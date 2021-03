Kirjailija Merete Mazzarella, 76, tajusi, että hänen ikäistensä unelmat romuttuivat kertaheitolla – tapasi lapsensa viimeksi 1,5 vuotta sitten

Uudessa kirjassaan kirjailija Merete Mazzarella miettii, mitä pandemia on tehnyt hänen ikäisilleen ihmisille. – Uskon, että elämä tulee olemaan paljon hiljaisempaa, hän sanoo.

En usko, että elämäni tulee koskaan palautumaan samanlaiseksi kuin ennen koronaa, kirjailija Merete Mazzarella,76, sanoo.

Pandemian aikana helsinkiläisen kirjailijan elämä on muuttunut valtavasti.

Matkustaminen on jäänyt, samoin kirjailijavierailut ja konferenssit. Helsingin-asunnollaan hän on käynyt korona-aikana vain muutaman kerran.

Elämä on nyt Tammisaaressa, pittoreskissa pikkukaupungissa, jossa hän on viettänyt 22 kesää.

Pandemia ei ole muuttanut elämää yhtä paljon kuin Helsingissä.

– Olen ollut täällä koko vuoden ja nähnyt kaikki vuodenajat, Merete Mazzarella sanoo.

– Tammisaaresta on tullut tärkeämpi nyt. Täällä on hyvin kaunista.

Merete Mazzarellan uusi kirja Syksystä syksyyn (Tammi) on omistettu Tammisaarelle ja tammisaarelaisille.

Teos kertoo kuuden kuukauden pandemia-ajasta sekä ajasta puoli vuotta ennen pandemiaa.

– Kirjan tekee mielenkiintoiseksi se, että se näyttää eron näiden kahden välillä, Merete Mazzarella sanoo.

Ennen kaikkea se kertoo ikääntymisestä ja elämästä Tammisaaressa. Pitkistä kävelylenkeistä aviomies L:n käsipuolessa ja iloisista hetkistä ystävien kanssa.

– Se hyvä puoli pandemiassa on, että kaikki ymmärtävät, kuinka tärkeää on tavata ihmisiä.

Merete Mazzarella on miettinyt paljon, mitä pandemia on tehnyt hänen ikäisilleen ihmisille.

Viime keväänä kaikkia yli 70-vuotiaita kehotettiin Suomessa eristäytymään. Se tuli Mazzarellalle sokkina.

– Luulimme, että voisimme yhä auttaa ihmisiä, eikä niin, että olisimme yhtäkkiä itse avun tarpeessa.

Eristäytymiskäsky oli hänen mukaansa muistutus siitä, että suuret ikäluokat ovat jo vanhoja. Ihmiset, jotka eivät tunteneet itseään vanhoiksi, työnnettiin vanhoiksi.

– Ei ollut enää mahdollisuutta aktiviteetteihin. Meidät pakotettiin olemaan passiivisia.

Eristäytyminen on ollut vaikeaa lähes kaikille, Mazzarella uskoo. Jos on jo 70- tai 75-vuotias, ei ole enää kovin paljon aktiivivuosia jäljellä.

– Moni on tehnyt suunnitelmia näille vuosille. Asioita, joita voi vielä tehdä, kun on terve.

– Sitten tajuaa, ettemme tule tekemään niitä asioita, joita suunnittelimme.

Toiselle puolelle maapalloa matkustamista ei voi enää ottaa itsestäänselvyytenä.

Ennen kirjailija piti varmana, että jos jotakin tapahtuu, hän pystyy tapaamaan Yhdysvalloissa asuvan poikansa 24 tunnissa.

Nyt hän ei ole nähnyt poikansa perhettä puoleentoista vuoteen. Pitää odottaa, että matkustaminen on taas mahdollista. Se tekee nöyräksi.

– Kaipaan poikaani ja lapsenlapsiani ja myös ystäviäni.

Kirjan alussa Merete Mazzarella matkustaa miehensä L:n kanssa Australiaan. On lokakuu 2019. Perillä odottaa yllätys, Australian metsäpalot.

– Istuimme kymmenen päivää sisällä asunnossa, mutta se ei ollut niin paha kuitenkaan.

– Menimme tapaamaan ystäviä ja näimme heitä.

Sen jälkeen Mazzarella on joutunut peruuttamaan Australian-matkansa jo kaksi kertaa. Ensin viime syyskuussa, sitten tänä vuonna. Australia on laittanut rajansa kiinni vuodeksi 2021.

Saatuaan uuden kirjansa valmiiksi Merete Mazzarella tunsi olevansa kuin koditon ihminen.

– Oli lohdullista elää kirjan kanssa, hän sanoo.

Ikääntyminen on ollut yksi Mazzarellan kestoaiheista. Hän on kirjoittanut siitä 25 vuotta.

40-luvulla syntyneenä hän kuuluu sukupolveen, joka on aina pitänyt itseään nuorena. Se on sukupolvi, joka sai ensimmäiset banaanit sodan jälkeen.

– Ajattelimme aina olevamme tärkeä sukupolvi. Olemme aina ajatelleet itseämme nuorempina. Nyt pitää todeta, että olemme tulleet vanhoiksi.

Mazzarellasta on tärkeää ymmärtää, että 76-vuotiaana elämä ei tule jatkumaan kauan näin hyvänä.

Perspektiivi eteenpäin on koko ajan lyhyempi.

– Hyväksyn, että asiat ovat muuttuneet, hän sanoo.

– Uskon, että elämäni tulee olemaan paljon hiljaisempaa.

Juuri näin on hyvä. Viime vuodet ovat olleet elämän parhaita.

– On vaikea kuvitella millaista elämä olisi ilman miestäni.

Länsi-Uudellamaalla he kuuluvat ystäväpiiriin, joka elää samalla tavalla. Ihastelee luontoa ja käy kävelylenkeillä, istuu yhdessä iltaa. Se on mahdollista, kun kaikki ovat vältelleet kontakteja.

Merete Mazzarella uskoo, että tulee viemään vielä kauan ennen kuin asiat palaavat samaan pisteeseen kuin ennen koronaa.

– Korona on ollut kuin matka. Olemme kaikki oppineet siitä.

– Tunnen surua siitä, että tämä aika on ollut joillekin niin vaikeaa. Olen pahoillani monien puolesta.

Jollakin tavalla kulunut vuosi on ollut Mazzarellalle jopa inspiroivaa aikaa. On pitänyt miettiä, mikä on tärkeää ja mikä vähemmän tärkeää.

– Olen tajunnut, ketkä ovat minulle tärkeitä ihmisiä.

Uusi kirja on jo suunnitteilla. Vanhemmiten Mazzarella on ymmärtänyt, että jos haluaa kirjoittaa jostain, pitää kirjoittaa nopeasti. Ajan kuluminen on vääjäämätöntä.

Kun on 76, alkaa olla kiire.

– Minulla on ollut tänä koronavuotena enemmän aikaa kuin koskaan, mutta tuntuu, ettei minulla silti ole tarpeeksi aikaa.

– Olen oppinut ainakin sen, ettei minulla tule koskaan olemaan tarpeeksi aikaa.