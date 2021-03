Sara Chafakin ja Jeffrey-rakkaan parisuhteessa selkeä työnjako: Sara hoitaa kotityöt, Jeffrey pelaa Fifaa 12 tuntia putkeen

Kun Sara Chafak ja Jeffrey Lawman tapasivat ensimmäistä kertaa, Jeffreyllä ei ollut hajuakaan, kuka Sara on. Sara puolestaan tunnisti Love Islandin voittajan.

– Sara, pärjäätkö varmasti? Voin kantaa sen tarjottimen, Jeffrey Lawman tarjoutuu ja kurottautuu kohti avopuolisoaan Sara Chafakia ja tämän kantamaa lounastarjotinta, jossa lautasella komeilee kukkurallinen ruokaa.

– Kiitos, mutta usko jo, pärjään kyllä itse, Sara sanoo naurahtaen ja päätään pudistaen. Hetken vastusteltuaan hän antaa Jeffreyn kuitenkin kantaa kassinsa ja laukkunsa ennen kuin kaksikko kävelee jyrkkiä portaita pitkin haastattelua varten varattuun huoneeseen.

Juuri tämänkaltaiseen herrasmiesmäiseen käytökseen Sara Jeffreyssä alun perin ihastui. Vuoden 2012 Miss Suomi Sara Chafak, 30, ja Love Island -tosi-tv-sarjasta tutuksi tullut ex-jääkiekkoilija Jeffrey Lawman, 26, ovat pitäneet yhtä noin kahden vuoden ajan, mutta pari toi suhteensa julki vasta hiljattain.

– Tahdoin, että suhde on vakava ennen kuin puhun asioista julkisesti, Sara perustelee.

– On paljon helpompaa, kun omaan parisuhteeseen ei tule minkäänlaista kommenttia ulkopuolisilta ennen kuin itsekään tietää, mitä tapahtuu. Varsinkin somessa ihmiset yrittävät aina hakea jotain vikaa kaikesta, Jeffrey sanoo.

– Kyllä. Ulkopuoliset tekijät voivat yrittää pilata tai hankaloittaa alussa olevaa suhdetta helposti, Sara lisää.

Sara Chafak ihastui Jeffreyssä tämän herrasmiesmäisyyteen.­

Sara ja Jeffrey tapasivat toisensa ensimmäistä kertaa sattumalta rappukäytävässä reilut kaksi vuotta sitten. Jeffrey oli ystävänsä radiojuontaja Alexander Eklundin kanssa matkalla tämän luo, kun Sara tuli äitinsä kanssa rappukäytävässä vastaan. Sara ja äiti olivat juuri tulossa samassa kerrostalossa asuvan Saran tädin luota kylästä.

– Siis minähän olin ihan perinteisen hirveä naamataulustani, kun näimme. Allun tiesin ja sinut tunnistin. Hoputin vaan äitiäni, että nyt eteenpäin. Olin juuri tullut sukulaisilta ilman meikkiä ja pöllähtäneen näköisenä, enkä halunnut nähdä ketään sattumalta, Sara muistelee nauraen.

Saran äiti kuitenkin jäi juttelemaan miesten kanssa rappuun ja kehui Saralle, kuinka hyväkäytöksisiä nuoria miehiä he olivatkaan.

– Kerroin äidille, että siinä oli Love Islandin voittaja, ja hän oli ihastuksissaan: ”Ai se Jeffrey vai”.

Jeffrey puolestaan ei ollut koskaan aiemmin kuullut Sarasta eikä siksi tunnistanut tätä.

– Allu sanoi minulle, että tuossa oli Sara Chafak. En minä tiennyt Saraa tai ketään muitakaan missejä. Olin vain pelannut lätkää, enkä ollut ikinä seurannut suomalaisia julkkisjuttuja tai tosi-tv-ohjelmia.

Ystävä näytti Jeffreylle Saran Wikipedia-sivun ja piti luennon siitä, kuka Suomen kauneimmaksikin valittu nainen on.

– Pidin Saraa todella kauniina ja menin stalkkaamaan hänet heti Instagramista. Minulla oli kuitenkin misseistä ennakkoluuloja, joten en heti laittanut Saralle viestiä. Mietin, että taas yksi missi ja jääkiekkoilija, että ne jutut harvoin menevät kovin hyvin, Jeffrey muistelee naurahtaen.

