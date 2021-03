Selviytyjistä tutusta Karoliina Tuomisesta, 26, piti tulla lääkäri, mutta yhtäkkiä hän olikin sometähti – hämmentävä puhelu mullisti arjen kertaheitolla

Karoliina Tuominen on tullut kansalle tutuksi radiojuontajana sekä sometähtenä ja hänellä on myös ensihoitajan tutkinto. Tänä keväänä rempseä savolainen taistelee Selviytyjät Suomi -kilpailun voitosta.

Karoliina Tuomisen puheesta kuulee heti, ettei hän ole kotoisin pääkaupunkiseudulta. Vaikka Tuominen, 26, on asunut Helsingissä jo tovin, ei hän ole kadottanut rempseää murrettaan. Tuomiselle puhetapa on identiteettikysymys. Piirre, joka on peräisin yli kahdestakymmenestä Itä-Suomessa eletystä vuodesta.

– En näe, että murteeni katoaisi mihinkään. Olen elänyt sen kanssa koko lapsuuteni ja nuoruuteni. Toki nykyään puhun vähän sekavasti. Esimerkiksi sähköposteihin tekisi hirveästi mieli kirjoittaa mie ja sie, mutta se kuulostaa heti vähän nössöltä. Se on vähän kipuilua sen kanssa, Tuominen nauraa.

Tänä keväänä radiosta tuttu Tuominen nähdään kilpailijana Selviytyjät Suomi -ohjelmassa. Parhaillaan televisiossa pyörivä tuotantokausi on esitellyt sadoille tuhansille suomalaisille saman sarkastisen ja rempseän Tuomisen kuin millaisena hänen seuraajansa sosiaalisessa mediassa ovat tottuneet hänet näkemään. Tuomiselle kutsu lähteä mukaan Selviytyjiin oli unelmien täyttymys.

– En pystynyt käsittämään sitä. En koskaan ajatellut, että tulisin olemaan elämässä sellaisessa tilanteessa, että mua kysyttäisiin mukaan tähän ohjelmaan. Olin aina ajatellut, että jos minut sinne huolitaan, niin se on kalenteri tyhjäksi ja lähden vaikka väkisin, Tuominen hehkuttaa.

Tuominen on yksi Selviytyjät Suomi -ohjelman kilpailijoista.­

Tuominen tunnustaa, ettei hän juurikaan valmistautunut kilpailuun ennalta. Hän toki googletti, miten laavu rakennetaan, mutta muut erätaidot hän ajatteli oppivansa sitten, kun aika koittaa. Myöskään kanssakilpailijoistaan Tuominen ei tuntenut juuri ketään. Kun hän ensimmäistä kertaa tapasi tulevat heimolaisensa, ensireaktio oli hämmennys.

– Mun ensimmäinen ajatus oli, että ollaanko me joku jämäkokoonpano. Että eikö kukaan muu oikeasti suostunut lähtemään sinne pohjoiseen. Koin, että sieltä puuttui sellaiset oikeasti isot nimet. Mutta herranjestas, mitä persoonia meillä olikaan. Ja toki myös niitä isoja tähtiä, Tuominen naurahtaa.

– Kaikkien kanssa tulin kyllä juttuun. Mietin jopa alkuun, että tuleeko tässä ollenkaan sellaista skismaa tai draamaa, jota itse olen aina rakastanut Selviytyjissä yli kaiken. Mietin, että tullaanko tällä kaudella näkemään sitä ollenkaan, kun kaikki ihmiset on niin mukavia ja ihania. Mutta voi pojat, kyllä nähtiin, hän lisää.

Selviytyjissä olennainen osa ohjelman formaattia on psyykkinen peli ja juonittelu kanssakilpailijoita vastaan. Television katsojille on tähän mennessä käynyt selväksi, että myös Tuominen osaa tarvittaessa olla ovela ja kiero pelinainen. Vaikka se ei tuntunut hänestä luontevalta, oli se hänen taktiikkansa alusta saakka.

