Alastonkuvistaan tunnettu megatähti julkaisi seksikkyyttä tihkuvan videon 11 päivää synnytyksen jälkeen – käsittämätön materiaali jakoi heti mielipiteet

Malli on kertonut aiemmin julkisuudessa omintakeisia näkemyksiään feminismistä.

Emily Ratajkowski on mallimiljonääri, joka julkaisee somessa provokatiivisia alastonkuvia.­

Emily Ratajkowski on herättänyt vuosien varrella kerran jos toisenkin närkästystä provokatiivisella käytöksellään.

29-vuotias somevaikuttaja sai hiljattain esikoislapsensa.

Yksitoista päivää synnytyksen jälkeen someen lävähti video, jossa Ratajkowski esittelee omistamansa alusvaatebrändin silkkipyjamaa. Instagram-materiaaleissa Ratajkowski pitää silkkipyjaman puseroa auki ja esittelee täysin litteää vatsaansa.

Käyttäjät eivät peitelleet järkytystään kommentoidessaan kuvaa.

– Onko tämä kuvattu ennen vai jälkeen synnytyksen? Mitä??!! Haluan tietää, eräs käyttäjä kommentoi.

– Onko tämä oikeasti synnytyksen jälkeinen vartalosi?

– Tämän on pakko olla vitsi.

– Missä kohtusi on, somessa kysellään.

Kommenttikentässä käydäänkin tulista sanaharkkaa siitä, voiko kyseessä todella olla Ratajkowskin synnytyksen jälkeinen vartalo, onko video kuvattu joskus kauan sitten vai olisiko sitä kenties muokattu kuvanmuokkausvälineillä roimalla kädellä.

Netissä on esitetty teorioita siitä, että taustalla vuoteella näkyvä pieni vauvan unipesä olisi todiste siitä, että video on kuvattu vauvan syntymän jälkeen.

Osa käyttäjistä kehuu mallin vartaloa.

– En halua viedä häneltä pois positiivista synnytyksen jälkeistä vartalokokemusta, mutta tämä ei ole tyypillinen kokemus valtaosalle naisista. Jos näet tämän ja tämä ei kuitenkaan ole sitä, miltä sinä näytit 11 päivää synnytyksen jälkeen... Tai edes vuoden päästä... Se on ihan okei. Kaikki ovat kauniita ja täydellisiä, eräs käyttäjä tiivistää.

Kohtu painaa tavallisesti noin kilon saman tien synnytyksen jälkeen. Sen kutistuminen normaaliin kokoonsa vie esimerkiksi Terveyskirjaston mukaan noin kuusi viikkoa alatiesynnytyksen jälkeen. Vatsanpeitteet palautuvat yleensä paljon hitaammin.

Ratajkowski on julkaissut myös koko raskautensa ajan runsaasti huomiota herättäviä alastonkuvia somessa.

Malli kertoi muun muassa vuonna 2019 omintakeisia ajatuksiaan feminismiin liittyen ABC-kanavan haastattelussa.

– Siinä ei ole kyse vaihtoehtojen rajaamisesta tai siitä, että joku olisi huono feministi... Siinä on kyse mahdollisuudesta valita, millainen nainen haluat olla, millaista elämää haluat elää, siitä että voi pukeutua juuri niin kuin itse haluaa, oli se sitten burka tai bikinit, hän sanoi.

Ratajkowski on sanonut, että on valtauttavaa esittää oma vartalo sillä tavalla kuin itse haluaa.

– Olemme enemmän kuin vartalomme, mutta se ei tarkoita, että niitä tai omaa seksuaalisuuttamme pitäisi hävetä, hän twiittasi vuonna 2016 sen jälkeen, kun Kim Kardashian oli joutunut somekohun keskelle alastonkuvansa takia. Twiittiin oli lisätty aihetunniste #liberated, joka tarkoittaa vapaasti suomennettuna vapautunutta.

Tarina ei varmasti koskaan kerro, onko Ratajkowskin synnytyksen jälkeinen vartalokuva todellinen vai ei, sillä hän on kuvannut videon yksin makuuhuoneessa omalla puhelimellaan. Varmaa on kuitenkin, että kyseessä on sellainen vartalonkuva, jonka hän halusi itse itsestään esittää.

Emily Ratajkowski on myös tehnyt näyttävän uran alusvaatebisneksen avulla. Hänellä on kuvapalvelu Instagramissa yli 27 miljoonaa seuraajaa. Lähteiden mukaan hänen omaisuutensa arvo on ainakin noin kahdeksan miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria.