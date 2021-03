Alma Hätönen julkaisi upeita kuvia paratiisimaisemista – juontajan aivan uudenlainen tyyli kerää huomiota Instagramissa

YleX:ltä tunnetuksi nousseen juontajan kuvat ihastuttavat.

Juontaja Alma Hätönen on julkaissut liudan kuvia tosi-tv-sarja Paratiisihotellin kuvauksista palmujen katveesta.

Ohjelman uutta kautta kuvataan paraikaa Kanarian saarilla.

YleX-kanavan radiojuontajana aikoinaan tunnetuksi noussut Hätönen suoritti ennen Kanarialle suuntaamista totaalisen tyylinmuutoksen kampaajanpenkissä. Aiemmin polkkapituisella hiusmallilla esiintyneen juontajan kutreihin lisättiin vyötärölle asti pitkät hiustenpidennykset.

Hätösen muuttunut tyyli on kerännyt sosiaalisessa mediassa valtavasti kehuja.

– Vau miten upealta näytät!

– Ihana asu ja tyyli, seuraajat kommentoivat.

Paratiisihotelli-sarjaa juonsi aiemmin Sara Sieppi. Kolmas kausi esitetään Nelosen suoratoistopalvelu Ruudussa toukokuusta alkaen.

Hätönen ponnisti media-alan huipulle YleX-radiokanavan kautta. Metropoliassa radio- ja tv-työtä opiskellut 23-vuotias nainen yllättyi suuresti saatuaan paikan kanavalla, vaikka oli vielä varsin kokematon.

– Ajattelin, että en tietenkään saa sitä paikkaa, kun radiotyön kurssi ei ole vielä edes alkanut koulussa. Menin sinne aika rotsi auki. Varmaan sen hällä väliä -asenteen takia sainkin paikan, nykyään 31-vuotias Hätönen kertoi uransa alkuvaiheista IS:n haastattelussa vähän yli kaksi vuotta sitten.

Hätönen (vas.) ja Jenni Poikelus juonsivat yhdessä suosittua YleX Iltapäivä -ohjelmaa.­

Lopulta hän oli töissä Ylellä peräti kuusi vuotta. Hän juonsi suosittua YleX Iltapäivä -lähetystä vuosina 2015–2018 yhdessä Jenni Poikeluksen kanssa. Hätösen viimeinen radiolähetys ohjelmassa oli joulukuussa 2018.

YleX:n jälkeen hän on luonut uraansa radion lisäksi tv-viihteen parissa. Ennen Paratiisihotellia hänet on nähty Big Brotherin juontajana ja Selviytyjät Suomi Extran juontajana. Hän juontaa myös päivätyökseen HitMix-radiokanavan aamuohjelmaa Tuomas Rajalan kanssa.

Hätönen on paljastanut, että managerit Carla Ahonius ja Nea Ritala ovat auttaneet häntä eteenpäin. Ahonius on Suomen mediakartan luultavasti tunnetuin manageri, joka on tasoittanut tiet tähtiin Cheekille ja Jenni Vartiaiselle.

IS ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.