Tom Cruise laittoi 32 miljoonan euron ökylukaalinsa myyntiin: tällainen on näyttelijätähden suunnittelema piilopirtti – katso kuvat!

Tom Cruise pisti hulppean piilopirttinsä myyntiin.

Hollywood-tähti Tom Cruisen luksuslukaali Telluridessa, Coloradossa etsii uutta omistajaa, kertoo People.

58-vuotias näyttelijätähti myy maalaishenkistä piilopirttiään 32 miljoonalla eurolla. Kiinteistönvälitysfirma Sotheby’s kuvailee sivuillaan, että tontilla on kiinnitetty erityistä huomiota yksityisyyteen. Talolta on noin 12 minuutin ajomatka Telluriden hiihtokeskukseen.

929-neliöisessä talossa on 7 makuuhuonetta ja yhdeksän kylpyhuonetta. Koko komeuden kruunaa ikkunoista avautuva henkeäsalpaava vuoristomaisema.

Mitkä maisemat! Cruisen maalaishenkinen talo sijaitsee Telluridessa, Coloradossa.­

Vieraat voivat majoittua erillisessä tontilla sijaitsevassa talossa, jossa on kolme makuuhuonetta.

Cruisen maalaisidylli on täynnä mukavuuksia, sillä lukaalissa on myös oma kuntosali, kaksi takkaa, iso terassi ja suuri autotalli, johon mahtuu kolme menopeliä. Tähdellä on Coloradon-kodissaan myös oma tenniskenttä ja koripallokenttä.

Talo valmistui vuonna 1994.­

Talon rakentaminen oli amerikkalaismedioiden mukaan Cruiselle rakas projekti, sillä taloa rakennettiin pitkään ja hartaasti. Tähti itse osallistui vuonna 1994 valmistuneen talon suunnitteluun ja siitä rakennettiin tismalleen näyttelijä toiveiden mukainen.

Tom Cruise on yksi maailman tunnetuimmista ja rikkaimmista elokuvatähdistä.­

Talo oli aikoinaan ahkerassa käytössä, sillä Cruise asui siellä ex-vaimonsa Katie Holmesin ja tyttärensä Suri Cruisen kanssa. Myös Cruisen ja ex-vaimo Nicole Kidmanin lapset viettivät siellä aikaa nuorempana.

Insider-lehden mukaan talo on ollut myynnissä kerran aikaisemminkin, vuonna 2014, jolloin Cruisen hintapyyntö oli hitusen korkeampi – 49 miljoonaa. Talo ei tuolloin ollut julkisessa myynnissä.

– En tiedä, oliko hän silloin aivan valmis myymään taloa, lehdelle kerrotaan.

Cruisen kodissa on kaikki mahdolliset mukavuudet kuten oma biljardipöytä, kuntosali, tenniskenttä ja kirjasto.­

Cruise on 477 miljoonan euron omaisuudellaan yksi maailman rikkaimmista Hollywood-tähdistä, eikä Coloradon-piilopirtti ole suinkaan ainoa tähden koti. Tähdellä on useita koteja esimerkiksi Los Angelesissa, Lontoossa ja New Yorkissa.

Hän on amerikkalaislehtien mukaan sijoittanut suuren siivun omaisuudestaan kiinteistöihin ja tähti onkin myynyt omistamiaan asuntoja tiuhaan tahtiin.