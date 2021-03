Jaajo Linnonmaa raivostui kesken radiolähetyksen ja sai naisen itkemään – muistelee kauheaa väärinkäsitystä

Jaajo Linnonmaa ja Anni Hautala muistelivat Radio Suomipopin 20-vuotislähetyksessä yhteistä taivaltaan juontajina. Erityisesti kirveen kanssa lähetykseen saapunut nainen on jäänyt kaksikon mieleen.

Jaajo Linnonma juontaa Radio Suomipopin aamulähetystä Aamulypsyä yhdessä Anni Hautalan ja Tuukka Ritokosken kanssa. Hautala on tällä hetkellä äitiyslomalla ja hänen sijaisenaan on Janni Hussi.­

Äitiyslomalla oleva Radio Suomipopin aamujuontaja Anni Hautala vieraili perjantaiaamuna radiokanavan 20-vuotisjuhlalähetyksessä. Hautala juonsi juontoparinsa Jaajo Linnonmaan kanssa Aamulypsy-lähetystä kahden tunnin ajan kahdeksasta kymmeneen. Lähetyksessä kuultiin myös ”Aamulypsy-vauvaa”, kun Annin ja hänen kumppaninsa hovimuusikko Ilkan eli Ilkka Ihamäen syksyllä syntynyt vauva vieraili lähetyksessä.

– Täällä kuuluu nyt vähän ääniä, kun täällä on the baby, Anni ilmoitti.

– Juu, täällä on rintaruokinta käynnissä, Jaajo kertoi kuulijoille.

– Kyllä ajat ovat muuttuneet, Anni päivitteli samalla kun kaksikko jatkoi juontamista vauvan ruokaillessa.

Vuodesta 2006 asti yhdessä työskennellyt kaksikko kävi lähetyksessä läpi historiaansa Aamulypsyn juontajina. Kaksikko muisteli huvittuneena aikoja, kun Suomipopin omisti irlantilainen Communicorp Group. Anni juonsi alkuun kanavan keskipäivää ja Jaajo iltapäivää. Kaksikko vieraili runsaasti toistensa lähetyksessä ja irlantilainen omistaja huomasi kuulijalukujen nousevan aina tuolloin. Irlantilainen omistaja tahtoi Annista ja Jaajosta juontoparin aamuun.

Juontajat muistelivat naureskellen, kuinka tuohon aikaan runsaasti yöelämässä viihtynyt Jaajo ei missään nimessä tahtonut siirtyä aamuun aikaisten herätysten vuoksi. Tämän vuoksi kanava oli valmis keksimään mitä kummallisimpia ratkaisuja siihen, että Jaajo saataisiin ohjelmaan mukaan, vaikka tämä ei fyysisesti olisi paikalla.

– Siinähän ehdotettiin, että sinä olisit edellispäivänä nauhoittanut erilaisia vastauksia, kuten: ”Joo, olen samaa mieltä” ja muutamia läppiä. Sitten minä olisin ollut yksin studiossa ja aina painanut sinun vastauksesi kuuluviin nauhalta, että ikään kuin olisimme keskustelleet yhdessä, Anni muistelee nauraen.

Anni ja Jaajo ovat työskennelleet yhdessä vuodesta 2006 lukuun ottamatta vuosia 2012–2013, jolloin Jaajo vetäytyi vuodeksi radiotyöstä.­

Lopulta Jaajo saatiin suostuteltua mukaan aamuohjelman juontajaksi. Noista ajoista oli kaksikon mukaan glamour kaukana. Anni joutui hakemaan joka päivä aamu-unisen Jaajon tämän kotiovelta töihin. Säästösyistä he ostivat lähetykseen itse päivän lehdet, jotta juteltavaa olisi. Anni muistelee myös, ettei saanut alkuun ollenkaan palkkaa.

– Lopulta oli tiukat neuvottelut, joiden jälkeen sain palkkaa. Ei se ollut kummoista, mutta pärjäsin sillä ja opintotuella, Anni muistelee.

Jaajo sai parempaa kohtelua

Anni myös muisteli, kuinka epäreilusti häntä tuolloin kanavalla kohdeltiin Jaajoon verrattuna. Jaajo esimerkiksi järjesti itselleen kuulijamatkoja ulkomaille. Esimerkiksi Egyptin Sharm El Sheikhiin suunnatulta matkalta oltiin sovittu, että Jaajo soittaa radioon päivittäin, jotta Suomessa yksin juontava Anni saa juttukaverin. Lopulta Jaajo soitti vain kerran. Samankaltaisia tapauksia oli useampia.

Samaan aikaan, kun Jaajo oli Sharm El Sheikhissä, Anni teki Suomipopin juontajana palkattoman keikan juontamaan tapahtumaa Messilän hiihtokeskukseen. Hän sai palkkioksi Suomipopin takin.

