Maria Veitola julkaisi harvinaisen yhteiskuvan puolisonsa ja poikansa kanssa – poikkeuksellinen otos hurmasi seuraajat

Juontaja Maria Veitola on pitänyt yhtä puolisonsa kanssa jo kymmenen vuoden ajan.

Televisiopersoona Maria Veitola on pitänyt yhtä puolisonsa kanssa jo kymmenen vuoden ajan. Merkkipäivän kunniaksi Veitola julkaisi omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään kuvan, jossa hän poseeraa yhdessä miehensä sekä parin yhdeksänvuotiaan Taisto-pojan kanssa.

– Ollaan oltu Jotin kanssa yhdessä kymmenen vuotta. Mun henkilökohtainen parisuhde-enkka!Käytiin ottamassa juhlan kunniaksi wet plate perhepotretti meidän rakkauden hedelmän, Taiston kanssa. Taisto täyttää kohta yhdeksän ja se kertoo siitä, kuinka nopeasti me alussa edettiin, Veitola kirjoittaa kuvatekstissään.

– Rakastaminen on sitkeyslaji. Niin myös pitkä parisuhde. Joskus on helpompaa sietää toisen ärsyttäviä piirteitä kuin omia, jotka yhteiselo tuo esille. Jos oltaisiin naimisissa, tää taitaisi olla tina- tai posliinihääpäivä, mutta kun ei olla, niin sit vaan HYVÄ ME, Veitola hehkutti.

Kuvassa Veitola, hänen Joti-puolisonsa sekä pariskunnan Taisto-poika ovat pukeutuneet näyttäviin asuihin. Mustavalkoinen, nostalgiaa henkivä otos sai Veitolan seuraajilta ihailevan vastaanoton. Kuvaa ovat kehuneet kommenteissaan muun muassa laulaja Anna Puu sekä valokuvaaja Meeri Koutaniemi.

– Vitsit miten ihana kuva! Ja ihanat Sinä ja Jotti! Ja Taisto!! Onnea, kommentoi puolestaan näyttelijä Olga Temonen.

– Hurraa rakkaudelle ja päätökselle olla yhdessä, komppasi juontaja Tuija Pehkonen.

– Onnea! Onpas upea perhepotretti ja frouvalla ihanat hiukset, hehkutti laulaja Irina.

– Jeeee!!! Moon niin ylpiä teistä, juontaja Vappu Pimiä yhtyi kommentteihin.

Maria Veitola hehkutti Instagramissa parisuhteensa merkkipäivää.­

Maria Veitola kertoi vuonna 2018 ilmestyneessä kirjassaan, että ennen Jotin tapaamista hänellä oli tapana rakastua ihmisiin, joilla oli runsaasti ongelmia omassa elämässä. Hänen suhteissaan olikin henkistä väkivaltaa, pettämistä ja runsaasti kriisejä.

Kun juontaja sitten tapasi Jotin, piti hän tätä aluksi aivan liian tavallisena eikä siksi kiinnostunut tästä välittömästi. Lopulta Jotti kuitenkin muutti hänen elämänsä eikä paluuta entisiin, epävarmoihin ja ailahteleviin suhteisiin ollut. Veitola on myös kertonut avoimesti, ettei hän uskonut hankkivansa lapsia ennen kuin tapasi Jotin.

– Kun tapasin Jotin, ajattelin, että hän on liian tavallinen. Ei ollenkaan mun tyyppiä. Sitä paitsi tapailin juuri toista ihmistä, joka oli sulkeutunut viikkokausiksi kellariin tekemään taiteellista työtään. Tajusin, että edessä oli portti. Avasin portin ja elämä muuttui. Tavallinen olikin tasapainoinen. On uskomatonta olla ihmisen kanssa, jolla on terve itsetunto, Veitola kertoi kirjassaan.