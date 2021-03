Somehaaste meni pieleen kammottavalla tavalla – 23-vuotias nainen leimahti ilmiliekkeihin kotonaan

Tanssija Abbie Quinnen kiidätettiin sairaalaan, kun sosiaalista mediaa varten tehty haaste meni kohtalokkaasti pieleen.

Ammattitanssija ja sometähti Abbie Quinnen joutui alkuvuodesta sairaalaan, kun sosiaalista mediaa varten tehty haaste meni karmivalla tavalla pieleen, kertoo brittilehti The Sun.

Lehden mukaan Quinnen, 23, kuvasi videota sosiaaliseen mediaan yhdessä poikaystävänsä, Britannian Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta tutun AJ Pritchardin kanssa. Pariskunta kuvasi videota, jonka ideana oli näyttää seuraajille, miten lasipullon voisi halkaista kahtia ja täten sitä voisi käyttää maljakkona.

Olennainen osa haastetta oli uittaa köyttä helposti syttyvässä kemikaalissa, kiertää se pullon ympärille ja sytyttää se palamaan. Tässä kohtaa haastetta kaikki meni pieleen, kertoo The Sun. Pullo räjähti ja sitä kohti nojanneen Quinnenin hiukset ja vaatteet syttyivät ilmiliekkeihin.

The Sunin mukaan Pritchard onnistui sammuttamaan liekit ja hän soitti välittömästi hätänumeroon. Kun hänelle kerrottiin, ettei ambulanssi ehtisi paikalle hetkeen, vei hän tyttöystävänsä itse sairaalaan yhdessä veljensä Curtis Pritchardin kanssa.

– Abbie oli shokissa ja kovissa kivuissa, mutta AJ toimi nopeasti ja sammutti tulen märällä pyyhkeellä. Hän oli itsekin kauhuissaan, mutta hän teki kaikkensa saadakseen liekit sammutettua, parin sisäpiiristä kerrotaan The Sunille.

– Abbie oli tuskissaan ja veljekset tiesivät, että hänet on saatava sairaalaan nopeasti, jotta hänen vammojaan voitaisiin hoitaa. Tämä on ollut vaikeaa heille, mutta hän on parhaillaan toipumassa.

AJ Pritchard and Abbie Quinnen kuvassa viime vuoden helmikuussa.­

Lehden mukaan Quinnen kärsi lukuisista kolmannen asteen palovammoista. Lääkärit tekivät kaikkensa, jotta hänen käsiinsä ja kasvoihinsa ei jäisi näkyviä arpia. Sittemmin Quinnen on vieraillut sairaalassa 20 kertaa ja hänelle on tehty useita ihon siirtoja. Sisäpiirin mukaan ammattitanssijana tunnettu Quinnen pelkää nyt uransa puolesta.

Sisäpiiri kertoo, että yhdessä karanteenissa ollut pariskunta alkoi tekemään videoita sosiaaliseen mediaan kuluttaakseen aikaa koronapandemian keskellä. Pariskunnalla on kuvapalvelu Instagramissa yhteensä satoja tuhansia seuraajia.

Onnettomuuden jälkeen Quinnen on pysytellyt poissa sosiaalisesta mediasta. Hän on kuitenkin julkaissut yhdessä poikaystävänsä kanssa Youtube-videon, jossa hän pyytää ihmisiä välttämään kyseistä temppua. Videolla on yli 7,7 miljoonaa näyttökertaa.

– AJ ja Abbie haluavat varoittaa ihmisiä siitä, etteivät he kokeilisi tällaisia temppuja kotona. He eivät halua, että kukaan joutuu käymään läpi samaa kuin Abbie. Tämä on ollut kamalaa ja Abbie on huolissaan tulevaisuudestaan sekä urastaan tanssijana, parin sisäpiiristä kerrotaan The Sunille.

Quinnen ja Pritchard eivät ole ensimmäiset ihmiset, jotka ovat kärsineet erilaisten somevillitysten karuista seurauksista. Tammikuussa maailmalla uutisoitiin 10-vuotiaasta italialaistytöstä, joka menehtyi kuvattuaan vaarallista videota TikTok-sovellukseen.