– Muistan kun kävin sen keikan jälkeen pyytämässä kilometrikorvauksia, jotka olivat 50 euroa. Minulle naurettiin, että emme todellakaan maksa. Samalla sinä tulit huoneeseen Sharm El Sheikhin reissun jälkeen yli 800 euron Mastercard-laskusi kanssa ja pyysit kuittausta, joka kirjoitettiin siinä silmieni alla, Anni päivittelee.

Kaksikko muistelee, että lopulta Jaajo alkoi pitää Annin puolia ja tilanne parani.

”Kirvesmurhaaja” keskeytti lähetyksen

Anni ja Jaajo purskahtavat nauruun muistellessaan myös aikoinaan lähetyksessä tapahtunutta kirvestarinaa. He muistelevat, että heillä on ollut pitkään sääntönä se, että studion ovelle ei saa tulla ”heiluman”, jos lähetys on käynnissä. Ulkopuoliset tietävät radiolähetyksen olevan käynnissä, kun oven yläpuolella palaa punainen lamppu.

Jaajo muisteli, että hänet oli valittu eräässä äänestyksessä vuoden mieheksi, josta hän sai palkinnoksi Fiskarsin kirveen. Juontaja oli tyystin unohtanut palkintonsa, kun hän ja Anni eräänä aamuna juonsivat tuttuun tapaan radiostudiossa aamulähetystään.

– Vedimme siinä ratkiriemukasta show’ta, kun yhtäkkiä studion lasin takana seisoo järjestysmies, joka vilkuttaa minulle. Yritän näyttää hänelle, että minulla on show kesken, Jaajo muistelee.

Jaajo Linnonmaa ja Anni Hautala ovat paitsi kollegoita myös hyviä ystäviä. Kuvassa ystävykset vuoden 2018 Kultainen Venla -gaalassa.­

Järjestysmies ei kuitenkaan lopettanut heilutteluaan, jolloin Jaajon radiossa kertoma tarina keskeytyi jatkuvasti ja hän alkoi ärsyyntyä.

– Sanoin radioon, että mitä tuo järjestysmies oikein tekee. Peitin mikrofonin kädelläni ja sanoin sen yli, että ”mene v*****n siitä”, Jaajo muistelee.

– Sehän kuului radioon, mutta eihän se järjestysmies sitä kuullut, Anni muistelee nauraen.

Sen jälkeen järjestysmies katosi hetkeksi näkyvistä.

– Sitten yhtäkkiä näin, että äijä tulee ovelle ja hänen takanaan on nainen kirves kädessä. Minulle tuli paha fiilis kaikesta ja tajusin, että järjestysmies oli yrittänyt tulla sanomaan meille, että lähtekää lätkimään studiosta, täällä on joku hullu kirvesmurhaaja. Siispä otin kuulokkeet ja mikrofonin pois päästä ja aloin huutaa järjestysmiehelle studiosta, että: ”Sulla on kirvesnainen selän takana!”

Lopulta tilanne selvisi Annille ja Jaajolle, kun järjestysvalvoja selitti, että kirves oli Jaajolle. Jaajo kuitenkin raivostui siitä, miten tilanne oli hoidettu.

– Sinä huusit niille molemmille, että lähtekää menemään. Lopulta tämä nainen lähti itkien pois, Anni muistelee.

– Minulle sitten kerrottiin, että nainen oli Fiskarsilta. Soitin hänelle ja pyysin hänet takaisin. Laitoin kyllä tapahtuneen järjestysmiehen piikkiin, Jaajo muistelee.

Jaajo kehui kirveen olevan edelleen hyvässä käytössä. Hän kertoo ottaneensa kirveen hiljattain esiin, kun hänen tyttärensä olivat tulleet sanomaan hänelle, että heidän takapihalla seisoi ”joku tyyppi”.

– Otin sitten kirveen ja menin kysymään, että mikä juttu, kun tyyppi seisoi pimeässä takapihallamme. Selvisi, että hän oli Woltista, Jaajo kertoo.

– No, ethän sinä nyt noin voi tehdä, Anni kauhisteli.

Lähetyksen lopussa Anni veti lyhyesti nippuun aikaansa Suomipopilla.

– Oli ihan kiva tavata tuo Ilkka, kun siitä seurasi tuollainen yksi bebis, Anni sanoi.

Ilkka Ihamäki ja Anni Hautala saivat pojan viime lokakuussa. Lapsi on Ihamäen ensimmäinen. Hautalalla on myös vuonna 2009 syntynyt poika.­

Lähetyksen jälkeen Anni kuvasi Instagram-tarinaansa Ilkka Ihamäkeä, joka piteli sylissään parin vauvaa. Pari suojeele sosiaalisessa mediassa vauvansa yksityisyyttä ja ei näytä tämän kasvoja. Videolla näkyvät vauvan pienet jalat, kun Ihamäki pitelee tätä sylissään.

– Minulla on tällainen yhdistetty lastenhoitajan ja hovimuusikon rooli tai siis isin, Ihamäki sanoo videolla.

– Et sinä ole mikään lastenhoitaja, olet isi, Anni hymähtää videolla.

