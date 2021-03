Hanna Brotherus kertoi Ylen lähetyksessä kärsivänsä syömishäiriöstä – neljän lapsen äiti joutui kohtaamaan totuuden

Koreografi, ohjaaja ja tanssitaiteilija kirjoitti autofiktiivisen teoksen, jota tehdessään hän oli omien sanojensa mukaan raadollisen rohkea.

Menestynyt ohjaaja ja koreografi Hanna Brotherus on tullut tv-katsojille tutuksi Kimpassa-ohjelmasta, jota hän on juontanut puolisonsa Mikko Kuustosen kanssa.­

Hanna Brotherus vieraili sunnuntaina Ylen suorassa tv-lähetyksessä Arto Nybergin haastattelussa kertomassa tuoreesta kirjastaan. Ainoa kotini on autofiktiivinen teos, eli se sisältää paljon kirjailijan omia, aitoja elämänkokemuksia fiktiivisestä luonteestaan huolimatta.

Kirjan kantava teema on päähenkilön suhde omaan kehoon. Kirjaan perehtyneen Nybergin mukaan siinä on rankkojakin kuvauksia syömishäiriöstä.

Brotherus, 52 vuotta, sanoo haastattelussa, että hän ymmärsi kirjaa kirjoittaessaan kärsivänsä itse syömishäiriöstä.

– Tematiikka on seurannut minua läpi elämän, tämä syömishäiriö.

– Olen aina ajatellut, että minun elämäni on ortoreksista ja vimmaista ja intohimoista. Ne juuret ovat siinä baletista ja tanssikulttuurissa, että asioiden pitää tavallaan olla järjestyksessä ja kontrollissa. Romaania kirjoittaessani jouduin ja pääsin kohtaamaan sen, että kärsin syömishäiriöstä itsekin. Se on ollut merkittävän kipeä asia löytää, mutta samaan aikaan olen ajatellut, että se on vapauttavaa, hän sanoo.

– Syömishäiriötähän on hyvin eri asteista. Se on pahimmillaan kuolemaan johtava sairaus, mutta minä olen taiteillut sillä strapetsilla terveen puolella.

Kuvassa ohjaaja Hanna Brotherus vuonna 1996.­

Brotherus on neljän lapsen äiti. Toinen kirjan kantava teema on itsensä löytäminen uudelleen sen jälkeen, kun lapset ovat muuttaneet kotoa.

– Voiko neljän lapsen jälkeen synnyttää itsensä uudestaan? Vastaus on, että kyllä voi. Se prosessi täytyy käydä siten, että en katso itseäni peileistä, vaan suljen silmäni ja katson sisäänpäin.

Haastattelun lopuksi hän toteaa laittaneensa kirjaansa koko sielunsa peliin ja olleensa sitä kirjoittaessaan jopa raadollisen rohkea.

Koreografi kuvattuna kesäkuussa 2018, kun hän täytti 50 vuotta.­

Ainoa kotini (WSOY) ilmestyy maaliskuussa 2021.

Hanna Brotherus on tehnyt aiemmin uraansa ohjaamalla musiikkielokuvia ja näyttämöteoksia. Hän on tullut viime aikoina tv-katsojille tutuksi Kimpassa-ohjelmasta, jota hän juontaa yhdessä puolisonsa Mikko Kuustosen kanssa. Brotheruksella on neljä lasta edellisen puolisonsa kanssa. Mikko Kuustosen kanssa hän alkoi seurustella vuonna 2014 ja he avioituivat vuonna 2018.