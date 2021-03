Suomessa asuvan espanjalaisen Lauran, 23, videot keräävät miljoonia katselukertoja – suomalaismiehiä treffaillessa nousi esiin yllättävä haaste

Espanjalainen Laura Roca muutti Suomeen ja kertoi maasta kavereilleen videoilla. Nyt videot keräävät miljoonia katselukertoja Suomessa!

Monet suomalaiset tavat ja asiat herättävät ulkomaalaisissa kummastusta. Juustohöylä, tiskiharja ja bideesuihku olivat ennen tuiki tuntemattomia asioita espanjalaiselle Laura Rocalle, 23, joka muutti Suomeen vuosi sitten.

Ylhäältä näet viisi Laura Rocan tekemää TikTok-videota Suomesta.

Kataloniasta kotoisin oleva Laura ryhtyi jakamaan havaintojaan suomalaisesta kulttuurista TikTok-kanavallaan, josta tuli pian suosittu. Hänen Suomi-aiheiset videonsa ovat keränneet jo miljoonia katselukertoja.

– Aluksi tein videoita espanjalaisia ystäviäni varten, mutta yhtäkkiä enemmistö seuraajistani oli suomalaisia. Hämmennyin, että miksi suomalaisia kiinnostaa nähdä videoita suomalaisista, Helsinkiin kotiutunut Laura naurahtaa.

Kaikki alkoi vuosi sitten, kun Laura päätti jättää kaiken taakseen ja osti pelkän menolipun Suomeen. Vastassa oli täysin erilainen kulttuuri, jonka oppiminen on ollut matka täynnä hauskoja havaintoja ja suurta hämmästystä.

Lauran mukaan suurimman kulttuurisokin on aiheuttanut pimeys talviaikaan.­

Aikainen illallinen kulttuurisokki

Yliopistosta valmistunut Laura kaipasi suurta elämänmuutosta ja päätti muuttaa ulkomaille. Kohdemaa oli selvä, sillä hän oli ystävystynyt muutamaan suomalaiseen ulkomaanreissullaan ja käynyt aiemmin Suomessa perheensä kanssa.

– Voin silloin henkisesti huonosti ja kaipasin uutta alkua. Helsinki tuntui turvasatamalta, hän taustoittaa.

Laura saapui Suomeen au pairiksi tarkoituksenaan asua Helsingissä vain puoli vuotta. Hän kuitenkin rakastui maahan ja päätti jäädä pidemmäksi aikaa.

Moni asia Suomessa kummastutti. Juustohöylän kaltaiset arkiset esineet eivät tietenkään olleet ongelma, mutta sen sijaan pimeys, kylmyys ja ruokailukulttuuri vaativat totuttelua.

– Täällä illallinen syödään jo kuudelta, joka on minulle vasta päiväunien aika, Laura hymähtää.

Espanjalaisnainen puhuu nopeatempoisesti ja liki taukoamatta, joten suomalaisten kanssa keskustellessa pitkä hiljaisuus tuntui aluksi haastavalta.

– Hiljaiset hetket tuntuivat kiusallisilta ja mietin, että mitä tässä oikein pitäisi sanoa. Piti myös totutella olemaan vain itsekseni, kun olin tottunut siihen, että kokoajan on ihmisiä ympärillä, hän kertoo.

Deittailu Suomessa yllätti

Laura julkaisee TikTok-videosovelluksessa Keskiy0n-nimimerkillä humoristisia videoita, joissa hän muun muassa opettelee suomen kieltä, arvioi suomalaisia etikettisääntöjä ja hämmästelee, miksi yökerhoon mennään niin aikaisin.

Energinen ja valovoimainen Laura kertoo saavansa pääosin positiivista palautetta, mutta mukaan on mahtunut myös rasistisia kommentteja.

– Jotkut ovat kommentoineet, että miksi elän Suomessa Kelan tuilla. Se on huvittavaa, sillä käyn täällä täyspäiväisesti töissä, hän kertoo.

Laura kertoo myös saavansa sekä miehiltä että naisilta uteluita, mahtaako hän olla sinkku. Laura on käynyt treffeillä suomalaismiesten kanssa ja huomannut heissä eron espanjalaisiin verrattuna.

– Suomalaismiehet vaikuttavat kunnioittavan naisia enemmän ja kuuntelevat aidosti. He ovat kypsempiä, ja heidän kanssaan voi käydä syvällisiä keskusteluja, Laura raportoi.

– Espanjassa monet miehet pelkäävät näyttää tunteensa. Heidän kanssaan voi kuitenkin huomattavasti spontaanimmin pitää hauskaa, mitä välillä täällä ikävöin, hän tunnustaa.

Erityisesti yksi seikka suomalaisissa on yllättänyt.

– Suurin haaste suomalaismiesten kanssa on ollut se, miten introvertteja he ovat alkuun. Itse puhun todella paljon, ja joillekin miehille se saattaa olla liikaa, Laura sanoo.

Alkoholinkäyttö ihmetyttää

Lauran mukaan suomalaisen kulttuurin opetteleminen on ollut kiehtovaa, ja moni asia on saanut hänet rakastumaan Suomeen entistä enemmän. Erityisen kiitollinen hän on maan turvallisuudesta, sillä Barcelonassa asuessaan hän ei uskaltanut liikkua iltaisin yksin ulkona.

Ainoa negatiivinen havainto liittyy alkoholinkäyttöön.

– Tietysti juomme alkoholia myös Espanjassa, mutta emme koskaan ennen puolta päivää. Lisäksi se hämmästyttää, että aamuyöllä ihmiset ovat julkisissa liikennevälineissä todella humalassa.

Lauralla on oma koti Helsingissä sekä työpaikka PR-asiantuntijana Rens-kenkäfirmassa. Hän aikoo jäädä Suomeen ainakin vuodeksi, ellei pidempäänkin.

– Jos joku olisi puolitoista vuotta sitten kertonut, että tulen muuttamaan Suomeen, olisin nauranut mahani kipeäksi. Elämää ei siis kannata suunnitella liian pitkälle etukäteen, Laura pohtii.

– Oman mukavuusalueen ulkopuolelle meneminen on kasvattanut minua ihmisenä, joten katsotaan, mitä tuleva tuo. Tällä hetkellä en voisi olla onnellisempi, hän päättää.