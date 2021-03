Sometähti paljastaa, miten räikeästi ihmisiä huijataan Instagramissa – julkaisi paljonpuhuvan videon vartalostaan

Sometähti Georgina Cox havainnollisti videollaan, kuinka helposti Instagramissa voi huijata ihmisiä.

Sosiaalisessa mediassa törmää usein kuviin, joissa ihmiset esittelevät elämäntaparemonttiensa tuloksia. Tämän on pistänyt merkille myös Yhdysvaltalainen personal trainer Georgina Cox. Cox on itsekin suosittu sosiaalisessa mediassa ja hänellä on kuvapalvelu Instagramissa yli 134 000 seuraajaa.

Cox julkaisi hiljattain Instagramissa videon, jolla poseeraa alusvaatteisillaan kameralle. Ensin Cox poseeraa huonossa ryhdissä, mutta sitten hän korjaa asentoaan, jännittää lihaksensa sekä asettelee yllään olevat alusvaatteet eri tavalla. Ero on silmiin pistävä.

– Vuosien ajan uskoin aidosti, että nämä kahden viikon muodonmuutokset olivat todellisia ja luulin, että niitä edesauttoivat erinäiset tuotteet. On tärkeää olla tietoinen materiaalista, jota kulutat sekä sen todenperäisyydestä. On niin monia tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, miltä joku näyttää, Cox kirjoitti videonsa yhteyteen.

– Poseeraukset, kuvakulma, valaistus sekä vaatteiden asento vaikuttavat siihen, miltä vartalomme näyttää. Mutta näitä tekijöitä voidaan käyttää myös meitä vastaan, hän jatkoi.

Coxin julkaisu on saanut tuhansia tykkäyksiä ja satoja kommentteja. Monet ylistävät Coxia kommenteissaan, sillä tämä uskalsi ottaa kantaa tärkeään ja vaiettuun aiheeseen.

– Niin, niin, niin tärkeää, eräs hehkutti kommentissaan.

– Kiitos niin paljon tästä. On tärkeää muistuttaa, että kaikki mitä näemme sosiaalisessa mediassa, ei ole totta, komppasi toinen.

– Minun tarvitsi kuulla tämä tänään. Kiitos niin paljon, kolmas yhtyi kehuihin.

Cox työskentelee personal trainerina sekä sosiaalisen median vaikuttajana. Hän on ottanut Instagram-tilillään useampaan otteeseen kantaa kauneusihanteisiin ja puhunut muun muassa aktiivisesti kehopositiivisuuden puolesta.

Myös useat julkisuudesta tutut suomalaiset ovat vuosien varrella nostaneet Coxin tapaan sosiaalisen median ongelmakohtia esiin. Muun muassa Wellnessmalli-kilpailua luotsaava Anni Vallius on useampaan otteeseen tehnyt vastaavia julkaisuja omalla Instagram-tilillään.