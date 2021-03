Playboysta ja tosi-tv:stä tutun Susanna Penttilän korona-aika – otti käyttöön erikoisen keinon vaateliikkeensä toiminnassa

Korona-aika on vaikuttanut Susanna Penttilän yritystoimintaan. Kotiin hän ei kuulemma suostu jäämään.

Tosi-tv:stä tuttu yrittäjä Susanna Penttilä, 47, on joutunut uudistamaan yritystoimintaansa korona-aikana. Penttilällä on Férrer-vaateliike Helsingissä sekä verkkokauppa.

Hänen mukaansa korona on muuttanut hänen yritystoimintaansa. Hän on jopa itse ryhtynyt kuljettamaan asiakkaiden tilaamia vaatteita kotioville.

– Auto on minulle kauhean tärkeä. Vien asiakkaille vaatteita kotiin. Se on uutta. Verkkokaupasta on tullut tärkeä. Ihmiset haluavat nyt piristää vaatteilla arkeaan, Penttilä kertoo.

Penttilä osallistui IS:n printtilehdessä julkaistuun Viikkoni kuvina -juttusarjaan, jossa julkisuuden henkilöt kuvaavat arkeaan viikon ajan.

Penttilä kertoo, että hän ei ole pandemiasta huolimatta sulkeutunut kotiinsa.

– Olen sosiaalinen. Koen olevani ranskalais- tai italialaistyyppinen ihminen. En ole ollenkaan vetäytynyt. Emme ole poikani kanssa himassa kökkijöitä. Se ei ole mun juttu ollenkaan eikä mikään etätyö. Menen joka aamu Ferrer-liikkeeseeni tekemään verkkotilauksia.

Susanna Penttilä on toiminut vaatealan yrittäjänä jo yli 28 vuotta. Hän oli vasta 19-vuotias perustaessaan liikkeensä.

Penttilä toteaa arvostavansa ihmisiä, joilla on vahva tyyli.

– Tyyliesikuviani ovat ihmiset, jotka uskaltavat ilmaista itseään. Olisi aika tylsää, jos kaikilla olisi sama tyyli. On sivistymätöntä haukkua muiden pukeutumista.

Susanna Penttilä on osallistunut Viidakon tähtösiin sekä Kaksi julkkista ja yhdet häät- ja Tavallista elämää -ohjelmiin. Hän nousi julkisuuteen poseerattuaan Yhdysvaltojen Playboyssa vuonna 2004.

Alla Susanna Penttilän kulunut viikko kuvina.

–Marko Björsin kanssa Töölö Gym:ssämaanantaiaamuna. Käymme noin kolme kertaa viikossa siellä.­

–Laskettelemassa Peuramaalla.­

–Ilta Domi-poikani kanssa. Dominique teki suklaakeksejä.­

–Laskettelemassa Peuramaalla.­

–Ajan autolla paljon. Sitä ilman en tule toimeen.­

–Luistelemassa koulun jälkeen Peuramaalla.­

–Otan mallikuvia verkkokauppaan. Otin Ferrer-putiikkini takahuoneessa Elenasta kuvia.­