Kohukohtauksessa Giuliani on suostunut ”Boratin tyttären” haastateltavaksi. ”Alaikäistä tytärtä” näyttelee elokuvassa näyttelijä Maria Bakalova.

Giuliani luulee antavansa haastattelua tekaistulle konservatiiviselle tv-kanavalle. Haastattelun jälkeen Boratin tytär ehdottaa, että kaksikko menisi vielä drinkeille hänen hotellihuoneeseensa.

Elokuvassa nähdään kohtaus, jossa Giuliani istuu hotellihuoneen sängyllä tyttären riisuessa häneltä haastattelussa käytettyä mikrofonia. Pian tilanne kärjistyy, kun 76-vuotias Giuliani nojautuukin sängyllä taaksepäin makuuasentoon. Sitten Giuliani työntää kätensä housuihinsa.

Tässä vaiheessa Sacha Baron Cohenin näyttelemä Borat rynnistää sisään piilokameroin varusteltuun huoneeseen.

– Hän on 15-vuotias. Hän on aivan liian vanha sinulle, Borat laukoo vitsailevaan sävyyn.

Boratin kuvausryhmä kuljetti kohuhaastattelun tallenteet housuissaan pois hotellihuoneesta.­

Giuliani kommentoi asiaa tuoreeltaan lokakuussa ja kiisti jyrkästi, että oli aikeissa riisua housujaan. Hän sanoo olleensa täysissä pukeissa ja ainoastaan suoristaneensa paitaansa.

– Nojaudun taaksepäin korjatakseni housujen sisällä paitaani. Siinä vaiheessa on otettu kuva, joka vääristää tilanteen kokonaan. Suoristan paitaani, ja vakuutan, että se on ainoa asia, mitä olin tekemässä, Giuliani sanoi.

Sacha Baron Cohen ja Maria Bakalova näyttelevät uudessa Borat-elokuvassa isää ja tytärtä.­

Giulianin ja Boratin kohtaaminen vuoti julkisuuteen jo kesällä, jolloin Giuliani kertoi säikähtäneensä erikoiseen asuun sonnustautunutta ja hotellihuoneeseen yllättäen rynnännyttä Boratia. Hän soitti poliisille tehdäkseen miehestä ilmoituksen.

– Tämä tyyppi vain rynnisti sisään ja hänellä oli yllään hullu asu, jota kutsuisin transvestiitin asuksi. Hänellä oli pinkit bikinit ja verkkokankainen toppi. Se näytti naurettavalta. Hänellä oli myös parta ja paljaat jalat, enkä todellakaan kutsuisi sitä viehättäväksi, Giuliani kommentoi New York Postille kesällä.

– Hän tuli sisään huutaen ja kiljuen, ja mietin, että minun täytyy olla piilokamerassa. Soitin siis poliisille. Sitten hän juoksi karkuun. Tajusin vasta myöhemmin, että hänen täytyi olla Sacha Baron Cohen. Mietin kaikkia henkilöitä, joita hän on huijannut. Tuntui hyvältä, ettei hän saanut huijattua minua, Giuliani totesi.