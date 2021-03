Vesa Keskinen osti jälleen uuden Ferrarin – tällainen on kylä­kauppiaan jopa 740 000 euron kustomoitu ökyauto

Kyläkauppias Vesa Keskinen teki kaupat Ferrarista, jonka hinta hänelle kustomoituna on 680 000–740 000 euroa.

Vesa Keskinen heräsi lauantaiyönä kahdelta ja esitti itselleen kysymyksen:

– Jos ihastun tähän autoon, miksi en sitä omalla rahallani hankkisi, Keskinen kertoo.

Samana päivänä hän teki kaupat.

Vesa Keskisen autotallissa alkaa olla tungosta. Siellä on entuudestaan mm. kolme Ferraria ja kaksi Lamborghinia. Tilauksessa on Tesla Cybertruck, joka on kuin tieteiselokuvasta peräisin.

Vuoden päästä Tuuriin kurvaa Ferrari SF90 Spider, josta Vesa teki kaupat lauantaina.

Kiireiselle miehelle Spider on sopiva auto. Siinä on 1 000 hevosvoimaa. Nollasta sataan se kiihtyy 2,5 sekunnissa ja nollasta kahteen sataan 7 sekunnissa. Huippunopeus on 340 km/h.

Auto on hybridi ja avomalli. Tuo hybridiominaisuus laskee hintaa roimasti. Vero on pienempi.

– Ilman hybridiä tuhannen hevosvoiman auto maksaisi reilusti yli miljoonan, sanoo autoliike Luxury Collectionin johtaja Esa Schroderus.

Schroderus arvioi, että Vesa Keskisen maun mukaan varusteltuna Ferrarin hinnaksi tulee 680 000– 740 000 euroa.

Viime syksynä Vesa Keskinen hankki yli miljoona euroa maksaneen Lamborghinin. Sitä kummasteltiin, kun Tuurissa käynnistyivät yt-neuvottelut ja samaan aikaan isäntä ostaa miljoona-autoja.

– Minulle on kunnia-asia, että ostan urheiluautot omalla rahallani, en kyläkaupan piikkiin, Keskinen sanoo.

Vesa Keskisellä on miljoonien eurojen autokokoelma.

– Minulla on omat syyni niin autoinnostukseen kuin Aku Ankan lukemiseen. Aku Ankkaan on helppo samastua, mutta autoinnostuksen syy jääköön yksityisasiaksi.

Jokainen kunnon aviomies ostaessaan 740 000 euron Ferrarin kysyy ensin vaimon mielipidettä. Mitä Jane-vaimo tuumi hankinnasta?

– Minun ei tarvinnut kysyä Janen mielipidettä, Keskinen kertoo.

Keskinen kävi taannoin tehtaalla Kanadassa harkitsemassa panssariauto Knight XV:n ostoa. Jane ei ollut mukana, mutta antoi puhelimitse auton hankintaa koskevan ohjeen.

– Sinä et tarvitse sitä. Jos sinä vain pidät siitä, älä osta. Mutta jos rakastat sitä, osta se, Jane ohjeisti.

– Knight XV jäi tämän ohjeen perusteella hankkimatta. Ja Ferrari SF90 Spiderin ostin samaa ohjetta noudattaen, Vesa Keskinen kertoo.

Tuurin kyläkauppa ilmoitti taannoin lomautuksista, jotka koskevat kaikkia 350 työntekijää. Lomautukset lienevät pian ohi.

– Viime maanantaina peruin kaikki lomautukset toukokuulta, ja lukuisia lomautuksia on peruttu jo aiemmin ja perutaan vielä lisää ennen toukokuuta, Vesa Keskinen sanoo.

Korona kurittaa kaikkea, mitä maassa tapahtuu.

Vesa Keskinen kuitenkin luottaa siihen, että ensi kesästä tulee Tuurin kyläkaupan historian menestyksellisin.

Menestysnäkymiä Keskinen perustelee muun muassa sillä, että huhtikuussa Tuurissa avautuu Suomen suurin pihamyymälä.

– Korona sai suomalaiset puuhailemaan puutarhassa ja terasseilla. Uskon, että innostus lisääntyy entisestään, Keskinen sanoo.

Toinen suuri panostus on Miljoona Tivoli. 79 päivän ajan Keskinen tarjoaa alle 13-vuotiaille tivolihupia ilmaiseksi.

– Panostan ensi kesänä Miljoona Tivolilla lasten iloon ja riemuun isomman summan kuin uuteen Ferrariin, Vesa Keskinen sanoo.