Sharon Stone huijattiin riisumaan alushousunsa kuvauksissa – muistelee nyt nöyryyttävää hetkeä, kun näki roisin kohtauksen ensimmäistä kertaa

Sharon Stonen omaelämäkerta julkaistaan lähipäivinä ja nyt julkisuuteen on saatu ensimmäiset maistiaiset kirjasta.

Näyttelijä Sharon Stonen tähdittämä Basic Instinct -elokuva kohautti aikanaan rohkeilla kohtauksillaan. Vuonna 1992 ensi-iltansa saanut elokuva muistetaan erityisesti kuulustelukohtauksesta, jossa Stone esiintyi ilman alushousuja ja paljasti intiimialueensa kameralle.

Myöhemmin Stone on kertonut, ettei vilautus ollut tarkoituksellinen. Hän kertoi vuonna 2012 People-lehdelle antamassaan haastattelussa ohjaaja Paul Verhoeven pyytäneen häntä riisumaan alushousunsa, sillä ne näkyivät kamerassa. Stone kuitenkin oletti, ettei kukaan näkisi mitään hänen mekkonsa alta.

Nyt Stone palaa 19 vuoden takaisiin tapahtumiin tuoreessa elämäkerrassaan, kertoo Vanity Fair. The Beauty of Living Twice -kirjassaan Stone muistelee hetkeä, jolloin hän näki kohutun kohtauksen ensimmäistä kertaa. Stonen mukaan hänet kutsuttiin katsomaan kohtausta huoneeseen, joka oli täynnä agentteja ja lakimiehiä – ihmisiä, joilla ei ollut mitään tekemistä itse elokuvan kanssa.

– Siinä hetkessä näin tuon vagina-kohtauksen ensimmäistä kertaa. Minulle oli kerrottu, ettei kuvasta näe mitään. Minun vaan piti ottaa alushousuni pois, koska valkoinen heijasti valoa ja näemme, että sinulla on alushousut jalassa, Stone kertoo kirjassaan.

– Tilanteesta on esitetty monia eri näkökulmia. Mutta koska minä olen se, jonka vagina on kyseessä, kerron teille, että nämä näkökulmat ovat valheellisia. Siellä olin minä ja minun ruumiinosani, Stone tilittää.

Rooli Basic Instinct -elokuvassa antoi valtavaa nostetta Stonen uralle.­

Stone kertoo kirjassaan, että kohtauksen nähtyään hän läimäytti ohjaaja Verhoevenia kasvoille, meni autoonsa ja soitti asianajajalleen Marty Singerille. Singer kertoi Stonelle, ettei elokuvaa voitaisi lain mukaan julkaista tuollaisenaan.

– Kerroin Paulille vaihtoehdot, jotka Marty minulle esitti. Hän tietenkin kiisti, että minulla olisi muita vaihtoehtoja. Olin vain näyttelijä, vain nainen. Mitä vaihtoehtoja minulla muka voisi olla, Stone muistelee.

– Mutta minulla oli vaihtoehtoja. Pohdin asiaa uudelleen ja uudelleen ja päätin sallia kohtauksen jättämisen elokuvaan. Miksi? Koska se oli oikein tätä elokuvaa ja tätä hahmoa kohtaan. Ja koska loppujen lopuksi minä tein sen, Stone kirjoittaa.

Stonen vastanäyttelijänä elokuvassa nähtiin Michael Douglas.­

Basic Instinct -elokuvassa Stone esittää kirjailija Catherine Tremelliä, jonka kumppanit kuolevat aivan kuten hänen kirjoissaan.

Aiemmin lähinnä sivurooleissa näytelleestä Stonesta tuli elokuvan myötä supertähti ja seksisymboli. Kolmekymppinen Stone esiintyi elokuvassa lukuisissa hyvin intiimeissä kohtauksissa yhdessä vastanäyttelijänsä Michael Douglasin kanssa.

Stone on sittemmin näytellyt lukuisissa tv-sarjoissa ja elokuvissa. Näyttelijä voitti Golden Globe -palkinnon roolistaan Casino-elokuvassa vuonna 1996. Stone sai samaisesta roolista myös Oscar-ehdokkuuden.

Vuonna 2006 Stone yritti paluuta elokuvamaailman huipulle Basic Instinctin jatko-osan Basic Instinct 2 avulla. Elokuva oli kuitenkin kaupallinen floppi ja sai murska-arvosteluita kriitikoilta.