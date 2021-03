Täysin poikkeuksellinen Hollywood-tähti on ehdolla parhaan pääosan Oscar-saajaksi, ja se on osa isoa muutosta – mies kertoi nyt rehellisesti tarinansa

Riz Ahmedin uran alussa hänelle tarjottiin vain hänen kulttuuriseen taustaansa liittyviä rooleja. Nyt hän on ehdolla alan arvostetuimmassa palkintogaalassa.

Brittiläis-pakistanilainen näyttelijä Riz Ahmed on ensimmäinen muslimi, joka on ehdolla Oscar-gaalassa parhaan miespääosan kategoriassa. Historiallinen ehdokkuus tuli roolista elokuvassa Sound of Metal (2019).

38-vuotias näyttelijä kertoo nyt erikoisesta urastaan Mirror-lehden haastattelussa.

Ahmedin läpimurto tapahtui vuonna 2014, kun hän sai roolin Hollywood-elokuvassa Nightcrawler. Rooli oli tosin aluksi mennä sivu suun, sillä Ahmed oli tuohon aikaan niin huonossa taloudellisessa tilanteessa, että hänellä ei ollut tilillä tarpeeksi rahaa lentolippuun koekuvauksiin Los Angelesiin.

– Aluksi ajattelin, että en voi mennä Losiin, olen ihan peeaa. Mutta minun oli pakko mennä ja luottaa itseeni. Luin koko lennon repliikkejäni läpi. Muistan sen hetken, kun saavuin perille ja näin Jake Gyllenhaalin huoneessa vastassa, Ahmed sanoo.

Siihen mennessä Ahmed oli ansainnut vain muutamia tonneja jokaisesta tekemästään elokuvaroolista. Omasta elämästä ei tullut mitään köyhyyden takia. Hän ei pystynyt suunnittelemaan perheen perustamista tai mitään etenemistä elämässään, koska ansiotulot olivat niin pienet.

Sound of Metalissa Ahmed esittää punkrumpalia, joka menettää kuulonsa. Hän opetteli elokuvan tekemisen ajan joka ikinen päivä rumpujen soittoa ja amerikkalaista viittomakieltä.

Vaikka kokemus oli haastava ja pelottava, Ahmed näkee työn tekemisen edelleen valtavana etuoikeutena.

Hollywoodissa eteneminen ei ole helppoa muslimille. Yksi Ahmedin aiempia töitä on terroristin rooli elokuvassa Four Lions (2010). Hänelle tarjottiin pitkään rooleja, jotka liittyivät jollain tavalla hänen ihonväriinsä.

Ahmed arvioi Mirrorin mukaan, että Hollywoodissa on tapahtunut hidas siirtyminen kohti parempaa etnistä ja kulttuurista tietoisuutta.

Muutos tuli näkyväksi vuonna 2017, kun Mahersala Ali voitti ensimmäisenä mustaihoisena näyttelijänä parhaan sivuosan Oscar-palkinnon Moonlight-elokuvasta. Hän voitti saman palkinnon kaksi vuotta myöhemmin Green Book -elokuvasta.

Al Jazeeran mukaan vuoden 2021 Oscar-gaalassa on ehdolla kaikkien aikojen monipuolisin kattaus erilaisista kulttuurisista taustoista tulevia elokuvantekijöitä. Se on seurausta jo viisi vuotta sitten käynnistyneelle #OscarsSoWhite -ilmiölle.

Oscar-gaala 2021 järjestetään 26. huhtikuuta Los Angelesissa. Gaalan ohjelmaa tai juontajaa ei ole vielä julkistettu.