– Olen kilpailuhenkinen ja ajattelin, että tämä on varmaan ainutkertainen tilaisuus elämässä, kun on oikeasti lupa valehdella. Valehtelu on muuten niin omien arvojen vastaista. Mutta siellä kaikki tiesi, että tämä on pelin henki eikä siinä ole mitään henkilökohtaista, Tuominen selittää.

– Oma taktiikka oli se, että pelataan niin helvetisti kuin vain ikinä pystytään ja hämmennetään niin paljon, että kun oma peli loppuu niin voi sanoa, että ainakin jotakin tuli tehtyä, hän nauraa.

Tuominen valmistui marraskuussa ensihoitajaksi, vaikka työskenteli jo radiossa.­

Tuomisesta ei koskaan pitänyt tulla radiojuontajaa, saati televisiopersoonaa. Savonlinnasta kotoisin oleva Tuominen asui kotikaupungissaan aina siihen asti, kunnes hän täytti 18 vuotta. Koripalloa pelannut Tuominen valmistui ylioppilaaksi paikallisen lukion kilpaurheilulinjalta, mutta urheilijan ammatista hän ei koskaan haaveillut. Sen sijaan Tuomisesta piti tulla lääkäri. Oli myös varsin lähellä, ettei näin lopulta tapahtunut.

– Lääkärin ammatti oli haaveeni koko pienen ikäni. Tai ainakin siitä asti, kun oikeita unelma-ammatteja nyt oli. Hain lääkikseen lukiosta valmistuttuani ja silloin jäi todella pienestä kiinni, etten päässyt sisään. Muistan lukeneeni aivan helkkaristi ja olin siihen tulokseen oikeasti tosi tyytyväinen, Tuominen muistelee.

Vaikka lääketieteellisen ovet eivät Tuomiselle tuolloin avautuneetkaan, ei hän jäänyt tuleen makaamaan. Tuominen oli samana keväänä hakenut opiskelemaan myös ensihoitajaksi ammattikorkeakouluun ja opiskelupaikka hänelle myös napsahti. Vaikka Tuominen on viime vuosien aikana luonut itselleen uraa aivan muualla, valmistui hän puoli vuotta sitten ensihoitajaksi.

– Neljän vuoden koulu venyi lopulta kuuteen ja puoleen vuoteen, eli oli tämä aika kuoppainen tie. Mulle oli tosi pitkään todella selkeää, että haluan käydä koulun loppuun. Mutta mitä enemmän opinnot venyivät, sitä vaikeammalta se tuntui aina palata sinne. Olin melkein valmis ensihoitaja, mutta loppukokeissa pelkäsin, että minut nauretaan sieltä näillä taidoilla pihalle, Tuominen selittää.

– En ole hirveästi tuonut koulutustani esille varsinkaan sen jälkeen, kun lopetin aktiivisen opiskelun. Aina kun joku on kysynyt minulta, että mites ne opinnot, niin pulssi on kiihtynyt ja verenpaine noussut. En ole halunnut kauheasti puhua siitä, hän naurahtaa.

Karoliina Tuominen on monille tuttu radiojuontaja ja sosiaalisen median vaikuttaja.­

Tuominen ei itsekään aivan tarkalleen muista, miten savonlinnalaisesta ensihoitajaopiskelijasta tuli kymmenien tuhansien seuraama sometähti. Sen hän muistaa, että videoiden tekeminen Instagramiin oli hänestä hauskaa. Ammattia Tuominen ei siitä kuitenkaan itselleen kaavaillut.

– Silloin tuntui, että jopa muutama tuhat seuraajaa Instagramissa oli hirveän paljon. Kun mulla meni kymmenen tuhannen seuraajan raja rikki, tajusin että tässä on jo enemmän kuin perhe, kaverit ja kavereiden kaverit. Että siellä on oikeasti muitakin ihmisiä. Siinä vaiheessa olin ehtinyt tehdä somea vähän aktiivisemmin ehkä vuoden verran, Tuominen muistelee.