Lopulta Jeffrey laittoi Saralle Instagramissa yksityisviestin ja kaksikko alkoi jutella. Aluksi keskustelut olivat lyhyitä ja niissä kyseltiin lähinnä kuulumisia.

– Minä olin vähän vaikea, kun se kaikki oli minulle niin uutta. Olin ollut koko nuoruuteni pitkässä parisuhteessa. En oikein osannut luottaa kehenkään ja mietin, että mitä tuokin minusta haluaa ja mikä on hänen motiivinsa, Sara kertoo.

Viimein kaksikko tapasi ensitreffeillään Jeffreyn kotona, missä he katsoivat jalkapallojoukkue Arsenalin pelin.

Jeffreylle ja Saralle keskinäinen kunnioitus parisuhteessa on äärimmäisen tärkeää.­

Kun Sara ensimmäistä kertaa asteli Jeffreyn asuntoon sisään, hän ajatteli, että siellä näyttää aivan taloyhtiön kerhohuoneelta. Kolkossa asunnossa oli kaksi televisiota, sohva, kahdeksan hengen ruokapöytä ja tv-taso. Nyt Sara on asunut puoli vuotta Jeffreyn kanssa tuossa samaisessa Espoossa sijaitsevassa kerrostalokolmiossa ja koti on tyystin erinäköinen.

– Sara laittoi aivan kaiken uusiksi. Nyt kaikki on valkoista ja kaikki on karvaista. On 87 valkoista karvatyynyä, jotka ovat kaikki lattialla, ja sohvalla on seitsemän vilttiä, Jeffrey kuittailee pilke silmäkulmassa ja lisää:

– Nyt on kyllä oikeasti kodikasta.

Sara naureskelee, että siinä vaiheessa Jeffreylla ”leikkasi kiinni”, kun vilttejä ilmestyi jatkuvasti lisää kotiin.

– Jeffrey sanoi, että jos näitä vilttejä tulee vielä yksikin tänne, hän ottaa koko sohvan ja heittää parvekkeelta alas niiden vilttien kanssa, Sara muistelee nauraen.

Toinen asunnon makuuhuoneista on Jeffreyn työhuone. Jeffreylla on oma vaatemerkki ja hän tekee sosiaalisen median yhteistöitä. Puolen vuoden ajan hän on striimannut pelejä, pääasiassa Fifaa, pelipalvelu Twitchissä. Jeffreyn työpäivät venyvät yleensä noin 13-tuntisiksi, pelaamisen hän lopettaa usein vasta yhden aikaan yöllä. Sara puolestaan keskittyy tällä hetkellä sosiaalisen median töihinsä ja uuden musiikin luomiseen. Hänen tuorein singlensä Ei välii julkaistiin hiljattain, ensimmäinen oma kappale Pakoon julkaistiin viime syksynä.

Koska Jeffreyn vuorokaudesta tunnit kuluvat suurelta osin työn parissa, hoitaa Sara kaikki kotityöt.

– Tykkään tehdä kaiken omalla tavallani. Jeffrey tekee kuitenkin päivisin omat työnsä ja illalla hän striimaa, ei hänelle hirveästi jää aikaa kotitöiden tekemiseen, Sara sanoo.

– Minua ei haittaa tehdä kotitöitä, ja kyllä Jeffrey auttaa, jos minä en ehdi jotain tehdä. Olen pyytänyt häntä kiinnittämään huomiota pariin minijuttuun: partakarvojen siivoamiseen lavuaarista ja pöntön puhtaana pitämiseen, Sara sanoo naurahtaen.

Sara on koulutukseltaan kokki ja hän vastaa suurilta osin parin ruokavaliosta.

– Sara on todella ymmärtäväinen, Jeffrey sanoo ja jatkaa:

– Jos minä vaikka striimaan 12 tuntia putkeen ja Sara on tehnyt sillä aikaa ruokaa, hän tuo sitä aina myös minullekin. Ei Saran velvollisuus ole pestä pyykkejä ja laittaa niitä kuivumaan, mutta hän tekee niin, koska haluaa tehdä.