Tosi-tv-tähti kärsi aivovauriosta kenenkään tietämättä – ravintolaillallinen sai dramaattisen käänteen, joka oli muuttaa koko elämän

The Hills -hittirealitysta tuttu Lo Bosworth julkaisi pysäyttävän päivityksen.

Yhdysvaltalainen tosi-tv-tähti Lo Bosworth, 34, yllätti faninsa kertomalla ensimmäistä kertaa aivovammastaan. The Hills -sarjasta tuttu näyttelijä kertoi Instagram-päivityksessään ravintolassa sattuneesta onnettomuudesta, joka oli muuttaa hänen koko elämänsä.

– Kaksi vuotta sitten sain traumaattisen aivovaurion, josta en ole aikaisemmin kertonut. Olin syömässä Manhattanilla sijaitsevalla ravintolassa (pysykööt paikka nimettömänä), ja istuessani illallisella yksi keittiön ovista irtosi saranoiltaan ja kaatui päälleni, Bosworth kirjoitti.

Bosworthin mukaan hän joutui sairaalaan ja toipuminen vei kuukausia.

– Olin viikkoja töistä pois, ja toipuminen kesti pitkään. Muistan, kun vierailin ystäväni luona muutama viikko sen jälkeen ja olin matkalla täysin hukassa, en tiennyt mihin suuntaan kävellä. Minulla on vieläkin vaikeuksia muistaa sanoja ja tuottaa johdonmukaisia lauseita.

Kaiken tämän lisäksi Bosworth sairastui pusutautiin.

– Sitten sain selville, että minulla oli mononukleoosi. Siitäkään en teille kertonut. Eräänä päivänä olin niin uupunut töissä, että painoin pääni työpöydälleni ja nukahdin. Makasin sängyssä useita kuukausia, kunnes pystyin taas jatkamaan kokopäiväistä työskentelyä.

Bosworth työskentelee yrittäjänä, ja hänen firmansa myy erilaisia vitamiineja ja lisäravinteita. Instagram-päivityksessään hän korosti oppineensa arvostamaan terveyttään.

– Aivovammasta ja mononukleoosista parantuminen kesti yli vuoden, jotta pystyin edes harkitsemaan säännöllistä liikuntaa. Se onkin yksi syy, miksi olen nyt niin sitoutunut terveellisiin elämäntapoihin.

– Tämä postaus on omistettu terveydelle, sekä minun että teidän kaikkien. Se on arvokas asia, jota usein pidetään itsestäänselvyytenä. Jos olet terve, ota siitä kaikki ilo irti, Bosworth päätti kirjoituksensa.

Bosworth on suosittu Instagramissa, jossa hänellä on yli 830000 seuraajaa.­

Lo Bosworth esiintyi 2000-luvun alussa MTV:n realitysarjoissa Laguna Beach ja The Hills. The Hills -hittisarjassa seurattiin varakkaiden teinien ja nuorten aikuisten elämää Kalifornian auringon alla. Sarja jatkoi jo aiemmin kanavalla nähdyn Laguna Beach: The Real Orange County -sarjan henkilöiden tarinoita.

Bosworthin lisäksi The Hills -hittirealityssa esiintyivät myös Audrina Patridge ja Lauren Conrad.­

Bosworth on kertonut avoimesti elämänsä haasteista. Hän julkaisi vuonna 2017 kirjan, jossa hän avautui masennuksestaan ja ahdistuksestaan.