– Se kuulostaa itselle edelleen niin absurdilta, että olisin tähdännyt tähän ja ajatellut, että somesta tulee mun työ. En itse edelleenkään näe varsinaisena ammattina sitä, että olen sometähti. Ammattini on se kaikki muu, mitä siinä ympärillä on.

Vielä vuosi sitten Tuominen tunnettiin lähinnä julkisuuden henkilöitä imitoivista Instagram-päivityksistään sekä humoristisista YouTube-videoistaan. Tuomisen arki kuitenkin muuttui kertaheitolla, kun häntä monen mutkan kautta pyydettiin Jussi Ridanpään pariksi radiokanava Loopin aamuohjelmaan. Tähän päivään mennessä Tuomisella ei ole varmaa tietoa siitä, miten hän lopulta päätyi radioon.

– En vieläkään tiedä, mikä on se oikea tarina. Olen kuullut erilaisia versioita siitä, kuka tämän takana oli. Jussihan oli aiemmin aamuissa yksin. Sitten päätettiin, että hänelle tarvitaan kaveri. Emme olleet koskaan tavanneet Jussin kanssa, mutta hän oli sanonut, että vaikutan tarpeeksi hullulta ja voisimme tulla hyvin juttuun, Tuominen kertoo edelleen hieman epäuskoisena.

Tuomisen vanhemmat ovat aina tukeneet häntä urallaan.­

Tilanne valkeni Tuomiselle, kun hän istui kahvilla tuolloin kanavan sosiaalisesta mediasta vastanneen Jekku Berglundin kanssa. Berglund kyseli Tuomiselta tämän työstä sekä podcastista, jota Tuominen teki tuolloin lähinnä omaksi ilokseen. Keskustelun päätteeksi Berglund pyysi Tuomiselta lupaa välittää tämän yhteystiedot kanavapäällikölle.

– Siitä kolmen viikon päästä ohjelmapäällikkö soitti. Hän sanoi, että on juuri lähdössä lomalle, mutta hänellä saattaisi olla minulle töitä, jos vain kiinnostaa. Kävimme lounaalla ja siitä se sitten lähti. Tämä on edelleen aivan käsittämätön tarina, Tuominen nauraa.

Tällä hetkellä Tuomisen arkea rytmittävät siis aamuradio sekä sisällön tuottaminen eri sosiaalisen median kanaviin. Lisäksi Tuominen nauhoittaa kahta eri podcastia lähes viikoittain, pyörittää omaa yritystään ja kontaktoi potentiaalisia asiakkaita sekä yhteistyökumppaneita. Mitä omaan yritystoimintaan tulee, Tuominen haluaa tehdä kaiken itse.

– Työni siis pitää sisällään aika paljon muutakin kuin neljä tuntia aamuradiota joka päivä. Silloin kun tekee kaiken itse, voi syyttää ainoastaan itseään, jos asiat eivät mene suunnitelmien mukaan.

Tuominen omaksui Selviytyjiin ominaisen juonittelun ja pelaamisen nopeasti.­

Haaveet lääkärin ammatista Tuominen on haudannut jo aikapäiviä sitten. Vaikka Tuomisen molemmat vanhemmat ovat lääkäreitä, ovat he kannustaneet tytärtään hänen urallaan. Tuominen kuitenkin tunnustaa törmäävänsä edelleen uteluihin siitä, ovatko hänen vanhempansa kenties pettyneitä Tuomisen uravalintaan.

– Tämä on mun mielestä todella pöyristyttävä kysymys, koska mun vanhemmat eivät koskaan sanoisi tuollaista. He ovat aivan ihania ihmisiä ja aina tukeneet kaikessa. Lapsena mulle sanottiin ennemminkin, että älä ryhdy lääkäriksi. Mutta toki he ovat olleet todella tyytyväisiä, etten aikanaan jättänyt koulua kesken, Tuominen selittää.

– Vihaan keskeneräisiä asioita. Siinä vaiheessa olisi tuntunut turhalta, kun olin opiskellut jo aika paljon ja laittanut siihen aikaa, että olisin heittänyt sen kankkulan kaivoon. Jos joku asia aloitetaan, se pitää myös tehdä loppuun asti.